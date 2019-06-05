不如預期 陸5月財新服務業PMI跌至52.7

鉅亨網編輯江泰傑 2019年6月5號11點27分

今 (5) 日財新公布 5 月份服務業 PMI 為 52.7，預期為 54，比 4 月份大幅下滑 1.8 個百分點，創下三個月新低。

之前公布的 5 月份財新中國製造業 PMI 為 50.2，與前值相同，結合兩大產業數值，5 月份財新中國綜合 PMI 為 51.5，較 4 月份下滑 1.2 個百分點。

資料來源: IHS Markit, 財新

5 月份服務業新訂單總量繼續上升，但漲幅已減緩至三個月低點。受訪企業反映，新產品發表、促銷活動，帶動新訂單總量上升。而服務業新出口訂單成長幅度則比 4 月份明顯減少，只略為成長，因部分企業反映，國際市場需求已轉弱。

此外，為了保持競爭力、吸引新訂單，5 月份中國企業定價能力受到限制，服務業收費價格只微幅成長，企業獲利空間進一步受到壓縮。

5 月份中國製造業信心度創下史上新低，服務業的樂觀度也降至 2018 年 7 月以來最低。兩大產業中的企業對未來 12 個月的生產與經營前景信心度降至 2012 年有數據以來最低，而企業對經濟前景不樂觀，普遍與中美貿易緊張局勢增溫、全球需求偏弱有關。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，5 月份中國經濟成長出現一定程度的減緩跡象，其所衍生的就業和企業信心問題，可以留意未來中國政府是否會推出政策因應。

