要阻止對墨西哥加徵關稅？川普說 這太傻了

川普總統週二再次強調，將對自墨西哥進口的所有商品課徵 5% 的關稅，他並說共和黨國會議員要阻止他的這項行動，實在太傻了。

川普在倫敦與英國首相梅伊舉行的記者會上重申，他的這項新政策將於下週生效。

墨西哥本週派遣了一個代表團前往美國，與美國官員磋商關稅與移民爭議議題。當一位記者問到墨西哥是否已盡力，得以避免新的關稅時，川普說：「沒有，我們還沒開始呢。」

當被問到共和黨議員表示可能採取行動，阻止這項關稅，他有何看法？川普說：「我不認為他們會這麼做。如果他們這麼做，就太傻了。」

幾家媒體報導，國會共和黨議員集會討論是否反對川普最近的保護主義威脅，這項行動將對所有自墨西哥進口商品加徵關稅，到 10 月，該關稅將上升至 25%，除非墨西哥阻止非法移民進入美國。

川普最初在推文中寫到，移民非法進入美國必須停止。但政府官員稍後說，目前並沒有明確的減少水準。

然而 CNN 週二報導，共和黨有明確計畫處理總統的關稅威脅，這項威脅可能危及美墨加新的貿易協定，此一新協定將取代 NAFTA。

儘管有專家認為白宮不會真的執行川普的這項新政策，但川普於週末展現的語氣却更加堅定。

「墨西哥派遣了一個大型代表團來談邊界事宜。問題是，我們談了已 25 年，」川普於週日發布推文說。「我們要的是行動，不是空談。」