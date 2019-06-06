服務升空！Uber計畫7月在紐約推出直升機乘載服務

根據《紐約時報》報導，網約車巨頭 Uber(UBER-US) 正打算將業務內容延伸至直升機乘載 (Uber Copter)，預計於 7 月 9 日推出往返曼哈頓下城與肯尼迪國際機場的飛行服務，價格為每人 200-250 美元。Uber 股價周三收漲 5.26% 至 45 美元，持平發行價。

自上個月打破美國最大 IPO 紀錄後，Uber 一再強調該公司在不同服務平台上的投資。作為全球最大網約車平台，除了提供自動駕駛服務、共享電動單車與摩托車租賃服務，Uber 現在更將目標延伸至直升機乘載服務，企圖將業務範圍自陸地市場拓展至空中市場。

美國每年有超過 1.6 億人次搭乘直升機往返機場。根據估算，高峰時段搭乘 Uber Black 前往機場的價格約為 200 美元，耗時 2 小時，若 Uber Copter 計畫上路，那麼同樣的距離只需 30 分鐘就能到達，大大縮減乘客搭乘時間。

Uber 飛行事業主管 Eric Allison 表示，Uber 計畫之後也在其他城市推出直升機乘載服務。

據了解，該公司下周一 (10 日) 將於華盛頓舉行關於都市飛行運輸服務的會議。

Uber 上週四 (30 日) 公布 IPO 後首次財報，2019 年第 1 季收入為 31 億美元，較去年同期成長 20%，淨虧損高達 10 億美元，造成鉅額虧損，主要是因為該公司積極拓展外送 (Uber Eats) 與貨運 (Uber Freight) 服務，雖帶動營收成長，但也導致整體開銷擴大。