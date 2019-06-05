世界銀行：貿易衝突打擊經濟發展 下修全球GDP至2.6%

世界銀行週二 (4 日) 發布報告，表示美國總統川普對中國、墨西哥及歐洲的貿易對抗，導致全球投資下滑，今年的全球經濟成長預計寫下 2016 年以來最慢。

世界銀行發表全球經濟前景報告，強調全球緊張局勢加劇，不斷上升的政治不確定性，是造成貿易放緩及投資崩的主要因素，並使全球 GDP 成長降至 2.6%(1 月時預測為 2.9%)，至 2020 年將微升至 2.7%。

世界銀行對 2019 年美國的成長預測，仍然維持在 2.5%，但對使用歐元的 19 個國家下調預測，由 1 月的 1.6%，再降至 1.2%。

世界銀行指出，全球大多數地區製造業產出急劇下降，最明顯的是歐洲，而亞洲、南美洲及非洲的新興經濟體，將受到投資低迷的打擊。

世界銀行經濟學家 Ayhan Kose 表示，目前還不到恐慌的程度，但是如果貿易敵對的局勢持續，經濟成長更為放緩的結局在所難免，現在是政策制定者找尋解決分歧方法的時候了。

世界銀行預計，中國今年的 GDP 成長將為 6.2%，寫下 1990 年以來最弱的成績。日本則有望達到 0.8% 成長，與去年相同。

一些發展中國家正面臨財政的壓力，世界銀行預計，土耳其經濟將萎縮 1%，阿根廷則收縮 1.2%。

世界銀行總裁 David Malpass 表示，更強勁的經濟增長，對於減少貧困和提高生活水準至關重要，發展中經濟體的債務水準提高和投資增長放緩，將使得各國無法實現其潛力。