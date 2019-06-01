此消彼長 馬斯克的SpaceX現在比特斯拉值錢了

馬斯克 (Elon Musk) 的太空公司 SpaceX 現在的市值超過他的電動車公司特斯拉 (TSLA-US)，至少在帳面上。

熟悉該公司最新一輪募資的投資人週五 (31 日) 透露，SpaceX 的市值達到 333 億美元。週五收盤時，特斯拉的市值為 328 億美元。

馬斯克是這兩家公司的最大股東兼 CEO，擁有 SpaceX 54% 的股份和超過 20% 的特斯拉所有權。

SpaceX 最近成功將 60 顆 Starlink 衛星送入軌道，自 2019 年初以來已經募集了超過 10.2 億美元的資金。而同期特斯拉股價下跌超過 44%。

這家電動車製造商一直在努力控制其支出，同時將其未來的成功押注在中國。由於中美貿易關係迅速惡化，該公司今年開始在上海努力建廠。

在特斯拉可以在當地生產 Model 3 型電動轎車之前，它在中國面臨著高額的進口稅。它還面臨向中國供應商採買零件和原材料以在美國生產電池和汽車的高關稅。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 在 5 月 22 日表示，投資人不應排除馬斯克可能利用他的 SpaceX 持股「抵押擔保」特斯拉的可能性。他說，「馬斯克在他過去的公司資產組合中曾有先例。」他指的是 2016 年特斯拉收購 SolarCity。

這筆交易耗費了特斯拉約 50 億美元，包括發行了 20 億美元的股票，並承擔了約 30 億美元的 SolarCity 債務。它也被視為對馬斯克及其家人的救贖，他的堂兄 Lyndon Rive 是 SolarCity 的 CEO，而馬斯克和其他朋友和家人也親自投資了 SolarCity。