暫時與食物斷捨離！間歇性斷食3個好處報你知

文／早安健康編輯部

間歇性斷食顧名思義，不是不吃（都不吃就叫絕食），而是少吃，可以說是暫時性的跟食物斷捨離。例如有人選擇跳過早餐、午餐或是晚餐，一天只吃兩餐。

間歇性斷食期間的身體變化

沒東西吃不代表我們的身體沒事做，身體的新陳代謝與荷爾蒙分泌會有些變化：

1 胰島素分泌下降：沒有進食的時候，胰島素的分泌下降，低胰島素有助消耗體內脂肪。

2 人類生長激素（HGH）上升：生長激素在斷食期間會飆升，能幫助消耗脂肪並增加肌肉量。

3 去甲基腎上腺素：神經系統會派「去甲基腎上腺素」到脂肪細胞，讓它們分解變成可以消耗能量的「游離脂肪酸」。

間歇性斷食的好處

基於科學佐證的 Medical News Today 網站，列舉了幾個間歇性斷食的好處：

1．體重減輕

體重下降的原因之一是不吃東西。但不吃東西會瘦的科學理由是：當人體沒有進食，就會降低胰島素的分泌。而胰島素沒有出來工作，這時候細胞就會釋放出原本儲存的葡萄糖，來當做能量，體重就變輕了！另一個原因也是因為攝取的總熱量減少，體重也就往下降。科學家研究後認為，其實間歇性斷食的瘦身效果與限制卡路里差不多，只是更多人認為間歇性斷食比較容易做得到。

2．降低第 2 型糖尿病的風險（推論）

有少數的研究認為，間歇性斷食可以降低第 2 型糖尿病的風險。因為在體重過重與肥胖的族群裡，經過間歇性斷食後，健康指標有顯著的提高（如體重變輕、胰島素敏感度變好）。但尚缺乏大量的科學驗證，所以體重減輕等於減少糖尿病風險，是一種推論。提醒，若您已有第 2 型糖尿病，請務必先諮詢醫師，勿自行斷食。

3．提高心臟健康（動物實驗）

一篇 2016 年發表的報告，認為間歇性斷食能讓血壓、膽固醇和三酸甘油酯降低。而三酸甘油酯過高，會提高罹患心臟疾病的風險。

來源：《早安健康》 2019 年 6 月

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