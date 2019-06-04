〈華為風暴〉華為禁令延燒 印度恐加入封殺

據報導，在美國以國安為由，對華為祭出禁令後，許多國家也開始跟進，印度政府正在針對 5G 無線網路建設是否該採用中國華為的設備進行商討，有消息人士指出，華為等中國企業很可能因此無法參與印度的 5G 網路建設。

消息人士指出，在華為因國家安全與間諜等問題遭到美國禁止的情況下，這家中國企業很也可能也不會被印度當局允許參加 5G 網路測試。因為當印度讓華為參與印度的 5G 網路建設時，對國家安全「威脅將會成真」。

據悉，上述觀點與印度負責 5G 頻譜執照拍賣的委員會有著類似的觀點，該委員會目前正在針對華為參與印度 5G 網路建設的案件進行審查。印度電信部長 Ravi Shankar Prasad 表示：「華為是否被允許參與 5G 網路建設是一個複雜的問題，其中也包括許多安全上的考量。」。

消息人士認為，華為對 5G 網路帶來的安全威脅不容忽視，由於 5G 更為廣泛，且將與設備、個人與企業有著更多互動，數據資料外洩以及國家安全等問題帶來的影響加更為嚴重。

不過，華為認為，印度政府應盡快就該公司是否參與該國 5G 網路發展做出獨立的決定，並表明華為將遵守該國的數據安全規範。

華為印度分公司執行長陳明杰表示：「現在是印度電信部門在將近 6 到 8 個月的合作後，做出決定的最佳時刻，並且我們對此次合作感到樂觀。」