〈機構報告〉SIA : 4月份全球半導體銷售額年減14.6% 至2020年可望回溫

根據半導體產業協會 (SIA) 的報告指出，今年 4 月份全球半導體銷售額為 321 億美元，較去年同期的 376 億美元減少了 14.6%，也比上個月的 323 億美元減少了 0.4%。此外，報告中也預期，今年半導體全球銷售額將下跌 12.1%，然後在 2020 年將增加 5.4%。

SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 表示：「4 月份全球半導體市場持續萎縮，與去年同期和上個月相比，銷售均呈現負值。所有主要區域市場和半導體產品類別的銷售額與去年相比均有所下降。

John Neuffer 預計，今年全球半導體銷售額還將下跌 12%，然後有所回升，並在明年出現溫和的成長。

從地區上來看，日本和中國地區半導體銷售的月增率皆有成長，分別為 2.5% 及 1.8%，不過歐洲、亞太、美洲地區的的銷售額均有所下降，分別月減 1.2%、2.0% 和 3.0%。與去年同期相比，所有區域市場的銷售皆呈現衰退，歐洲地區年減 8.0%，亞太地區年減 10.7%，中國年減 10.9%，日本年減 10.9% 美洲年減 29.5%。

此外，SIA 的報告中也預期，半導體產業在 2019 年全球銷售額將達到 4121 億美元，較 2018 年的銷售總額 468.8 美元減少 12.1%。從各地區來看，2019 年所有區域市場的銷售額與去年相比都將呈現萎縮，歐洲地區全年將年減 3.1%，亞太 (包括中國) 年減 9.6%，日本年減 9.7%，美洲年減 23.6%。

不過，報告中預期，到 2020 年，全球半導體市場將有所回升，全年將成長 5.4%。