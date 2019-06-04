市場期待人行降準 官媒潑冷水

本周中國公開市場將有約人民幣 1 兆元的資金被收回，加上 6 月份為傳統中國財政支出大月，市場呼籲中國人行可以實施降準來因應 6 月份流動性趨緊的問題。不過，中國官媒則澆冷水，認為中國人行利用逆回購 + MLF 機會較高。

由於受到中國包商銀行被接管的影響，市場流動性出現緊縮，中國人行為紓緩流動性問題在上周連續四天釋出短天期資金，共人民幣 5300 億元。

這些釋出的活水將在本周陸續回收，再加上本周有人民幣 4630 億元的 1 年期 MLF 到期，因此本周中國公開市場將有約人民幣 1 兆元的資金被收回。

同時，6 月～9 月是中國地方政府舉債高峰期，上周中國地方債發行金額重新站上千億人民幣大關，地方債發行有增溫跡象。不少法人預估，6 月份中國地方債發行量有很高機率逾人民幣 5000 億元，甚至可能逾人民幣 6000 億元，這對於市場流動性會產生影響。

中信證券認為，中國人行在目前 6 月份流動性趨於緊俏的問題，必定需要釋出大量流動性對沖。中國人行有許多工具能應用，可以採取降準，或是展延 MLF，並透過短期逆回購進行調節。但以效益來看，利用降準來對沖流動性回收問題效率最高。

平安證券則指出 6 月與 7 月貨幣缺口較大，中國人行可以選擇降準、擴大公開市場操作力道，或展延 MLF 的方式提供流動性。但公開市場操作提供的都是短期流動性，可能難以滿足中、小銀行中長期資金需求，所以這將增加降準的必要性。

不過，中國官方媒體則認為，中國當下貨幣政策仍面臨需要平衡多個目標的問題，降準對市場釋出的貨幣政策訊號太強烈，中國人行可能穩住流動性，但會失去其它層面的控制力，如人民幣的貶值壓力，因此中國人行利用逆回購 + MLF 可能性較高。