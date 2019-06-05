風險投資客：川普若對科技股窮追猛打 谷歌可能再跌10%

風險投資客 Gene Munster 週二 (4 日) 預測，如果美國政府針對大量科技企業進行反壟斷和商業行為調查，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 可能會面對 10% 的股價跌幅。

這位前長期科技分析師和 Loup Ventures 創始人指出，政府調查結果可能需要數年時間，在此期間對 Alphabet 股票的影響可能會更嚴重，他說，對於更多監管一事，「谷歌顯然存在一定程度的風險」。

美國政府希望對大型科技公司施加更多監管的訊息一出，科技股遭到重擊，並推動納斯達克指數跌入修正區域，自上月創下收盤新高來下跌超過 10%。在報導指稱美國司法部準備對谷歌發起反壟斷調查後，Alphabet 股價下跌 6.1%。

美國總統川普總統向來對大型科技企業不假辭色，包括指責谷歌在搜尋結果中存在政治偏見。

Munster 表示，蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的業務並非嚴重依賴於使用用戶數據，這些大型科技企業的風險最小。他補充說，它們很可能在被監管一事上「很快就會從這個話題中被排除」。

他表示，谷歌可能最終會受到巨額罰款，但頭條新聞風險，也就是單一新聞標題就能影響股票價格的風險，可能會比調查的實際結果更糟糕，「這需要數年才能擺脫。」

科技股週二 (4 日) 反彈走高，納斯達克指數擺脫修正區域。