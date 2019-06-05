日鋼鐵業龍頭：美汽車關稅、恐重創日本經濟

日本製鐵 (5401-JP) 的宮本勝弘副社長，在路透社週三 (5 日) 的專訪中表示，有關美國考慮向日本的進口車及零件課徵追加關稅一事，若真的發生的話，不僅該公司的收益將受到影響，日本整體也都會受到波及。

另一方面，他認為即使美國向墨西哥的所有商品課徵 5% 關稅，對該公司的直接影響也只是輕微程度。

(圖片：Investing.com)

美國在 2019 年 5 月 17 日時表示，在自日本等國進口的汽車及零件之，最高 25% 關稅問題上，最長將延緩 180 天後實施。

假若美方真的實施，宮本副社長認為「如果只有 2 - 3% 的話是沒什麼影響，若真的像他們所說的那個程度，問題就大了」。不僅在該公司的收益上，還會「影響到全日本」，宮本副社長說道。透露出危機感。

日本每年輸往美國的汽車達 400 億美元，美方若展開追加關稅的課徵，很可能對日本經濟造成重創。

而另一方面，在有關美國表示將向墨西哥進口貨物，課徵 5% 關稅的問題上，宮本副社長則認為在直接影響上「沒有多少」。

該公司出口到墨西哥的鋼材，是在當地的合資公司進行加工後，再供應給墨國的汽車製造商。幾乎沒有從墨西哥出口到美國。

因墨西哥出口到美國的汽車數量放緩，所造成的間接影響方面，宮本副社長表示「美國經濟穩健，於墨西哥生產的日系、美系汽車，在成本上也相對低廉。製造的產品也都不錯」。認為初期的 5% 關稅水準，並不會造成太大影響。

然而，美國計畫階段性的調升關稅，也無法否認在這個過程中，影響可能陸續浮現。

美國總統川普在 5 月 30 日時表示，將於 6 月 10 日開始，向墨西哥所有進口商品課徵 5% 關稅，直到非法移民問題獲得妥善解決。如果墨西哥仍不理會此項要求，美國將於 10 月將關稅調升至 25%。