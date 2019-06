幸福六月新娘 新婚女性最愛投保長照險

西方有句諺語:「Marry in June. Good to the man and happy to the maid.」,意思是在 6 月結婚,新郎新娘幸福快樂,這也是「六月新娘」的由來。而針對新婚投保,中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽公布內部投保大數據分析,新婚女性投保的最愛保單前 5 名,分別為失能長照險(35%)、醫療險(21%)、意外險(13%)、壽險(11%),及重疾/特傷險(10%),顯示新婚女性從單身到共組家庭後,對於家庭保險規劃也跟著調整,著重於失能長照的風險移轉。

根據內政部統計,台灣去(2018)年結婚對數為 13.5 萬對,女性平均結婚年齡接近 32 歲,根據去年另一項統計指出,台灣新生兒人數僅 18 萬 1601 人,出生率僅 7.56‰,創下歷年新低,顯示新婚成家卻「不生或少生」現象有逐年上升的趨勢。

內政部官員分析,出生人口數與結婚對數息息相關,結婚對數呈現下滑現象,連帶影響新生兒出生率降低,少子化影響家庭結構,擔憂自身與另一半老年後一旦失能伴隨而來的長照風險,少子化也無力於未來承擔照顧,使家庭中長期照顧保險的保障規劃顯得極為重要。

台灣人壽表示,不論婚前是單身粉領貴族還是步入婚姻的新女性,或婚後即計劃生育的女性,每個婚前與婚後的人生階段都應做好適當風險規劃。在婚前尤其身為單身貴族,一個人時最需要著重意外保障,如意外險、醫療保障的住院醫療實支實付及重大疾病或癌症險,可將自己的風險照顧好。

而婚後變成兩人世界,對另一半有相互照顧的承諾,這階段可調整保障重點,加強家中成員失能長照保險並提高壽險保額;有了小孩的樂活家庭時期,因有了愛的結晶,可為寶寶購買合適的新生兒保單,也可以透過一個儲蓄規劃,打造小孩教育金帳戶,培養孩子的未來不擔心。也隨著家庭責任的增加,建議家庭中主要經濟負擔者更應該提高壽險保額,打造好家庭的整體防護傘。

台灣人壽進一步提醒,結婚為人生大事,隨著從一個人的生活變成兩個人的生活,單身時買的保單受益人也要適時做調整,透過契約變更可新增指定受益人,並且適時審閱調整保障的內容。