小S、林志玲的瘦身聖品！運動後喝豆漿，比別人多瘦60％

文／早安健康編輯部

豆漿是專家常推薦的不怕胖健康食品，富含蛋白質、大豆異黃酮與植化素，是唯一有多種好處的植物性蛋白質。不僅隨處可得，連吃素的人也能喝，堪稱國民飲料。而且好消息是：它還能幫助瘦身。藝人小 S、湯唯與志玲姐姐都曾公開她們的豆漿瘦身法。

豆漿的膳食纖維含量高，能幫助腸胃蠕動、清理腸道並增加飽足感，避免你吃過量。很多人以為吃蔬菜水果才有膳食纖維，其實不然。我們以每 100 克中的膳食纖維含量來做個簡單比對：豆漿 1.3 克、高麗菜 1.1 克、西瓜 0.3 克。

此外你可能會驚訝，因為豆漿除了不含膽固醇，還有不飽和脂肪酸，能幫助降低密度膽固醇（俗稱壞的膽固醇），且提高高密度膽固醇（俗稱好的膽固醇），能改善心血管健康。

運動後 30 分鐘內喝增肌效果佳

減重名醫蕭敦仁曾做過一項實驗，針對 BMI 超過 25 的過重成人做研究，60 位共進行 3 個月，分為運動後或餐前喝無糖高纖豆漿組，另一組則未飲用。有喝豆漿的那一組，平均體脂下降了 3%，比沒喝的體脂下降幅度高達 60%，且體重也減少 1.4 公斤、肌肉量多了 1%。

蕭敦仁醫師表示，時間上是有差別的。如果在運動後 30 分鐘內喝，身體會優先利用肌肉來吸收養份，但超過時間後反而會被被脂肪搶走。肌肉含量是增加基礎代謝的武器，所以運動後喝無糖豆漿，也是一種增肌減脂的方法。但如果當天沒有安排運動，只想減少熱量的，可以在餐前喝，以減少食物的攝取。這樣有利於體重控制，且比起只喝水又更有營養。

要留意的是，其實豆類本身就含有糖，所以建議在瘦身中的你，選擇無糖豆漿以避免攝取過多的糖。因為 100 克無糖豆漿的含糖量僅 0.4 克，而含糖豆漿卻有 5.1 克。

來源：《早安健康》 2019 年 6 月

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