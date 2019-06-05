美上周貸款件數較去年成長12% 但這並非房市活絡訊號

據美國抵押貸款銀行家協會 (MBA; Mortgage Bankers Association) 公布的最新季度調整指數，美國上週貸款申請件數較前一週增加了 1.5%，且較去年同期增加 12%，然而件數增加大多來自再融資，而不是來自買房屋主的申請。

以符合美國國營貸款銀行規範的合格貸款案而言，30 年期固定利率、頭期款二成的貸款利息，從上週的 4.33% 降至 4.23%。雖然利率降得很快，但仍不足以吸引屋主。

MBA 經濟學家指出，貸款利率節節下滑至 2018 年初以來最低，主要是受到中美關稅戰的緊張氣氛影響。有些貸款金額較高的貸款人，看準低利趨勢進行再融資，貸款活動看起來很熱絡，但其實只是池裡的同一批玩家。

MBA 資料指出，上週再融資件數較前期增加了 6%，與去年同期相比則是大增 33%，當時利率比現在高了 52 個基點。從比例來看，再融資件數占整體貸款比例來到 42.2%，前期則為 39.7%。

而為買房申請貸款的件數則下降了 2%，也僅比去年同期稍微增加 0.5%。高昂的房價讓屋主抱持觀望心態，尤其首購族更是不願在現在購屋。

美國房屋首購族的人數正逐漸增加，千禧世代如今正是準備成家立業的時候，但他們大多數人都已經身有債務，付著不便宜的房租，又面對著負擔不起的房市。

分析師也說，近來川普頻開關稅戰線，種種經貿消息帶來的不安情緒，都影響著屋主的買房意願。