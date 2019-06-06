〈房產〉5月住展風向球維持連三黃藍燈 住展：應小心變盤

市調機構住展今 (6) 日發布代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，5 月為連續 3 個月亮出黃藍燈， 總分 34.7 分，比今年 4 月增加 2.1 分，住展企研室經理何世昌表示，今年母親節建案促銷活動多，來人與成交組數在母親節當周爆出大量，是 5 月風向球分數上揚的關鍵。

住展也提出警告指出，5 月下旬市況已明顯下滑，未來要小心變盤可能。

何世昌認為，雖然近期投資型需求熱度不退，但「房地產是總體經濟發展的終端結果」，房市需求強弱與經濟息息相關，中、美貿易大戰已對今年經濟發展造成壓力，現在房市內部雖然風平浪靜，但 5 月下旬房市已感受到「冷鋒將至前的寒意」；假如經濟陰霾未退散，下半年必需要小心變盤的可能性。

住展調查顯示，5 月此台灣新建案的風向球六大觀察指標中，議價率與廣告量維持平盤，預售屋供給、來人組數與成交組數等三項分數上揚，新成屋供給是觀察指標中唯一下跌的項目。

住展指出，5 月預售屋推案量大量擴張，預售推案量單月暴衝逾 900 億元，創下近年來單月最大量。其中，單一案量達 15 億以上的指標案有台北市信義「璞真永吉」和、「森業永春」、北投「國泰華威 豐年」、南港「香榭帝寶」、文山「松露院」、新北市板橋「立信帝國花園廣場」與「立信吾界」、汐止「美麗山林」與「胡適朗閱」、永和「昇陽國詠 - 麗池」和「有仁愛」、中和「遠雄 CASA」、新店「禾禾好好」與「誠鑫」、桃市中壢「宜雄絢耀」、龜山「富宇悅峰」與「協勝玉子園」、大園「喬崴 BNB」。

5 月新釋出的新成屋則下滑至約 400 戶，單一案量達 15 億以上的指標案只有桃園中壢「捷寶雲品」。

至於，5 月平均議價率在 5 月仍持續上升，但上升幅度依然不大，級距分數與 4 月相同。代表建商與代銷銷售信心的廣告量上，5 月建案報廣量約 1.17 萬批，分數以與上月相當。

但從市調資料上來看，北台灣不少區域 5 月市況來人量比 4 月下滑，但風向球中來人與成交組數卻往上升。何世昌認為，關鍵在於今年北台灣新建案的母親節促銷活動較多，建案吃吃喝喝活動辦得夠盛大，民眾也樂於捧場，來人與成交組數於母親節當週假日爆出大量，將整月的數據一舉往上拉。如果扣除母親節因素，5 月來人量約減少近 1 成左右。



至於成交組數方面，也比 4 月稍好。買氣提升的原因，除了與母親節當週成交量激增外，多數成交組數是由小宅所貢獻。雖然近期自住型買盤有點鈍化，但令人意外的是，大台北投資、置產需求卻相對強勁，尤其兩房型格局產品最為搶手。