陳俊旭博士親身實踐！瘦身早餐、點心菜單公開

文／早安健康編輯部

陳俊旭博士的臉書上有幾張看起來讓人嚇一跳的照片，那是他第 24 次斷食後的身體反應。但他並非為了減重，長年就保持正常甚至於清瘦的身材，「執行斷食是身體出問題時才做的。」他說。

身為自然醫學推廣的台灣第一人，早在 2007 第一本書《吃錯了當然會生病》他就大力提倡許多有效的自然療法，其中「清水斷食」更是在「過敏，原來可以根治」和其它著作中一再詳述，他自己更是身體力行。跟間歇性斷食不同，清水斷食是更進階的作法，不止是幾個小時不吃，而是 2~3 天，只喝清水。目的當然也不同，是排除身體的毒素，讓身體重新開機。

「間歇性斷食人人都可以做，尤其是對肥胖的人來說會很有幫助，而且做起來並不難。」陳博士說明，當我們不進食的時候，就不容易分泌胰島素，而胰島素分泌越多、身體就越容易胖，所以也可以說胰島素是一種肥胖荷爾蒙。「像是 231（編註：一天 24 小時中只有 1 小時進餐，其它 23 小時禁食）、168 或 52 斷食，概念都是一樣的，讓身體在不分泌肥胖荷爾蒙的狀況下，自然就不容易胖。」

吃了心情好，但不吃身體好

越來越多人明白精緻加工的甜食對身體不好，但吃了心情好啊！陳博士如何取捨？「吃啊，主要是比例與份量的問題。我的吃法就是吃一小口，像大賣場那樣給你試吃的份量。」

陳俊旭建議想瘦身的人可以從一天兩餐開始，例如早上 8 點吃一餐、下午 4 點吃一餐，他自己也這樣做很多年。早餐通常是自己煮小火鍋，使用帶油的肉、奶油和橄欖油，以及大量蔬菜，但沒有白飯等精緻碳水化合物，更別說是加工食品。「我絕對不會去吃燒餅油條這些。」他說。並不是他反骨，20 幾年前他也跟大家一樣熱愛這些美味但卻不健康的組合，有家族糖尿病史的他，早已改用更健康的方式對待自己的身體。

陳俊旭的間歇性斷食關鍵字

身體空 1-2 餐可以讓肥胖機率變小

當我們沒東西吃的時候，就是身體大掃除的時刻

不怕胖的博士甜點

材料：

去皮花生、嫩豆腐、甜菊糖或赤藻糖醇

作法：

用慢燉鍋 (slow cooker) 將花生煮熟（插電放置隔夜即可），以嫩豆腐取代豆花（方便取得），用不鏽鋼湯匙以刮取方式將豆腐「切片」，加入天然甜菊糖，就是陳博士的日常甜點。

來源：《早安健康》 2019 年 6 月

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