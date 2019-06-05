關稅戰、貿易戰衝擊全球 庫克：不會影響到蘋果

綜合外電報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 週二 (4 日) 接受美國新聞台 CBS 專訪，提及美中貿易戰並沒有對公司造成影響，並且指出中國並未針對蘋果，他補充說道，不擔心中國會對蘋果加徵關稅，以報復美國。

在美中貿易戰升溫的情勢下，分析師認為，許多依賴中國的美國企業恐遭到中國以關稅制裁，其中最首當其衝的，可能會是華為競爭對手的蘋果。

不過庫克也承認，若中國對 iPhone XS 加徵 25% 的關稅，將會迫使 iPhone 售價增加逾 100 美元，的確會對蘋果銷售額造成傷害，而 iPhone 都是在中國進行組裝，且 iPhone 供應鏈遍布全球。

蘋果股價走勢圖 (圖片: Investing.com)

「正因為 iPhone 組裝廠遍布全球，因此若對 iPhone 加徵關稅，不但會傷害全球，可能重傷最多的會是中國」庫克說道。

蘋果來自中國的營收約占了 20%，據高盛證券分析，若中國真的展開報復行動，估計蘋果營利將會下滑 30%。

華為執行長任正非則表示，北京如果決定透過禁止採購蘋果產品，來打擊美國制裁，他將會是第一個抗議的人。

今年 1 月，庫克在給投資者的一封信中表示，中國經濟衰退，加上美中貿易局勢緊張，導致 iPhone 銷售下滑，迫使蘋果公司下修第一季度財測。

蘋果 iPhone 銷量自中美貿易戰爆發以來明顯下跌，2018 年第四季蘋果公司在中國營收為 132 億美元，較去年同期減少 48 億美元。

中國經濟在 2018 年下半年放緩，歸因於市場已預期與美國之間的貿易緊張局勢，恐將繼續影響銷售。