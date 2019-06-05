◆盤勢分析

1. 在 Fed 主席暗示「必要時可能降息」，以及墨西哥、中國紛紛表示，與美摩擦應透過談判找到共識，使市場解讀貿易摩擦趨緩，周二美股四大指數強彈，漲幅介於 2.06% 至 4.21%。其中指標股 Tesla 試圖止跌，漲逾 8%，AMD、NVIDIA 股價漲逾 6%，帶動科技股漲幅領先。

2. 週二台股開平低震盪，受國際訊息利空不斷，以及台製造業採購經理人指數跌至榮枯線（50）之下，內外夾擊，影響台股表現壓抑，最終指數下跌 70.95 點，跌幅 0.68%，收在 10,429.12 點，成交金額為 890.32 億元。三大法人合計賣超 70.72 億元：外資賣超 58.45 億元、投信買超 0.68 億元、自營商賣超 12.94 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，呈現同步走勢，能否受美股強彈，買氣回籠。

(2) 均線：回測年線、10 日均線尚未失守，月線壓力待突破。

(3) 技術指標：KD 黃金交叉開口收斂，6 日 RSI 值（49）低於 50，短線偏多整理。

4. 櫃買指數跌幅 0.42%，收在 132.13 點，相較加權指數抗跌。惟價跌量增呈現背離走勢，目前仍觀察 10 日均線支撐不宜失守，KD 黃金交叉開口收斂，6 日 RSI 值（44）低於 50，短線偏多整理。

5. 觀盤重點：電子成交比重能否回至七成，10 日均線、年線支撐不宜失守，台股選股方向可留意 PCB、IC 設計、安控、食品、風電、水泥、跌深電子、金融等。

6. 世界銀行下修 2019 年全球經濟成長預測，預計今年全球經濟將成長 2.6%，1 月預測為 2.9%，世銀並預測明年全球經濟增速將回升至 2.7%。理由是貿易成長放緩到十年前金融危機以來的最低水平，而且全球投資下降。

7.3023 信邦今年的營運狀況熱絡，5 月份在綠能、電子周邊等產品銷售持續成長下，單月營收新台幣 16.22 億元、月增率 2.13％，連續第 3 個月改寫單月營收歷史新高。累計前 5 月營收 72.64 億元，同步創下歷史同期新高紀錄。

8. 今 (5) 日權值龍頭 2330 台積電引領召開股東會，除慣例市場都聚焦下一季營運展望外，公司經營高層就美中貿易戰及科技戰對半導體與相關產業影響，以及後續與客戶華為公司供貨等。

9. 國內光學檢測設備龍頭 3563 牧德科技 4 日公布五月營收 2.6 億元，月增 2.48％，年增 3.13％，創下自 2016 年六月起，連續 36 個月 YOY 正成長。