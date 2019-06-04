台灣10億元資產超級富豪達1781人 平均擁房5.4戶

國際商仲瑞普萊坊今 (4) 日發表最新《財富報告》顯示，台灣富豪持有自用住宅平均達 5.4 戶，名列全球第二，僅次於沙烏地阿拉伯的 6.4 戶；同時，台灣淨資產不含住宅約 10 億元的超級富豪，人數高達 1781 人，全球排名第 19 名，年增 4%。

此一報告指出，去年全球淨資產 (不含主要住宅) 超過 3000 萬美元的超級富豪總人數達到 19 萬 8342 人、年增 3.7%。美國仍為全球最富庶的國家，而台灣的超級富豪人數為 1781 人，排名全球第 19，年增 4%，優於全球增幅，富豪持有自用住宅 5.4 戶，晉升一名到全球第二，而台北市超級富豪密度也高居亞洲第二。

報告內容指出，歐洲是最富裕的區域，超級富豪人數佔全球 36%，北美、亞洲分別為 26%、24%。從成長率來看，去年漲勢最多仍由俄羅斯、獨立國協衛冕，其次為歐洲、澳洲。從各國人數分析，美國一枝獨秀，總人數達 4 萬 7127 人，其次為日本的 1 萬 8534 人，中國大陸富豪人數 9953 人排名第五。預期未來五年全球超級富豪人數將增加 22%，前十名高成長國家，亞洲就占八席。其中印度、菲律賓成長率接近四成，其他東協國家約三成，台灣 25%，略高於新加坡的 22%。

從城市的角度來看，倫敦超級富豪 4944 人，數量最多，其次為東京、新加坡。瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，台北市超級富豪 1519 人，約佔全台 85%，人數高居全球第 11、亞洲第 7，未來五年成長率 23%，將擠進前 10 名。

從人數的分布密度來看，全球最高的城市前三名的是日內瓦、摩納哥、法蘭克福，都在歐洲，且以極大差距領先其他城市。台北市每 10 萬人就有 57 個超級富豪，亞洲排名第二，與大阪齊名，僅次新加坡，甚至高於香港、東京、紐約。

根據《財富報告》的「態度調查」結果，全球超級富豪 2018 年的財富累積原因，全球大不同。在北美，金融資產是主要動力，歐洲、亞洲以房地產最重要，南美則受美元匯率波動影響。