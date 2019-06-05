【保德信投信】中國5G提速 逢回買點浮現

美中貿易持續延燒到科技戰，華為遭到美國封殺之際，中國工業和信息化部 3 日宣布，將在近期發放第 5 代通訊技術 (5G) 商用執照，中國將進入 5G 商用元年。保德信投信表示，全球 5G 正在進入商用部署的關鍵期，中國 5G 產業已經建立競爭優勢，預料 5G 相關設備商和基礎設施服務商成長將會增速，看好後續將會有所表現。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，美中雙方談判持續，川普步步進逼，中國也開始作出各項反制，中國商務部宣布，將建立「不可靠實體清單」制度，雖尚未點明哪間企業，但市場普遍預期科技企業將成為首要目標，隨著兩國經濟關係持續惡化，科技冷戰持續升級。

許智洋指出，中國工信部強調，中國 5G 技術試驗階段，已有許多各國大廠等積極參與合作。許智洋認為，中國 5G 商用許可證的加速將對中國國內經濟產生潛在的推動作用，透過利用 5G 技術能夠提升設備、汽車業和製造業的技術來提振相關需求。根據中國信息通信研究院於 2017 年發布「5G 經濟社會影響白皮書」顯示，預計到 2030 年 5G 技術可望為中國帶來 6.3 兆人民幣的經濟產出和 800 萬就業機會

許智洋預期，一旦中國加速 5G 發展，短時間內中國 5G 建設將會超於美國網路，中國企業通訊設備將更有競爭力，這也將會對全球形成示範效應，讓其他國家和地區選擇華為、中興通訊設備，這將有助於中國企業突圍，屆時華為、中興通訊等企業可望成為最大受益者，對於其相關產業之業績、戰勝目前困境非常有幫助。

許智洋進一步表示，今年以來中國政府提倡「金融供給側改革」，除改善中國融資環境外，長期追求經濟與金融穩定，除外部不斷開放鼓勵外資進入，在內部方面創立科創板，改善信貸環境，並且持續在企業內外部加強政策支持度，經濟結構持續優化，這也為中國股市奠定結構性長多。國際金融機構高盛也於近期表示，著眼於陸股過度修正，使其估值處於低水位，且市場對於貿易戰負向解讀效果過大，建議投資人可減持美股逢低加碼陸股。投資策略方面，建議空手投資人可於此刻逢低分批布局陸股基金。

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