紐約匯市– Fed主席暗示降息！美元連摔三日破月線

Fed 主席鮑爾昨日 (4 日) 發表談話，一席偏鴿派言論，暗示在必要的時候，可能會降息。受此談話影響，美元連續第三日下挫，跌破月線，非美貨幣則多出現反彈走勢。

Fed 主席鮑爾 4 日在出席「聯準會傾聽會議」 (Fed Listens) 上表示，Fed 正密切關注美國與其他國家之間貿易戰發展，對美國經濟帶來的衝擊，尤其通膨維持低度的增長，對通膨預期下滑的風險表示擔憂。同時，鮑爾也強調，Fed 在調整貨幣政策上保持開放的態度，暗示在必要時候，Fed 將可能降息。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

受到 Fed 鴿派言論影響，美元指數再度走跌，已連續第三天下挫；非美貨幣則紛紛上漲，其中，歐元表現尤其強勢，在連續三天上漲後，昨日 (4 日) 價位一度來到 1.2785，創一個半月的新高。市場將持續關注周三 (5 日) 歐盟可能提出關於義大利債務啟動的程序。此外，本周將舉行的 ECB 會議也是重要焦點。

歐元兌美元日線 (來源: FXSTREET)

英鎊同樣出現連續三日的上漲，不過這波反彈力道，相對歐元兌美元的漲幅來說，表現來的弱勢，因昨日 (4 日) 公布的多項數據指出，英國經濟呈現放緩現象。英國營建業 PMI 僅有 48.6，是四個月來第三次落入 50 以下榮枯線，同時，BRC 同店銷售年增率更下挫 3％，低於市場預期的成長 0.9％。

英鎊兌美元日線 (來源: FXSTREET)

截至週三 (5 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 97.14。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1251 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2698 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6990 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3391 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.24 日圓。