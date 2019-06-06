【運達投顧】下周是否攻擊的訊號分析

◆盤勢分析

昨天美股續漲道瓊並且站上月線，昨天亞股大都開高走低，今天亞洲市場大都因端午假期如韓股休市所以波動不大，在我們規劃下週會是技術面明顯反彈的關鍵時刻，重點分析如下：

1. 美股昨天續彈主要原因還是跟聯準會的降息議題有關，從前天聯準會主席鮑爾暗示不排除調整貨幣政策的可能後，市場一面倒認為降息已勢在必行，美國前財長甚至呼籲聯準會今年夏季就應降息 2 碼，目前市場預期聯準會 9 月就會降息，12 月時還會再降一次，今年底前至少會降息 1 碼，也可能會降到 2 碼，至於第一次降息的可能時點，投資人推測 7 月的機率越來越高，所以首先影響的是匯率的走向，昨天美元盤中還跌破前低 97 元關卡之後出現下影線，當降息機率愈來愈大時美元不可能走強反而續跌的機會大增，所以如昨天說明的美元若正式跌破 97 元關卡美元將出現兩個月的頭部，且很有機會回測一年來的低點 95 元附近，這會使亞洲匯率升值空間加大，資金面將有資金回流亞股支撐亞股續彈的空間，所以台股這一波跌深反彈的空間能有多大，美元會是一個重要的指標。

2. 就全球股市的技術面來看，從 5 月份貿易戰干擾下跌以來到目前全球股市的技術面幾乎都相同，都是月線即將在未來一個月都是扣抵低檔區，所以月線的壓力目前在全球股市裡都不會是太大的壓力，道瓊昨天已經領先挑戰月線，費半走勢雖然稍弱但昨天開高也來到月線關卡雖然指數下跌但也守穩年線，高科技股離月線距離稍遠約還有百點，所以高科技股挑戰月線時間會稍慢但也是守穩年線開始走擴底，而亞洲股市從陸股、韓股到台股雖然還沒有站穩月線也都因為月線的下移亞股都在走擴底，所以 6 月份的亞股就算沒有明顯的反彈訊號指數頂多也只是維持盤局偏向個股表現為主，所以國際股市的結構在 6 月會進入區間打底階段。

3. 台股下周起是否有攻擊的機會有幾個指標：(1) 陸股是否可以脫離盤局挑戰前高，(2) 外資的期貨倉位是否可開始增加並站上 5 萬口，(3) 美元走勢是否跌破 97 元關卡；這三個指標只要有任何一個訊號出現則是台股開始攻擊的時刻，由於下週起離期貨結算就剩最後 7 個交易日，外資期貨多空操作基本上是與美股接軌，當美股近期開始落底反彈以及降息議題讓美元走弱的機會大，所以外資在 5 月份從亞洲市場撤出的資金將有機會回頭進場買進，以這四天指數挑戰月線的籌碼來看，外資這四天有買有賣也只有小賣超 1.7 億，如我們之前說明的外資 5 月份總賣超 1562 億幾乎將今年的買超都已經賣掉了，所以後續的賣壓不會太重反而可以留意資金回流的買盤，本週在假期前指數沿著月線整理保留下週攻月線的機會，下週可留意週三高點 10541 站上月線開始翻揚，且接近期貨結算市場資金買盤會偏向權值股，下週要留意個股出量的買訊。

※ 運達投顧 蕭春源 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。