傳亞馬遜有意收購T-Mobile旗下預付卡無線業務

據報導，知情人士在週四 (30 日) 透露，亞馬遜 (AMZN-US) 有意收購美國電信運營商 T-Mobile(TMUS-US) 和 Sprint(S-US) 旗下的預付行動電話無線業務 Boost Mobile。

消息指出，亞馬遜考慮收購 Boost Mobile 的主要原因在於，該交易的條款將允許亞馬遜使用 T-Mobile 的無線網絡至少 6 年的時間。據悉，Boost 的出售金額可能達到 30 億美元。此外，消息人士也表示，亞馬遜也有意收購其他的無線頻譜。不過目前尚不清楚美國最大的電商平台考慮收購無線網絡和頻譜的真正原因。

亞馬遜目前通過 Echo Connect 產品向客戶提供通話功能，該產品允許客戶透過 Alexa 語音助理撥打電話。亞馬遜從銷售書籍起家，一直以來持續探索新的業務領域，像是為亞馬遜 Prime 會員製作原創電視節目。如今亞馬遜與 Alphabet、蘋果和臉書位列四大科技公司之一，同時也是領先的雲端服務提供商。

另一方面，T-Mobile 和 Sprint 為獲得監管機構批准兩家公司的 260 億美元合併案，在先前便已經承諾將出售旗下預付無線業務 Boost Mobile，來減低預付無線業務市場的市占率，以配合美國司法部要求的反壟斷及公平市場競爭。兩家電信運營商也正在考慮分拆無線頻譜，以推動合併。

2014 年 T-Mobile 與 Sprint 就已傳出有意合併，然而因監管問題而失敗。如果合併獲得當局批准，美國電信市場將成為三國鼎立之勢，包含 Verizon、AT&T 以及新 T-Mobile。市場擔心，合併可能會造成無線服務價格推升，並呼籲增加競爭對手。

亞馬遜拒絕發表評論。T-Mobile 和 Sprint 則沒有回覆評論請求。