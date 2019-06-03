優於預期！5月財新PMI 50.2保持擴張

財新中國公布 5 月份製造業採購經理人指數 (PMI) 為 50.2，優於預期 50，與 4 月數據相同，連續三個月保持在擴張區間，顯示中國製造業保持溫和擴張態勢。不過，受到美中貿易戰升級的擔憂，業界信心指數降至 2012 年 4 月以來最低。

圖: 財新官網

財新公布 PMI 走勢與中國官方公布的製造業 PMI 趨勢並不一致，之前中國官方 5 月製造業 PMI 下滑 0.7 個百分點，達 49.4，跌至衰退區間。

財新指出 5 月份海外和中國市場的需求都在增長，帶動新增出口訂單恢復成長，同時新訂單也在加速上升。總體來看，中國經濟在 5 月份呈現穩定增長及保持韌性，產品價格穩定。

同時財新也表示，雖然 5 月份中國製造業內外需求看似不錯，但企業信心不足，企業庫存仍處於低檔。美中貿易衝突對中國經濟的影響已展現在企業信心上，中國最好的應對之策，應是政府透過有力的改革、適時的調控，以穩定和提振企業、民眾和資本市場的信心。

財新 PMI 數據優於預期且保持在擴張區間，有效紓緩市場對於中國經濟恐受貿易戰影響而加速下滑的擔憂。離岸人民幣在 PMI 數據公布後走升，截至 10:53 止，離岸人民幣暫報 6.9225，升值 139 基點，升幅 0.2%。