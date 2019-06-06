〈房產〉實價登錄最新揭露「琢白」中低樓層每坪199.9萬元

根據最新實價揭露資料顯示，台北新信義計畫區指標豪宅案「琢白」有新實價揭露，8、9 樓戶別預售成交每坪 199.9 萬元，中低樓層接近每坪 200 萬元，另外捷運東門站商務住宅「新美齊 PARK 259」也有多筆實價租金紀錄，甚至有 16 坪套房月租 5 萬元的租金行情。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨這幾棟預售豪宅逐漸完工後，就可看到預售時的成交價格，該社區中低樓層每坪約 200 萬元，中間樓層每坪 210 萬元左右，主要是反應樓層戶別不同的價差，加上購買時間較早因此單價接近每坪 200 萬元。

另外捷運東門站的永康商圈，新美齊 (2442-TW) 前幾年預售熱賣的「新美齊 PARK 259」，訴求飯店式管理的經營模式，根據實價租金揭露資料顯示，16-18 坪的套房租金普遍在 4.2-5.3 萬元之間，4 月成交一筆高樓層的租金套房月租 4.5 萬元，單坪租金高達 3339 元，已經直逼北市 A 辦的租金行情。

曾敬德表示，通常這類月租金 4 萬元以上的商務套房，能夠拉高租金主要是因為建商打造飯店住宅的質感，並提供完整的專屬居家服務，租商務住宅就像長租飯店一樣，並有專人打理日常所需並提供清潔等服務，但相對租金水準就會比起周邊一般套房甚至是三房的租金還高，因此這類高端的商務住宅主要的租客並非本地客，主要還是以外商公司的主管、外派人員甚至是少數的華僑為主。

長期以來台灣高端租賃市場並不強，屬於很小眾的市場，以前有中山區有日商聚集，歐美系的商務客層可能集中在敦化南北路、信義計劃區周邊。