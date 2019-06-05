〈分析〉五月的就業數據 會支持Fed降息嗎？

由於 Fed 主席鮑爾昨日 (4 日) 出席「聯準會傾聽會議」 (Fed Listens) 上暗示，在必要時候，Fed 將可能降息。受此影響，芝商所 Fed Watch 工具顯示，市場原先預計最可能的降息時間，已從今年 12 月提前到 7 月了，且預期 7 月降息一碼的機率高達 55%，降息兩碼也有 10%；同時，預期年底前降息兩次的機率已經高達 91%。

市場預期 7 月 Fed 就降息的機率高達 65.2% (來源：FedWatch)

有鑑於市場已經定價今年降息 2 次的預期，(聯邦基金期貨 1 月合約的隱含殖利率已驟降至 1.72%，遠低於目標利率)，那 Fed 會不會真的很快降息，就要看經濟數據了。由於 Fed 相當重視經濟數字，因此，這周即將公布的五月份非農就業報告就顯得格外重要。

Fed 過去一直以就業穩定為由，維持利率不變的政策，並保持耐性。那目前就業市場的領先指標，有出現什麼樣的變化嗎？

企業仍擴張雇用

美國 ISM 製造業雇用指數 (來源: investing.com)

最新五月份 ISM 製造業指數顯示，儘管整體指數從前月 52.8 略為下降至 52.1，不過其中的分項指數：ISM 製造業雇用指數，不僅較上月彈升 1.3 至 53.7，且是所有分項指數中，表現最好的。調查的 18 個產業中，高達 11 個產業表示增加雇員，包括電腦電子產品、化工、塑化產業等。

同時，五月份 ISM 非製造業指數中，雇用指數為 53.7，同樣維持在擴張區間，反映五月中美貿易戰的升溫，仍未大幅影響到就業市場。

每周請領失業金人數維持低檔

深藍: 美國每周初領失業金人數 淺藍: 12 周平均 (來源: citi)

上週首次請領失業金人數在 21.1 萬人，相當於過去一年的平均值 21.4 萬人，顯示目前請領人數仍保持在非常低的水平，且低於前兩次經濟循環的低點。

薪資成長有放緩可能

目前美國通膨偏低，是導致市場提高可能降息的預期，也是聯準會的擔心重點。而這與薪資成長也有密切關聯。目前 4 月份薪資成長月增率為 0.2%，年增率僅 3.2%，相比 2007 年衰退之前的 4% 增幅，工資增漲相對疲軟。

市場預期五月份薪資增幅可能也僅有 0.2%，年增率保持在 3.2%，但最終數據有可能出現低於預期的風險，因為不少企業在調查中表示，五月增加的僱員，多為畢業季的社會新鮮人。

整體而言，以就業市場的幾個領先指標來看，美國勞動市場還算是相當強勁，尚未出現明顯疲軟的現象。相照於本周將公布的重磅非農數據，5 月失業率可能維持在 6.3% 不變，這對於 Fed 要在短期間內，就決定降息的支持力道稍嫌不足。(下兩次 Fed 開會時間為 6 月 16 日，與 7 月 31 日) 未來 Fed 勢必持續關注經濟數據，是否受到貿易戰的擴大影響，屆時將較有可能是降息的時機。