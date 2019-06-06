【摩根投信】又要跟漲又要收益，還要波動比人低? 不用做夢也可以!

今年來，不僅美國聯準會升息步伐放緩，其它成熟或新興國家主要央行也維持寬鬆，讓債券再度受到市場重視。隨美國公債殖利率下滑，相對凸顯了高收益債券相對為低的利率風險、高收益率的特色。

長期投資高收益債券的效果究竟如何? 我們以摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為例，回溯 2008 年金融海嘯以來。任一月底進場投資，持續投資一年的滾動正報酬機率近九成；若持續投資持有三年以上，滾動正報酬機率則可以達成 100% 的超水準表現 (詳見下表一)。

若從總報酬的角度來看，摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 持續投資持有一年，平均滾動報酬 9.5%；若時間拉長到二年，平均滾動報酬來到 17.7%；若更有耐心些，持續投資持有三年，平均滾動報酬已經超過二成，高達 25.2%(詳見下表二)。

投資高收益債券，現階段適合聚焦美元計價的高收益債券，保護持有價值不被稀釋；產業配置汰弱留強，加碼體質佳的企業。兼顧下檔保護與上漲動能。

【摩根投信 獨立經營管理】

「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 （境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書 (或中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。 境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且境外基金不得超過淨資產價值之 20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站 (www.jpmrich.com.tw) 查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。 本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。