越南工程入帳 萬年清5月營收9082萬元創次高

萬年清 (6624-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收為 9082 萬元，年增 9.9 倍，創歷史次高，累計 1-5 月營收 2.52 億元，年增 2.85 倍，主要挹注來自包括越南等海外工程入帳。

萬年清主管指出，2019 年前 5 月來自越南營收比重為 77%，中國 12%、台灣占 5%，其他則占 6%，其營收來自遠東集團越南廠擴建工程，在經營團隊積極拓展業務下，目前尚有王子製藥廢水處理工程、印度 Vatva 工業園區聯合廢水處理示範廠等多項工程案正在進行中，看好今年下半年營運持續增溫。

經濟部國貿局委託外貿協會執行「綠色貿易推動方案」，以提升臺灣綠色產業在國際市場等知名度並協助業務拓展，目前規劃 6 月起陸續於在泰國、中東及非洲、印度、越南、土耳其參與當地綠貿活動，其中萬年清公司已受邀參加在 6 月 5 日至 8 日舉辦的「泰國國際水展」（Thai Water Expo）臺灣形象館，搶攻綠色新商機。

萬年清擁六項廢水處理關鍵核心技術及豐富工程實績等優勢，預期在本次東南亞指標性專業水展上，將大有斬獲，為公司未來營運成長注入嶄新動能。

工業用水及廢水處理工程廠萬年清第 1 季營收 1.04 億元，年增 1.73 倍，毛利率 19.65%，年減 5.14 個百分點，稅後純益 401 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.25 元。萬年清主管指出，首季毛利率偏低，主要是水處理統包工程較多緣故，而拉低了毛利率。

萬年清營收包括兩大區塊，一為廢水處理統包工程類，毛利率約 15-25%，另一為技術、設備業務，毛利率為 45-55%，高於去年平均 35.26%；目前萬年清的業務方向在透過全球各地合作，爭取更多專業技術、設備業務的合約。