墨西哥警告：美若加徵關稅 將採取報復措施

美墨間的關稅紛爭似乎已拉開序幕，墨西哥當局在週一 (3 日) 表示，正在評估如何應對美政府的關稅威脅，且不排除進行相關的報復措施，不過同時也期望兩方能透過協商達成兩國最佳利益的解決方案。

由外交部長 Marcelo Ebrard 所率領的墨西哥高階代表團本週在華盛頓與美國官員會晤，以討論如何達成協議。

在先前，川普總統威脅自 6 月 10 日起對所有墨西哥進口產品徵收 5% 關稅，並表示希望墨西哥採取更多措施阻止中美洲移民穿越邊境並流向美國，否則關稅的加徵將在 10 月份提升到 25%。

對此，墨西哥經濟部長 Graciela Marquez 表示，如果美國繼續加徵關稅，墨西哥將會有多種的反制措施，像是向世界貿易組織等多邊組織投訴，但進程很可能慢，或者墨西哥也很可能會對特定美國商品徵收關稅。

去年，墨西哥曾對美國對鋼鐵和鋁的關稅進行了報復，對美國 30 億美元商品加徵關稅，內容包含波本威士忌、豬肉和鋼鐵產品。

Marquez 表示：「我們已做好準備，但我們仍相信外交協商能讓兩國維持一體化和貿易關係。我們不希望通過關稅來破壞價值鏈，或損害就業機會和投資。我們期望北美維持良好自由貿易。」

墨西哥官員警告，若美加徵關稅可能會嚴重損害墨西哥出口導向型經濟，從而增加許多在墨西哥經營的美國公司成本，甚至增加美國消費者的價格。同時，也可能使墨西哥經濟陷入衰退，促使更多的墨西哥人試圖移民美國，這與川普政府所期望的大大相反。