習近平稱中國經濟能應對各種風險 美銀美林：人行今年將隨美國降息兩次

根據《彭博社》報導，中國國家主席習近平表示，中國經濟平穩成長，有能力應對各種風險和挑戰；不過，美銀美林經濟學家預估，2020 年，中國國內生產毛額 (GDP) 年增率，恐下修至 6%，且 2019 年底前，將跟隨美國步調，降息 2 次。

習近平日前接受媒體採訪時指出，中國 2019 年首季 GDP 年增率為 6.4%，GDP 連續 14 個季度維持在 6.4% 至 6.8% 區間，延續平穩成長態勢，「我們完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。」

不過，美銀美林經濟學家 Helen Qiao 對中國經濟前景，並未抱持樂觀態度；Helen Qiao 於最新報告中預估，受貿易戰影響，中國 2020 年的 GDP 年增率將下修至 6%，低於先前預測的 6.2%。

此外，Helen Qiao 也預期，中國人行將跟隨美國聯準會 (Fed) 步調，於 2019 年底前降息 2 次，2020 年，會再降息 1 次。

Helen Qiao 稱，美國未必會另對價值 3000 億美元的中國輸美商品加徵 25% 關稅，但就算沒有新一輪關稅措施，當前態勢仍將對中國經濟成長造成傷害。

Helen Qiao 強調，為了因應今年第 2 季及下半年經濟成長趨緩的情形，北京當局將保持政策寬鬆，祭出更多刺激措施，以提振內需，並對基礎建設、房地產投資，提供適度支持。