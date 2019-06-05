無懼市場看衰 特斯拉大漲8%

昨日 (4 日) 電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 收盤大漲 8.17%，創下今年以來最佳單日漲幅，統計特斯拉市值因此增加 20 億美元至 342 億美元。儘管統計今年以來，特斯拉已經摔了將近 42%，是 Nasdaq 100 指數表現最差股票。

特斯拉今年以來股價表現 (來源: Yahoo Finance)

在市場一片看衰的氣氛下，特斯拉股價從三年的低點大幅反彈。儘管近期公司沒有太多好消息傳出，但股價跌得過多，對股票投資人來說，或許就是一項「好消息」。

Cornerstone Macro 的技術分析師 Carter Worth 認為，特斯拉股價已經超跌了，或許現在正是一個不錯的買點。Carter Worth 表示，當市場認為它一文不值，也許正是它價值浮現的時候。

特斯拉在 5 月份曾表示，計畫通過發行可轉債等募資 20 億美元；同時，執行長 Elon Musk 暗示，未來將計畫買入新股，金額在 1000 萬美元左右，等同 4 萬多股的特斯拉股票，約是總股數的 1.5%。目前流通在外股數約 270 萬股。

InsiderScore 網站認為，公司這項買股計畫，將有助於激勵短期股價表現。根據 InsiderScore 統計，過去五次執行長 Musk 買股的歷史經驗，在宣布購入股票之後三個月，股價平均上漲 41%。

前兩週執行長 Elon Musk 在給員工的電子信件也相對樂觀。他提到，公司生產的 Model 3 車輛已達到本季的目標水準，未來每周目標將生產 7000 輛車。

儘管公司方面表現出樂觀的言論，市場仍擔心隨著公司進入成本消減模式，市場紛紛擔心未來電動車的需求，同時，隨著中美貿易戰僵局化，特斯拉在中國的發展前景可能受挫。