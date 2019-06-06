亞馬遜深入德國設立AI研究基地 誰是受益者？

憑藉智能助手 Alexa 以及智能音箱 Echo 兩項產品，電商巨頭亞馬遜 (AMZ-US) 在人工智慧領域 (AI) 佔有一席之地，更在 AI 趨勢的推動下深入德國，設立研究基地和人工智慧實驗室，作為改善用戶體驗及促進電商業務成長的新據點。然而，這卻引發了德國民眾對於自家高科技產業前景的擔憂。

為了保持領先，亞馬遜在德國不同城市設立三個研究基地，並在 2017 年與德國馬普協會合作，在德國大學城圖賓根 (Tuebingen) 開設 AI 研究中心。據統計，目前亞馬遜已在德國境內雇傭約 18000 名員工。

一些德國人表示，儘管他們歡迎亞馬遜為自己國家帶來投資，卻也對取得研究成果可能為該公司及其所屬國家—美國帶來的利益大於德國感到擔憂。他們擔心，本國高科技產業發展可能因此受到箝制。

對此，德國經濟部長 Peter Altmaier 曾表示，全球優秀的 AI 研究人員多數來自德國，但之中許多人早已和美國科技巨頭谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、蘋果 (APPL-US) 以及微軟 (MSFT-US) 簽約，這意味著辛苦在德國完成的研究，最後卻只是為了幫助這些美國科技巨頭將產品推向市場。

目前，亞馬遜在德國首都擁有 800 多名員工，當中就有 100 人直接參與人工智慧研發。

亞馬遜提供頂薪的能力為其吸引 AI 領域內最優秀的人才，同時也引發了德國內部人才流失的擔憂。儘管本地人才留在家鄉，但他們為外國公司工作，這大大提升了當地企業人才流失的可能性。

亞馬遜對人才的渴望不僅限於德國。據了解，該公司也在歐洲設立多個研發中心，並在 11 個國家聘用多達 5500 名開發及研究人員，亞馬遜在人才方面的野心，為其累積大量技術知識並得以在全球市場中發揮技術優勢。

如今亞馬遜已在雲端運算占據 32% 的市場份額，擔心技術上的絕對優勢將鞏固亞馬遜在其他技術市場的強大地位，歐洲政策制定者表示，會針對此現象進行持續且密切的關注。