【統一投信】台股可望於半年線止穩 依長線趨勢分散布局

美國封殺華為事件利空持續發酵，由於台灣許多科技大廠都是華為供應鏈，華為處境艱難，導致台股一度跌破年線，外資匯出也使得台幣貶至 28 個月低點。統一中小基金經理人林世彬表示，中國現階段無意做出妥協、主動重啟談判，美中僵局可能還要維持一段時間。不過，美中對抗已轉為長線議題，加上市場預測美國聯準會下半年降息機率大幅提升，預期市場會對利空逐漸鈍化，外資賣壓逐步減緩，觀察指標為外資賣超台積電是否告一段落。由於目前台股籌碼穩定，台商陸續回流，短期內只要美中關係未進一步惡化，加權指數可望於半年線附近止穩。

林世彬指出，美國第一季企業獲利成長，目前經濟數據普遍良好，但在 5 月對中國加徵關稅的影響下，美國企業紛紛下修第二季獲利預估，目前市場預期美國聯準會最快有可能提早於 7 月降息；中國 5 月官方製造業 PMI 為 49.4，再度跌破 50 景氣榮枯線，貿易戰再度開打後，企業信心、訂單皆受影響轉為保守，預期中國政府會提出穩定經濟之政策。

美中兩大經濟體的貿易戰已升級擴大，已不單純是貿易紛爭，即使 6 月如市場預期簽約，也只是大國博弈的一環，未來兩國持續談判衝突，將成為常態，貿易協議的內容、時間點，不再是唯一的關注點，因此預期未來資本市場對相關利空反應，將逐漸鈍化。

林世彬表示，對企業而言，不管貿易協議如何，都需重新思考調整業務內容、銷售市場、及製造模式。對股市而言，由於不再有明確的時間點及單一關鍵事件，市場預料將回歸原有投資交易邏輯。只是在全球企業面對此一趨勢，面臨調整事業佈局之際，對基本面動能多少會帶來影響，但在大局還是活局下，不會是系統風險。

中美貿易戰對通訊、半導體產業造成衝擊，台灣亦受到影響，不過，隨著更多企業加速回台投資，部份企業也調整布局將原位於中國的製造基地南移分散，可望緩和外部衝擊，根據主計處最新預估，台灣下半年的 GDP 成長率仍將優於上半年。

投資策略上，重視長線趨勢、分散布局，動態調整。看好雲端、5G 建設仍是未來大趨勢，也是趨動未來電子、汽車電子、車用零件相關產業成長的契機，短期雖受到中美貿易等變數影響，但長線趨勢並未改變。非電子產業方面，看好內需、民生必需相關，且殖利率高的個股。

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