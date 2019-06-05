〈川普訪英〉川普樂觀看英脫歐 英美能達成非凡的貿易協議 

美國總統川普在英國進行國是訪問的第二天，週二 (4 日) 他與英國首相梅伊舉行聯合記者會，，向英國承諾一項非凡的貿易協議。

川普在聯合記者會上表示：「當英國準備退出歐盟時，美國致力於在英美兩國間達成一項非凡的貿易協議。英美貿易協議具有巨大的潛力，(影響力) 可能是我們現在做的兩倍甚至三倍。」

川普進一步表示，有關英美貿易協議的任何事項都擺在檯面上，包括降低 / 取消關稅來全面引入英國農產品。

川普向英國承諾一項非凡的貿易協議。(圖片：AFP)

梅伊則回應：「美英貿易談判的範圍必須得到兩國同意下進行。」

儘管英國脫歐前是無法與任何國家進行貿易談判，而且英國脫歐計劃存在極大的變數，川普樂觀補充道，英國脫歐將會發生，而且可能會發生，因為英國是一個偉大的國家。

川普還公開讚揚梅伊在英國脫歐方面做得非常好，值得信賴，川普稱：「梅伊可能是一個比我更好的談判家。」

週二會談期間，川普與梅伊還討論各種爭議話題，其中包括氣候變遷、貿易和與伊朗話題。

伊朗議題方面，川普稱，英美皆有決心確保伊朗永遠不會發展核武器並停止支持、參與恐怖主義。

美國一直以國安為由遊說盟友排除中國科技巨頭華為，川普表示，儘管對華為議題存有分歧，英美兩國將會達成一項保護情報共享的協議。