股市大漲後 專家警告 Fed降息並非定局

聯準會 (Fed) 本週召集了幾位專家，齊聚於芝加哥，討論長期貨幣政策。但會場外，討論的却多是短期觀點，尤其是未來幾個月的展望，以及市場預期的降息是否能順利實現。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，金融市場現在反應，至 1 月時，Fed 將會降息三次。此一觀點使得週二的美國股市大幅上漲。

但在芝加哥的會議上，有專家認為，市場誇大了貿易緊張對經濟造成的下滑風險。

野村集團首席經濟學家亞歷山大 (Lewis Alexander) 說：「我不認為會出現經濟衰退，數據並不支持衰退說法。如果不考慮金融市場，只看數據，根本不會預期降息。」

Peterson 國際經濟機構分析師蓋格南 (Joe Gagnon) 亦說，他認為明年經濟衰退的機率非常低。

「通常，通貨膨脹太高，Fed 必須升息，才會出現經濟衰退，或金融市場出現資金不足風險，也可能引發經濟衰退，但這兩種情況目前並不存在，」蓋格南說。

德意志銀行證券部門分析師胡柏 (Peter Hooper) 說，他無意預期降息，要等待更多經濟數據，再行評估。

但 Fed 放寬信用的預期，持續增加。前財政部長桑默斯說，若 Fed 降息太慢，將是嚴重錯誤。他呼籲 Fed 於夏季降息 50 基點，若有必要，秋季再進一步降息。

美銀美林分析師哈里斯 (Ethan Harris) 說，川普總統對墨西哥的積極貿易立場，引發了降息的預期。他說，與盟國打貿易戰，使得經濟展望的風險持續上升。

哈里斯現在預期，在明年 1 月前，Fed 將降息三碼。

但大多 Fed 官員並無意降息。僅聖路易 Fed 銀行總裁布拉德說，降息一次可能很快成為定局。

達拉斯 Fed 銀行總裁卡普蘭 (Rob Kaplan) 在接受華爾街日報訪問時說，他要先確定與墨西哥的貿易緊張會持續下去，而後再決定是否降息。

芝加哥 Fed 銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 說，他對目前的貨幣政策立場感到滿意。

儘管有經濟學家認為 Fed 會降息，但他們多不相信在 6 月 18 至 19 日的政策會議中，會採取行動。