〈機構報告〉IC Insight：通訊IC市場將在5年後再次超越電腦IC市場

《IC Insight》最新研究報告顯示，通信 IC 市場的市占率有望再度超越電腦 IC 市場，並延續到 2023 年。此外，車用 IC 市場成長迅速，至 2023 年車用 IC 市場的年複合成長率可望達到 9.2%。

數據顯示，通訊 IC 市場的市占率在整體 IC 應用市場中從 1998 年的 18.5% 增長到 2018 年的 36.4%，幾乎成長了一倍。通信 IC 市場首次在 2013 年超越電腦 IC 市場，成為最大的 IC 終端市場部門。但由於記憶體市場的蓬勃發展，電腦 IC 的市占率再度領先通訊 IC 部門。然而，隨著市場預期今年記憶體市場規模將下跌 30%，通信 IC 市場有望再度超越電腦 IC 市場，並延續到 2023 年。

IC 市場各部門市佔率 (圖片：IC Insight)

另一方面，車用 IC 市場市佔率自 1998 年以來呈現穩步成長，從當年的 4.7% 一路成長到 2018 年的 8.0%。2018 年至 2023 年車用 IC 市場的年複合成長率 (CAGR) 可望達 9.2%。但由於規模相對較小，車用 IC 市場的高成長率並不足以在未來五年內顯著提升整體 IC 應用市場的成長率。

相較之下。電腦 IC 市場和消費 IC 市場的市占率在過去 20 年鑑都有所下跌。電腦 IC 市場在整體市場的市占率自 1998 年以來下跌了 19 個百分點，來到 2018 年的 36.6%。然而，隨著物聯網 (IoT) 市場需求的增加，預計將在未來 5 年內為電腦 IC 市場注入新的活力。

而工業和其他 IC 市場的市占率在 1998 年至 2013 年中呈現穩步下降。然而，隨著工業自動化在全球範圍中的成長，該部門的市占率預計將從 2018 年的 8% 提升到 2023 年的 8.7%，不過也將僅是比 2013 年的 6.5% 上升 2.2%。。