Google Nest Hub 將於下週在日本上市

Google(GOOGL-US) 的智慧顯示器「Google Nest Hub」，將於 6 月 12 日在日本市場上市。在 Google 官方網站的售價為 1 萬 5120 日圓 (含稅)，另外也可在日本當地的家電量販店，以及其他網路商店來購買。

(圖片：Investing.com)

這回在日本市場上市的「Google Nest Hub」，是 2018 年 10 月在美國等市場上市，原名「Google Home Hub」具備 7 吋螢幕的智慧顯示器。Google 在 2019 年 5 月 7 日的「Google I/O」網路開發者年會上，也曾經預告將在日本市場推出 Google Nest Hub。

利用 Google Nest Hub 該具顯示能力 1024x600 畫素的 7 吋觸控螢幕，除了可以透過觸控來操作「Google Assistant」語音助理，也可用來播放及顯示「YouTube」、「Google Maps」、「Google Photos」等應用程式。

Google Nest Hub 也具備「Google Cast (Chromecast)」功能，可在螢幕上進行鏡像播放。

另外，和智慧喇叭「Google Home」一樣，用戶只要說出「OK, Google」，就可啟動 Google Assistant 語音助理，用戶能透過語音指令來操作各項智慧家庭裝置。

還有內建的「Voice Match」功能，最多可辨識 6 名使用者的聲音，並為個別的使用者提供最合適的情報。

在其它的硬體規格方面，Wi-Fi 無線網路支援 IEEE802.11ac/a/b/g/n，Bluetooth 藍牙的規格為 Bluetooth 5.0。

顏色方面有 Chalk(粉筆白)、Charcoal(碳黑)、Sand(沙漠黃)、Aqua(水色)，共四種顏色可供選擇。