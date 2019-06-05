歐股盤前─Fed可能降息 指數期貨漲跌互見

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前表示，在必要情況下，將採取適當措施，以維持經濟擴張，外界解讀，該言論暗示 Fed 可能降息；今 (5) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 2 點 37 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.12 %，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.02 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.20%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.12%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.03%，深證成指下跌 0.01%；南韓 Kospi 指數上漲 0.02%，日經 225 指數上漲 1.80%；台股收漲 32.5 點，至 10461.62 點。

鮑爾指出，Fed 會密切關注美國和他國之間的貿易爭端，對美國經濟前景的影響，在必要情況下，將採取適當措施，以維持經濟擴張，使通膨率接近 2% 的目標。

上述消息帶動美股走揚，週二道瓊工業指數大漲 512.40 點 (2.06%)，至 25332.18 點；標普 500 指數收漲 58.82 點 (2.14%)，至 2803.27 點；那斯達克指數收漲 194.10 點 (2.65%)，至 7527.12 點。

雖然鮑爾並未言明何謂「適當措施」，但市場解讀，Fed 對貨幣政策的態度，已從保持耐心，轉為考慮降息；聖路易聯準銀總裁 James Bullard 先前亦稱，貿易戰加劇，使經濟面臨更多風險，Fed 可能很快就會需要調降政策利率。

上週五，美國總統川普擴大貿易戰線，稱為了遏止墨西哥非法移民進入美國，將自 6 月 10 起，對所有墨國輸美商品，加徵 5% 關稅，之後稅率會逐步提高至 25%，直到墨國非法移民不再進入美國為止。

墨西哥總統歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 希望，能在 10 日前，和美國達成協議；墨國外交部長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 估計，有 80% 的機會，能和美國達成避免加徵關稅的方案。

貿易緊張情勢加劇，導致全球投資降溫、信心下滑，世界銀行週二於最新經濟展望報告中，將 2019 年全球經濟成長，從 1 月份預估的 2.9%，下修至 2.6%。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週三上午，公布綜合 PMI(採購經理人指數)。