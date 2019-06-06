〈王品股東會〉已擬定四大策略 今年獲利可望優於去年

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (6) 日召開股東常會，董事長陳正輝表示，王品去年營收已終結連 3 年下滑，今年擬定四大發展重點，預期「今年的 EPS 應該會比去年更好」。

陳正輝說明，王品今年有 4 個重點方向，第一是梳理品牌，以多品牌搶市占率，尤其是針對火鍋、燒肉市場會加重投資，第二是將內部共 21 個品牌分成中高事業群和中低事業群，並分別由兩個團隊專業深耕不同的價格帶。

第三，由於過去將研發分布在各個品牌，今年要成立研發中心，真正由總部管控研發技術，也就是將研發拉高到策略層次發展。

第四，隨著供應鏈規模越來越大，將透過新成立的萬鮮公司將食安、採購和物流全面整合，不僅支持內部食材採購需求，同時對外接單。

陳正輝表示，相信今年的營運成效會比去年更好。

另外，陳正輝說，日前首度執行庫藏股，內部認股比重逼近百分百，代表員工對未來看法相當看好。

由於在兩岸市場持續調整體質，王品去年合併營收 162.86 億元，年增 3.03%，稅後純益 3.45 億元，年減 25.43%，每股純益 (EPS)4.52 元，不如前一年度的 6.01 元，不過，今年第一季稅後純益 1 億元，年增近 30%，每股純益 1.36 元，顯示營運持續漸入佳境。