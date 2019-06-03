貿易戰恐越演越烈 5月PMI轉跌 製造業看未來半年展望終結擴張

中華經濟研究院今 (3) 日公布 5 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)(經季節調整) 轉為緊縮，指數驟跌 3.5 個百分點至 48.2%，中斷僅 1 個月的擴張，而全體製造業的「未來六個月展望指數」也中斷連 2 月擴張，驟跌 7.2 個百分點至 48.5%，中經院院長陳思寬指出，主要是反映廠商對貿易戰未來的不確定性，態度轉趨觀望。

在 PMI 五項組成指標中，5 月新增訂單、生產數量、人力僱用和存貨均轉為緊縮，供應商交貨時間轉為下降。

圖：中經院提供。

而六大產業中，基礎原物料產業、電力暨機械設備產業 PMI 皆轉為緊縮；化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業和交通工具產業 PMI 雖持續擴張，惟擴張速度趨緩，僅食品暨紡織產業 PMI 呈現擴張加快。

至於全體製造業「未來六個月展望指數」僅維持 2 個月的擴張，本月驟跌 7.2 個百分點轉為緊縮，指數為 48.5%，其中，電力暨機械設備產業指數大跌 13.6 個百分點至 37.5%，跌幅在各大產業中最重，而食品暨紡織產業則由持平回升 8.3 個百分點至 58.3%，在各大產業中，顯然對未來半年相對樂觀。

對於鴻海董事長郭台銘示警「比金融海嘯更大的海嘯即將來臨」，陳思寬對此回應，「這是有可能的」，認為對後市還是先以保守觀望的心態因應。

另一方面，非製造業經理人指數 (NMI) 連續 3 個月擴張，惟指數自 2018 年 8 月以來最快擴張速度 55.6% 下跌 1.6 個百分點至 54.0%。

在 NMI 四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用持續擴張，供應商交貨時間呈現上升；而八大產業中，有六大產業 NMI 呈現擴張，僅批發業 NMI 呈現緊縮。金融保險業 NMI 則呈現持平。