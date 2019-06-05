幸福六月新娘 新婚女性最愛投保長照險

西方有句諺語：「Marry in June. Good to the man and happy to the maid.」，意思是在 6 月結婚，新郎新娘幸福快樂，這也是「六月新娘」的由來。而針對新婚投保，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽公布內部投保大數據分析，新婚女性投保的最愛保單前 5 名，分別為失能長照險（35%）、醫療險（21%）、意外險（13%）、壽險（11%），及重疾／特傷險（10%），顯示新婚女性從單身到共組家庭後，對於家庭保險規劃也跟著調整，著重於失能長照的風險移轉。

根據內政部統計，台灣去（2018）年結婚對數為 13.5 萬對，女性平均結婚年齡接近 32 歲，根據去年另一項統計指出，台灣新生兒人數僅 18 萬 1601 人，出生率僅 7.56‰，創下歷年新低，顯示新婚成家卻「不生或少生」現象有逐年上升的趨勢。

內政部官員分析，出生人口數與結婚對數息息相關，結婚對數呈現下滑現象，連帶影響新生兒出生率降低，少子化影響家庭結構，擔憂自身與另一半老年後一旦失能伴隨而來的長照風險，少子化也無力於未來承擔照顧，使家庭中長期照顧保險的保障規劃顯得極為重要。

台灣人壽表示，不論婚前是單身粉領貴族還是步入婚姻的新女性，或婚後即計劃生育的女性，每個婚前與婚後的人生階段都應做好適當風險規劃。在婚前尤其身為單身貴族，一個人時最需要著重意外保障，如意外險、醫療保障的住院醫療實支實付及重大疾病或癌症險，可將自己的風險照顧好。

而婚後變成兩人世界，對另一半有相互照顧的承諾，這階段可調整保障重點，加強家中成員失能長照保險並提高壽險保額；有了小孩的樂活家庭時期，因有了愛的結晶，可為寶寶購買合適的新生兒保單，也可以透過一個儲蓄規劃，打造小孩教育金帳戶，培養孩子的未來不擔心。也隨著家庭責任的增加，建議家庭中主要經濟負擔者更應該提高壽險保額，打造好家庭的整體防護傘。

台灣人壽進一步提醒，結婚為人生大事，隨著從一個人的生活變成兩個人的生活，單身時買的保單受益人也要適時做調整，透過契約變更可新增指定受益人，並且適時審閱調整保障的內容。