【華冠投顧】本周休息在預期 多方反擊還有戲

◆盤勢分析

低量震盪盤 勿輕易追價 宜趁回低接

上週三 (5/29) 台股破低時，昇楷提醒「特定大咖持續吸納外資砍出籌碼，空方雖仍控盤，但多方已埋反擊火種」，隨後一連兩日急拉演出 "破底翻" 走勢。

不過上週五 (5/31) 當大盤拉升到月線時，昇楷也提醒「因為下彎月線蓋頭、國際股市甚弱，短線將轉為整理，然而多頭既敢逆勢扭轉結構，控盤者自不會拿肉包子打狗...，故反彈波不會很快結束，大盤休息整理反倒提供了承接好股的機會」。

昨夜美股三大指數跌多漲少，低點皆創新低，今日亞股同樣疲弱，台股在外部利空下震盪走低，終場大盤 - 70 點回測至年線附近，OTC 指數 - 0.42% 回測至五日線附近。

本週台股會有休息回氣狀況不脫上週五的預期，除了下彎月線壓力以及國際股市偏弱因素外，即將到來的端午連假也容易帶出「長假賣壓」和「擔心節氣變盤賣壓」，所以多頭在這邊續攻並無必要，低量整理一陣子沉澱籌碼反倒有利反彈波的沿續。

今日大盤不到 900 億的成交量創下近幾個月來新低，估計消化賣壓的時間不至於拖太久，搭配月線即將快速扣低，端午長假前後將有利於多方結束整理期，這段整理過程可用 10363 來觀察多方企圖強弱。

＜操作策略＞

台股 "低量震盪" 會讓個股輪動較快，操作上不要輕易追價，宜趁回檔守支撐時再低接，並可適度搭配「打帶跑」策略，所以『安打安打全壘打』之《(特立獨行)4107 邦特》今天先賺一趟；《鐵人意志》逆勢拉升，震盪姿態不弱，續抱中；『運動大聯盟』之《9802 鈺齊 - KY》維持強勢整理，同樣續抱中。

台股反彈波尚未結束，陸續還會有新的強股冒出頭來，想要即時掌握主流動態，歡迎加入昇楷投資園地。

＜強勢股＞

今日強勢股方面，砷化鎵族群《8086 宏捷科》、《3105 穩懋》、《3081 聯亞》... 延續昨日強勢走法；PCB 族群也有續強表現，《6213 聯茂》、《3037 欣興》、《2316 楠梓電》、《3044 健鼎》、《2313 華通》、《6153 嘉聯益》... 逆勢收漲；受政策題材加持的風電概念股《3708 上緯投控》、《9958 世紀鋼》亦連袂走揚。

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》今日全數收紅，但目前僅龍頭《2327 國巨》走出破底翻走勢，另兩檔指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》則尚未重上五月中下旬之整理平台，若三巨頭同步走出轉強型態，整個族群才有較強的表現機會。

＜弱勢股＞

今日弱勢股方面，高基期補跌股包括《8436 大江》、《3630 新鉅科》、《6214 精誠》、《9935 慶豐富》... 等；持續破底股則包括《1590 亞德客 - KY》、《3260 威剛》、《6552 易華電》、《8464 億豐》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

