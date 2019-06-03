成本過高需求弱 分析師：特斯拉獲利困難 德車商可望受益

根據《彭博社》報導，Sanford C. Bernstein 分析師 Max Warburton 今 (3) 日於最新報告中指出，成本高、市場需求小於預期，加上技術不再具有獨特性，導致特斯拉 (TSLA-US)獲利困難，若該公司因此崩潰，福斯 (Volkswagen)、BMW、賓士母公司戴姆勒(Daimler) 等德國汽車大廠，可望受益。

台北時間週一晚間 7 點 04 分，Investing.com 報價顯示，特斯拉盤前股價下跌 0.19%，至 184.80 美元。

特斯拉盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

Warburton 於報告中寫道，特斯拉固定成本高，市場需求小於預期，且技術不再具有獨特性，導致獲利困難；相較之下，戴姆勒、BMW 等公司，則是不斷產生現金流，並擴充電動車相關業務編制。

Warburton 稱，特斯拉的財務困境，會使投資人開此改變對傳統汽車製造商的看法，甚至讓監管機構放緩推行電動車的步調，這些情形，都對歐洲汽車製造商，帶來積極影響，「尤其是德國高端品牌」。

近期一連串利空消息，重創特斯拉股價，上週五 (31 日)，特斯拉股價收跌 1.63%，至 185.16 美元，創 2 年半新低。

特斯拉股價走跌。(圖：翻攝自彭博)

除 Sanford C. Bernstein 外，花旗集團 (Citigroup) 上月也在報告中示警，若特斯拉無法使自由現金流達標，其前景將面臨風險，並將特斯拉目標價，從 238 美元下調至 191 美元。

摩根士丹利 5 月甚至提出「最熊」預測，稱在市場飽和、美中貿易戰延燒，以及債務所構成的最糟情況下，特斯拉的股價，可能只值 10 美元。