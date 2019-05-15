萬年清擬5/28上櫃 首季EPS 0.25元較去年同期轉盈

環境工程業者萬年清 (6624-TW) 預計 5 月 28 日上櫃掛牌，今 (15) 日公布 2019 年第 1 季財報，稅後純益為 401 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.25 元。

萬年清公開承銷申購張數 390 張，將在明 (16) 日開始至 20 日申購，於 5 月 22 日公開抽籤，每股承銷價 50 元，預計 5 月 28 日掛牌交易。

工業用水及廢水處理工程廠萬年清第 1 季營收 1.04 億元，年增 1.73 倍，毛利率 19.65%，年減 5.14 個百分點，稅後純益 401 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.25 元。

萬年清近年拓展中國、越南及印度市場效益顯現，2019 年營運成長態勢明確，客戶群主要為國內外大型集團，目前工程實績涵蓋東南亞 (越南、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國)、東亞(中國、韓國)、南亞(印度)、拉美(尼加拉瓜、墨西哥)、非洲(賴索托) 及中東地區(以色列)。

萬年清營收包括兩大塊，一為廢水處理統包工程類，毛利率約 15-25%，另一為技術、設備業務，毛利率為 45-55%，高於去年平均 35.26%；目前萬年清的業務方向在透過全球各地合作，爭取更多專業技術、設備業務的合約。

萬年清去 (2018) 年稅後純益為 4959 萬元，年增 22.17%，每股純益為 3.1 元。