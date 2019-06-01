〈陸版貿易黑名單〉谷歌、微軟「有風險」軟體公司剉著等

川普的華為禁令激化中美貿易戰，讓中國也打算列出被視為歧視中國企業的商業名單準備報復。

中國國營新聞組織《環球時報》週五報導，中國將發布一份「不可靠的實業名單」，內含當局認定「其封鎖或關閉供應鍊，或因非商業原因採取歧視性措施的」組織、人員和公司。

該報導並未詳述該份清單上的具體內容或目標，僅提到 Alphabet 旗下的谷歌 (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 都面臨「風險」，且同時普遍提及「軟體公司」。

微軟和谷歌沒有立即回應置評請求。

這讓投資者臆測，或許企業有機會進一步遊說雙方政府。

《環球時報》週五一篇社論提到，中國永遠不會屈服美方壓力，中國將採取積極對策，而不會被動反應美方壓力。

美國已調高中國進口貨品關稅，並有再進一步調升的可能。中國也預計下個月提高價值 600 億美元的美國貨品關稅，有些關稅高達 25%。

一些分析師已開始將他們追蹤的企業移除華為相關的營收，但他們也預期，如果中美達成貿易協議，可能會重新置入這一塊。與此同時，華為的西方競爭對手則企圖瓜分華為離開後的空缺。

Bernstein 分析師 Neil Beverage 週五寫到，貿易戰激化後「對石油市場構成風險」，預期需求將下降。

美國企業的投資者也不得不考量貿易緊張局勢再升溫後的影響。大量營收來自中國的蘋果 (AAPL-US) 就是一個顯著的例子 。

分析師認為美國進口貨品的關稅增加後，在中國製造 iPhone 的成本就會大幅提高。反之，仰賴中國製產品的美零售商也備感壓力。