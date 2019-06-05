財報不佳且停發股利 GameStop股價下挫近30%

由於零售店內電玩遊戲和遊戲銷售放緩，美國大型遊戲零售商 GameStop(GME-US) 第一季營收減少 13.3%，低於分析師預期，同時，該公司也宣布停止發放股利。受到此利空消息影響，該公司股價在週二 (4 日) 盤後暴跌 29.67%，收於 5.50 美元。週三開盤股價恐創下 2003 年以來新低。

GameStop 股價走勢 (圖片：谷歌)

GameStop 財務長 Rob Lloyd 表示，由於目前的 PS4 和 Xbox One 遊戲機已經處於後期階段，許多消費這正在等待索尼和微軟推出新的版本，因此消費者對於遊戲機的購買有所延後。「在上一次索尼和微軟宣布推出新一代遊戲機時，我們也經歷過這樣的過渡期。」Lloyd 表示。

此外，隨著消費者轉向在網路上下載電玩遊戲或訂購遊戲機，而不是直接到實體商店購買，遊戲零售商 GameStop 的獲利持續縮減。另一方面，GameStop 也面臨著其他科技媒體公司進軍遊戲串流市場的威脅，像是谷歌、微軟、蘋果等科技巨頭也相繼進入線上遊戲領域。

自該公司執行長 J. Paul Raines 去年 3 月去世以來，管理層便發生了一些變化，短時間內更換了數名執行長。此外，GameStop 也致力於削減成本，以應對不斷變化的零售業。

而針對停止發放股利方面，GameStop 表示，此舉有助於每年節省約 1.57 億美元，同時還有助於減少近 5 億美元的債務負擔。而這筆現金也將用於加強採購、定價、促銷活動方面的投資，以推升利潤率。

「雖然 GameStop 表示，停止發放股利將為公司帶來提供靈活性，並為股東創造更多價值，並改變公司前景，但從財報結果以及來自蘋果的 Apple Arcade 和谷歌的 Alphabet's Stadia 的激烈競爭來看，都表明 GameStop 的遊戲結束了 (game over)。」CFRA Research 分析師 Camilla Yanushevsky 表示。