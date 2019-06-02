〈實支實付攻略〉與日額給付差別在哪？關鍵在雜費與自費支出

目前保險公司販售的醫療險主要分為「實支實付」與「日額給付」兩大類，但這兩者究竟有何差別，又該如何挑選？專家建議，在預算有限的情況下，考量通膨壓力與給付形式，建議現階段以實支實付為主，相對較為實用，兩者的差異在於雜費與自費支出。

所謂實支實付是指，被保險人因住院或手術產生的醫療費用，根據實際支出給予保險金理賠，至於日額給付 (又稱終身醫療險) ，則是根據實際住院天數給予理賠，不管保戶醫療支出多少，一律定額給付，兩者最大的差異主要在於「雜費」的理賠。

保險業者表示，健保改革後，民眾需自費的項目也較以前多，越來越多的項目都已變成需自行負擔，例如癌症治療標靶藥物、膝蓋退化治療所需的人工關節，或是心臟支架、精密手術的達文西刀等，幾乎屬自費範圍，且所費不貲。

保險業者表示，根據實務經驗，目前需要自費耗材通常動輒數十萬起跳，而實支實付剛好可填補這一塊的醫療支付負擔，簡單來說，實支實付比起日額，可透過損害填補原則，協助被保險人減輕醫療費用負擔。

至於日額型則採定額方式理賠，不管保戶花了多少醫療費用，不必任何收據，一律以固定金額理賠，但要注意的是，日額型因採取定額給付，因此相較於實支實付，保戶如果碰到自費項目，就得自掏腰包付費了。