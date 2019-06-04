特斯拉秘密資金來源？GM和飛雅特克萊斯勒皆有份

《彭博社》報導，連年虧損的特斯拉 (TSLA-US)，原來一直有個秘密資金來源維持營收，即特斯拉多年來透過出售碳排放額度 (ZEV)，給需要降低美國溫室氣體污染標準的汽車製造商，包括了通用汽車 (GM-US) 和飛雅特克萊斯勒 (Fiat Crystler Automobiles, FCA)。

然而這些交易過去都是保密的，這是通用汽車和 FCA 首次對德拉瓦州政府披露，他們今年向特斯拉購買碳排放額度，據了解，特斯拉自 2012 年開始，透過這項秘密交易獲得了近 20 億美元的收入。

特斯拉透過出售碳排放來增加資金來源 (圖片: 彭博)

特斯拉總部所在的加州規定，汽車製造商需依照其所占市場銷售量，來出售零碳排放的電動車或 ZEV，如果汽車製造商沒有銷售足夠數量的電動車，那麼他們就可能需要購買競爭對手的碳排放額度，以符合標準。

ZEV，The Zero Emission Vehicle 是加州一項要求汽車製造商在加州和其他 9 個州銷售電動汽車和卡車的計畫，以鼓勵車廠研發電動車，來降低環境污染。

特斯拉的 ZEV 計劃不是個秘密，公司自 2010 年以來，長期向汽車製造商出售碳排放額度，這一直是個備受爭議的收入來源，只是究竟出售給哪些廠商，一向鮮為人知。

目前還沒有公布任何特斯拉出售給 GM 和 FCA 碳排放額度的具體文件，對此特斯拉沒有任何評論。