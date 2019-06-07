大摩對看空評價罕見認錯！ AMD樂漲逾7%

美國晶片大廠 AMD (AMD-US) 昨日 (6 日) 大漲 7.86%，主要因 Morgan Stanley 分析師將評價由「負向」調升至「中性」，扭轉過去長期看空晶片廠的言論。

美股 AMD 5 分鐘線 (來源: Yahoo Finance)

一般來說，華爾街不太喜歡談論自己對股價是否「看錯」。然而，這次 Morgan Stanley 罕見地表態，認知到自己對 AMD 的空頭看法，已經搞砸了。

Morgan Stanley 分析師 Joseph Moore 坦言，他過去的看法「顯然錯誤」。他在 2017 年 10 月就將 AMD 評等調降至負向，直到現在；然而這段期間，AMD 已經飆漲了 165%。

Joseph Moore 認為，AMD 未來的關鍵，在雲端遊戲領域上，AMD 目前成功的產品路線及與主控版發展商的密切關係，將可以使 AMD 受惠於雲端遊戲的發展。此外，AMD 與 Intel 將宣布合作，對圖形晶片獲利可帶來助益。儘管他認為現在股價上，仍有過多的短線樂觀情緒。

因市場樂觀看待 AMD 今年的成長動能，以及產品線的發展，AMD 今年已經大漲超過 60%。上個月發表的全新「Zen 2」核心，大幅超越業界產品的效能提高幅度。同時，AMD 與 Intel 即將推出的新產品：「遊戲用筆電」，也可能是 2020 年推動新一波換機潮的主要驅動來源。