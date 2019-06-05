PIMCO：忘了殖利率曲線倒掛吧 快對賭斜率開始趨陡！

Vanguard 集團的 Gemma Wright-Casparius 稱，美債殖利率曲線近期的倒掛局面勢將發反轉，美債殖利率曲線斜率可能趨陡，Wright-Casparius 表示，市場尚未反映出關稅措施對通膨的影響，一旦成長實質性放慢，聯準會可能會「大舉」寬鬆貨幣政策。

「在某種程度上，對賭殖利率曲線走陡幾乎是項雙贏策略，」Wright-Casparius 週二 (4 日) 在彭博投資紐約論壇 (Bloomberg Invest New York) 上說。

目前 10 年期美債殖利率已跌至 3 個月期美債殖利率之下，這種轉變歷來都被證明是經濟衰退即將到來的強烈信號，而本次殖利率曲線再度發生「倒掛」的背景原因是，由於全球貿易緊張局勢升級，故投資者進入了全球最大債券市場避險，近幾周美債殖利率跌至多年低點。

10 年期美債殖利率減 3 個月期利差 圖片來源：Fred

美國與中國及墨西哥之間的關係日益緊張，再加上成長前景日益暗淡，促使市場預期聯準會今年可能將把基準利率下調 2 碼 (即 50 個基點)。

PIMCO 分析師 Marc Seidner 也認為，美債殖利率曲線當前的局面不會維持太久。「在殖利率曲線扁平或倒掛時，為走陡做好倉位準備是正確的。」Marc Seidner 說道。

Marc Seidner 進一步表示，美債殖利率曲線倒掛意味著基本面出了點麻煩，因為全球經濟是槓桿撬動的，而這種經濟的成長或收縮取決於信貸的創造。