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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        108/06/03  108/05/31  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A               10.10570   10.11550  -0.00980   -0.09688
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B               10.00170   10.01150  -0.00980   -0.09789
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                 10.21800   10.21930  -0.00130   -0.01272
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                 10.11570   10.11700  -0.00130   -0.01285
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                      9.94740    9.94730   0.00010    0.00101
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                      9.96150    9.96040   0.00110    0.01104
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                      9.96150    9.96040   0.00110    0.01104
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                      9.98490    9.98310   0.00180    0.01803
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.39330   10.40200  -0.00870   -0.08364
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.19930   10.20790  -0.00860   -0.08425
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.32630   10.33380  -0.00750   -0.07258
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.21920   10.22670  -0.00750   -0.07334
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  21.66000   21.73000  -0.07000   -0.32214
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       21.48000   21.85000  -0.37000   -1.69336
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                   41.70310   41.50810   0.19500    0.46979
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金               40.24110   40.25410  -0.01300   -0.03229
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.65050    9.65440  -0.00390   -0.04040
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.13040   10.13550  -0.00510   -0.05032
中國信託台灣活力基金                                             12.78000   12.90000  -0.12000   -0.93023
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                 10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.88000    8.92000  -0.04000   -0.44843
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                            9.98750    9.98930  -0.00180   -0.01802
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                             10.17710   10.18970  -0.01260   -0.12365
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.17300    9.18430  -0.01130   -0.12304
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.31980   10.33320  -0.01340   -0.12968
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.26570    9.27770  -0.01200   -0.12934
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.97920   11.01210  -0.03290   -0.29876
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.34780    9.37580  -0.02800   -0.29864
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.25910   11.20200   0.05710    0.50973
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.87020    9.82010   0.05010    0.51018
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            43.53160   42.99080   0.54080    1.25794
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金            44.41370   44.12760   0.28610    0.64835
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金              44.88260   44.55290   0.32970    0.74002
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
中國信託智能運動基金-美元                                         9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.77000    9.85000  -0.08000   -0.81218
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
中國信託華盈貨幣市場基金                                         11.02890   11.02850   0.00040    0.00363
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                               10.09690   10.08000   0.01690    0.16766
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.36350    9.34780   0.01570    0.16795
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.21250   10.19690   0.01560    0.15299
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.46620    9.45170   0.01450    0.15341
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.99000   11.04000  -0.05000   -0.45290
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.47000   10.51000  -0.04000   -0.38059
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  41.86630   41.56070   0.30560    0.73531
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                          42.10150   41.91130   0.19020    0.45382
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                      41.98270   41.73920   0.24350    0.58338
元大2001基金                                                     57.91000   58.05000  -0.14000   -0.24117
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        44.96890   44.67480   0.29410    0.65831
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           42.57090   42.40310   0.16780    0.39573
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     20.18000   20.27000  -0.09000   -0.44401
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.66930   11.66850   0.00080    0.00686
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.93130   10.94290  -0.01160   -0.10600
元大上證50基金                                                   31.52000   31.52000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.01000   13.03000  -0.02000   -0.15349
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.08600   12.11400  -0.02800   -0.23114
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.72400   16.76200  -0.03800   -0.22670
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.48200   10.48900  -0.00700   -0.06674
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.24900   10.26700  -0.01800   -0.17532
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.02000    3.02000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.71000   13.73000  -0.02000   -0.14567
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.26170   47.27020  -0.00850   -0.01798
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.92920   10.91820   0.01100    0.10075
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.97830    9.96820   0.01010    0.10132
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.22050   10.22160  -0.00110   -0.01076
元大巴西指數基金                                                  6.91200    6.84800   0.06400    0.93458
元大巴菲特基金                                                   24.77000   24.96000  -0.19000   -0.76122
元大日經225基金                                                  25.89000   26.10000  -0.21000   -0.80460
元大台商收成基金                                                 21.13000   21.15000  -0.02000   -0.09456
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.15000   12.17000  -0.02000   -0.16434
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.59000   36.42000   0.17000    0.46678
元大台灣中型100基金                                              30.88000   31.09000  -0.21000   -0.67546
元大台灣加權股價指數基金                                         24.74500   24.74000   0.00500    0.02021
元大台灣卓越50基金                                               78.73000   78.43000   0.30000    0.38251
元大台灣金融基金                                                 17.86000   17.85000   0.01000    0.05602
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.29000   30.35000  -0.06000   -0.19769
元大台灣高股息基金                                               25.76000   25.89000  -0.13000   -0.50212
元大台灣電子科技基金                                             33.11000   33.03000   0.08000    0.24220
元大全球ETF成長組合基金                                          10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.74000   14.78000  -0.04000   -0.27064
元大全球人工智慧ETF基金                                          21.09000   21.49000  -0.40000   -1.86133
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.40000   13.37000   0.03000    0.22438
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.95000   12.90000   0.05000    0.38760
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.05900   12.02600   0.03300    0.27441
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.50000    6.50000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.88000    6.86000   0.02000    0.29155
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.15900    8.22400  -0.06500   -0.79037
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.60000    9.68000  -0.08000   -0.82645
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.28000    8.35000  -0.07000   -0.83832
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.17000   13.15000   0.02000    0.15209
元大全球農業商機基金                                             16.93000   17.03000  -0.10000   -0.58720
元大印尼指數基金                                                  9.54600    9.20100   0.34500    3.74959
元大印度指數基金                                                 10.52900   10.49700   0.03200    0.30485
元大印度基金                                                     13.36000   13.31000   0.05000    0.37566
元大多多基金                                                     15.88000   15.95000  -0.07000   -0.43887
元大多福基金                                                     49.27000   49.39000  -0.12000   -0.24296
元大亞太成長基金                                                  8.41000    8.41000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              9.17460    9.12620   0.04840    0.53034
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.37640    7.33750   0.03890    0.53015
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         8.95500    8.97800  -0.02300   -0.25618
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.93800    9.99800  -0.06000   -0.60012
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                     10.17380   10.16520   0.00860    0.08460
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                         10.30480   10.29780   0.00700    0.06798
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                           10.16350   10.15650   0.00700    0.06892
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                       10.54870   10.54080   0.00790    0.07495
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                         10.40400   10.39620   0.00780    0.07503
元大卓越基金                                                     41.75000   42.03000  -0.28000   -0.66619
元大店頭基金                                                      7.68000    7.73000  -0.05000   -0.64683
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.44890   10.44690   0.00200    0.01914
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.96810   10.00190  -0.03380   -0.33794
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  33.27570   33.21840   0.05730    0.17249
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 42.64320   42.13310   0.51010    1.21069
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      17.13140   17.33860  -0.20720   -1.19502
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      22.54240   22.01650   0.52590    2.38866
元大美國政府7至10年期債券基金                                    42.58340   42.32320   0.26020    0.61479
元大高科技基金                                                   18.00000   18.12000  -0.12000   -0.66225
元大得利貨幣市場基金                                             16.31880   16.31810   0.00070    0.00429
元大得寶貨幣市場基金                                             12.02760   12.02700   0.00060    0.00499
元大富櫃50基金                                                   11.69000   11.77000  -0.08000   -0.67969
元大華夏中小基金                                                  7.12000    7.13000  -0.01000   -0.14025
元大新中國基金-人民幣                                             9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
元大新中國基金-美元                                               8.72800    8.76200  -0.03400   -0.38804
元大新中國基金-新台幣                                             8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
元大新主流基金                                                   22.05000   22.15000  -0.10000   -0.45147
元大新東協平衡基金-美元                                           9.25200    9.20100   0.05100    0.55429
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.44410   10.31470   0.12940    1.25452
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.56850    9.45540   0.11310    1.19614
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.99240   10.85190   0.14050    1.29470
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.14420    9.02730   0.11690    1.29496
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.37010   10.34490   0.02520    0.24360
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.68270    9.65910   0.02360    0.24433
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.79650   10.76950   0.02700    0.25071
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                           10.08830   10.06310   0.02520    0.25042
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.96480    9.93970   0.02510    0.25252
元大新興亞洲基金                                                 10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.54540    9.48700   0.05840    0.61558
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.95440    8.89970   0.05470    0.61463
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                     10.05490    9.98360   0.07130    0.71417
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.44280    9.37590   0.06690    0.71353
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.15800   15.15730   0.00070    0.00462
元大經貿基金                                                     34.52000   34.60000  -0.08000   -0.23121
元大實質多重資產基金-人民幣                                       8.51000    8.44000   0.07000    0.82938
元大實質多重資產基金-美元                                         7.76100    7.71400   0.04700    0.60928
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.39000    8.34000   0.05000    0.59952
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.40000   13.55000  -0.15000   -1.10701
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.68000   15.48000   0.20000    1.29199
元大摩臺基金                                                     36.75000   36.65000   0.10000    0.27285
元大標普500基金                                                  26.36000   26.72000  -0.36000   -1.34731
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.20000   13.02000   0.18000    1.38249
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.04000   32.93000  -0.89000   -2.70270
元大標普美國高息特別股ETF基金                                    20.34000   20.52000  -0.18000   -0.87719
元大標智滬深300基金                                              17.29000   17.39000  -0.10000   -0.57504
元大歐洲50基金                                                   23.98000   24.25000  -0.27000   -1.11340
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.39570    9.39930  -0.00360   -0.03830
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.28460   10.28370   0.00090    0.00875
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.60000   14.64000  -0.04000   -0.27322
日盛上選基金                                                     31.68000   31.89000  -0.21000   -0.65851
日盛小而美基金                                                   16.73000   16.87000  -0.14000   -0.82988
日盛中國內需動力基金                                              9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.31630   12.31060   0.00570    0.04630
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.90110    9.89650   0.00460    0.04648
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.50830   12.50370   0.00460    0.03679
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.05020   10.04640   0.00380    0.03782
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  11.44280   11.43770   0.00510    0.04459
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.17640    9.17230   0.00410    0.04470
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                     10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
日盛日盛基金                                                     10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.93000   10.99000  -0.06000   -0.54595
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.32120   10.34910  -0.02790   -0.26959
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.29100    9.31600  -0.02500   -0.26836
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.21100   10.23760  -0.02660   -0.25983
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.19190    9.21590  -0.02400   -0.26042
日盛全球智能車基金(美元)                                          9.81000    9.90000  -0.09000   -0.90909
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                       10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.49800    2.49750   0.00050    0.02002
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65530    1.65500   0.00030    0.01813
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38460    0.38460   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25540    0.25540   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.83910   12.83770   0.00140    0.01091
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.39770    8.39680   0.00090    0.01072
日盛亞洲機會基金                                                  6.77000    6.74000   0.03000    0.44510
日盛首選基金                                                     16.09000   16.14000  -0.05000   -0.30979
日盛高科技基金                                                   16.81000   16.86000  -0.05000   -0.29656
日盛貨幣市場基金                                                 14.82800   14.82730   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                   36.87000   37.00000  -0.13000   -0.35135
日盛精選五虎基金                                                 34.22000   34.44000  -0.22000   -0.63879
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.53990   13.53930   0.00060    0.00443
台新2000高科技基金                                               28.77000   29.04000  -0.27000   -0.92975
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        9.28000    9.36000  -0.08000   -0.85470
台新MSCI中國基金                                                 19.16000   19.21000  -0.05000   -0.26028
台新大眾貨幣市場基金                                             14.21670   14.21600   0.00070    0.00492
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.51640   10.51570   0.00070    0.00666
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.51510   10.52680  -0.01170   -0.11114
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.35340   10.36420  -0.01080   -0.10420
台新中國通基金                                                   41.16000   41.43000  -0.27000   -0.65170
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.51810    0.51920  -0.00110   -0.21186
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.35300   16.38700  -0.03400   -0.20748
台新中國精選中小基金-美元                                         0.29290    0.29200   0.00090    0.30822
台新中國精選中小基金-新台幣                                       9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
台新主流基金                                                     22.45000   22.60000  -0.15000   -0.66372
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    22.91000   22.76000   0.15000    0.65905
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.72880    0.72400   0.00480    0.66298
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    16.37000   16.26000   0.11000    0.67651
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.52010    0.51670   0.00340    0.65802
台新台灣中小基金                                                 31.90000   32.00000  -0.10000   -0.31250
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.18020   10.14200   0.03820    0.37665
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.40330    9.37240   0.03090    0.32969
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.80400   10.76850   0.03550    0.32967
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                            10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.84990    9.86090  -0.01100   -0.11155
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.95450   10.96670  -0.01220   -0.11125
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     15.28000   15.26000   0.02000    0.13106
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.76310    8.75370   0.00940    0.10738
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28250    0.28220   0.00030    0.10631
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.74000   12.72630   0.01370    0.10765
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40550    0.40510   0.00040    0.09874
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.12640   11.12610   0.00030    0.00270
台新高股息平衡基金                                               30.47400   30.46290   0.01110    0.03644
台新智慧生活基金-美元                                            10.10370   10.20130  -0.09760   -0.95674
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.65000   10.75000  -0.10000   -0.93023
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.05820    8.07680  -0.01860   -0.23029
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.44330    8.46230  -0.01900   -0.22453
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.05950    9.08050  -0.02100   -0.23126
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.50390    9.52520  -0.02130   -0.22362
台新新興市場債券基金(A類型)                                      11.35970   11.34720   0.01250    0.11016
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35390    0.35360   0.00030    0.08484
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.12900    8.12010   0.00890    0.10960
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.26710    0.26690   0.00020    0.07493
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.40000    5.39000   0.01000    0.18553
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      22.25000   22.22000   0.03000    0.13501
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣             10.06500   10.08330  -0.01830   -0.18149
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                9.77780    9.80700  -0.02920   -0.29775
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣             10.00400   10.03320  -0.02920   -0.29103
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣               10.06500   10.08330  -0.01830   -0.18149
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                  9.77780    9.80700  -0.02920   -0.29775
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣               10.00400   10.03320  -0.02920   -0.29103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                             41.09670   40.75110   0.34560    0.84808
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   41.19770   40.78790   0.40980    1.00471
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                           40.02230   40.03740  -0.01510   -0.03771
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.33250   11.33190   0.00060    0.00529
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.27130   10.27060   0.00070    0.00682
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.21980    9.21460   0.00520    0.05643
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.79410   10.78790   0.00620    0.05747
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.90550    7.90090   0.00460    0.05822
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.32440    9.31910   0.00530    0.05687
永豐中小基金                                                     50.78000   51.07000  -0.29000   -0.56785
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.78680    1.78620   0.00060    0.03359
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.47440    2.47370   0.00070    0.02830
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.27320    8.27080   0.00240    0.02902
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11670   11.11340   0.00330    0.02969
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.39000    4.38000   0.01000    0.22831
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  20.05000   20.01000   0.04000    0.19990
永豐主流品牌基金                                                 18.28000   18.46000  -0.18000   -0.97508
永豐永豐基金                                                     31.69000   31.82000  -0.13000   -0.40855
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.19450    9.13810   0.05640    0.61720
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.63130    9.57230   0.05900    0.61636
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.23050    9.17330   0.05720    0.62355
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.67160    9.61170   0.05990    0.62320
永豐亞洲民生消費基金                                             12.04000   11.97000   0.07000    0.58480
永豐南非幣2021保本基金                                           13.97960   13.97440   0.00520    0.03721
永豐高科技基金                                                   21.68000   21.81000  -0.13000   -0.59606
永豐貨幣市場基金                                                 13.93310   13.93250   0.00060    0.00431
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10570    2.10600  -0.00030   -0.01425
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.58350    2.58380  -0.00030   -0.01161
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.84070    7.84160  -0.00090   -0.01148
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.93390   10.93520  -0.00130   -0.01189
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.13410    7.14040  -0.00630   -0.08823
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.38880   11.39870  -0.00990   -0.08685
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.92000    7.93000  -0.01000   -0.12610
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.51000   18.53000  -0.02000   -0.10793
永豐臺灣加權ETF基金                                              51.92000   51.90000   0.02000    0.03854
永豐領航科技基金                                                 35.31000   35.53000  -0.22000   -0.61920
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.60000   11.39000   0.21000    1.84372
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.15000   10.94000   0.21000    1.91956
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.73000    9.83000  -0.10000   -1.01729
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.62000    9.72000  -0.10000   -1.02881
永豐趨勢平衡基金                                                 39.82000   39.98000  -0.16000   -0.40020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.85370   11.85120   0.00250    0.02109
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.72870    9.72470   0.00400    0.04113
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                    10.29470   10.29040   0.00430    0.04179
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.81320    9.80390   0.00930    0.09486
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                    10.22090   10.21110   0.00980    0.09597
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.78980    9.78640   0.00340    0.03474
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                      10.48690   10.48320   0.00370    0.03529
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.83240    9.82350   0.00890    0.09060
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                        10.31810   10.30880   0.00930    0.09021
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.26000   14.31000  -0.05000   -0.34941
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.91000   18.97000  -0.06000   -0.31629
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.60000   18.67000  -0.07000   -0.37493
兆豐國際生命科學基金                                             14.71000   14.87000  -0.16000   -1.07599
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.18880   10.24280  -0.05400   -0.52720
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.28540   10.34040  -0.05500   -0.53189
兆豐國際全球基金                                                 30.07000   30.36000  -0.29000   -0.95520
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.46100   10.45910   0.00190    0.01817
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.33310   10.36680  -0.03370   -0.32508
兆豐國際國民基金                                                 20.86000   21.07000  -0.21000   -0.99668
兆豐國際第一基金                                                 12.68000   12.70000  -0.02000   -0.15748
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.72120   10.72810  -0.00690   -0.06432
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.23950    8.24480  -0.00530   -0.06428
兆豐國際萬全基金                                                 19.97000   20.00000  -0.03000   -0.15000
兆豐國際電子基金                                                 24.57000   24.59000  -0.02000   -0.08133
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.35000   21.29000   0.06000    0.28182
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.29000   16.31000  -0.02000   -0.12262
兆豐國際豐台灣基金                                               32.88000   33.03000  -0.15000   -0.45413
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.54980   12.54930   0.00050    0.00398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                           9.19000    9.34000  -0.15000   -1.60600
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                           9.07000    9.22000  -0.15000   -1.62690
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                         10.51840   10.52470  -0.00630   -0.05986
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                         10.31500   10.31930  -0.00430   -0.04167
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                         10.52600   10.53070  -0.00470   -0.04463
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                           10.31310   10.31920  -0.00610   -0.05911
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                           10.40990   10.41420  -0.00430   -0.04129
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                           10.39610   10.40070  -0.00460   -0.04423
合庫台灣基金                                                     10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.52980   11.57220  -0.04240   -0.36640
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.36530   12.41150  -0.04620   -0.37224
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                11.03780   11.07920  -0.04140   -0.37367
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.83450   11.87830  -0.04380   -0.36874
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.09070    8.12050  -0.02980   -0.36697
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.28250    9.31650  -0.03400   -0.36494
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.96200    8.99560  -0.03360   -0.37352
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.73440    8.76720  -0.03280   -0.37412
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.13170    9.16590  -0.03420   -0.37312
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.26000   10.35000  -0.09000   -0.86957
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.74000   10.83000  -0.09000   -0.83102
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.20000    9.28000  -0.08000   -0.86207
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.79000    9.87000  -0.08000   -0.81054
合庫全球新興市場基金                                              9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
合庫貨幣市場基金                                                 10.16780   10.16740   0.00040    0.00393
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.72170    9.72580  -0.00410   -0.04216
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.00390   10.00780  -0.00390   -0.03897
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.38520   10.38890  -0.00370   -0.03561
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.79610   11.81250  -0.01640   -0.13884
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                14.80680   14.80920  -0.00240   -0.01621
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.59860    8.60320  -0.00460   -0.05347
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.38820    9.39180  -0.00360   -0.03833
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.86490    7.86770  -0.00280   -0.03559
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.58490    8.59730  -0.01240   -0.14423
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.37780   10.38140  -0.00360   -0.03468
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.42000   10.51000  -0.09000   -0.85633
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.13000   10.21000  -0.08000   -0.78355
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.55000    9.62000  -0.07000   -0.72765
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.86000    9.94000  -0.08000   -0.80483
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.59000    9.67000  -0.08000   -0.82730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                         9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                       9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                          10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                        10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                      10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
安本標準兩岸價值基金 美元                                        10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                      11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                     9.99440    9.99300   0.00140    0.01401
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                      10.00820   10.00670   0.00150    0.01499
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                        10.01920    9.99340   0.02580    0.25817
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                           9.98340    9.98280   0.00060    0.00601
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                       9.99440    9.99300   0.00140    0.01401
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                        10.00820   10.00670   0.00150    0.01499
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                          10.01920    9.99340   0.02580    0.25817
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                             9.98340    9.98280   0.00060    0.00601
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                    9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                 9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.19350   11.19280   0.00070    0.00625
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.99100    9.99330  -0.00230   -0.02302
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12180   10.12340  -0.00160   -0.01580
安聯中國東協基金                                                 15.17000   15.12000   0.05000    0.33069
安聯中國策略基金-美元                                            11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
安聯中國策略基金-新臺幣                                          14.93000   14.95000  -0.02000   -0.13378
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.77000   13.72000   0.05000    0.36443
安聯中華新思路基金-美元                                          12.72000   12.68000   0.04000    0.31546
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.24000   12.20000   0.04000    0.32787
安聯台灣大壩基金                                                 27.68000   27.93000  -0.25000   -0.89509
安聯台灣科技基金                                                 46.37000   46.68000  -0.31000   -0.66410
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.54080   12.54030   0.00050    0.00399
安聯台灣智慧基金                                                 30.71000   30.79000  -0.08000   -0.25982
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.55150   10.54270   0.00880    0.08347
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.64130   15.62740   0.01390    0.08895
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76870    9.76010   0.00860    0.08811
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.00000   11.08000  -0.08000   -0.72202
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.55000   11.64000  -0.09000   -0.77320
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.96350   12.95870   0.00480    0.03704
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.61280   10.60890   0.00390    0.03676
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.67730   12.67200   0.00530    0.04182
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.44790    9.44440   0.00350    0.03706
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38510    9.38170   0.00340    0.03624
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     8.95960    8.95580   0.00380    0.04243
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                    10.04910   10.04610   0.00300    0.02986
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                    10.14520   10.14100   0.00420    0.04142
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.05000   11.11000  -0.06000   -0.54005
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.30000   12.30900  -0.00900   -0.07312
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.15780   11.16670  -0.00890   -0.07970
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.80060   10.80880  -0.00820   -0.07586
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.55620    8.56250  -0.00630   -0.07358
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.40770    8.41440  -0.00670   -0.07963
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.11230    8.11850  -0.00620   -0.07637
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                            10.15000   10.15750  -0.00750   -0.07384
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                            10.08400   10.09170  -0.00770   -0.07630
安聯全球人口趨勢基金                                             12.04000   12.11000  -0.07000   -0.57803
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.45000    8.59000  -0.14000   -1.62980
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.58000   33.15000  -0.57000   -1.71946
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.70000    7.77000  -0.07000   -0.90090
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.42050   12.39250   0.02800    0.22594
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.53970   10.51590   0.02380    0.22632
安聯全球新興市場基金                                             16.90000   16.91000  -0.01000   -0.05914
安聯全球農金趨勢基金                                              8.80000    8.90000  -0.10000   -1.12360
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                   10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                   10.65000   10.73000  -0.08000   -0.74557
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.34000    9.42000  -0.08000   -0.84926
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.33000    9.41000  -0.08000   -0.85016
安聯亞洲動態策略基金                                             21.69000   21.61000   0.08000    0.37020
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                    9.97690    9.99520  -0.01830   -0.18309
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                9.98100    9.99860  -0.01760   -0.17602
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                  9.97690    9.99530  -0.01840   -0.18409
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                9.98270   10.00030  -0.01760   -0.17599
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                  9.97970    9.99810  -0.01840   -0.18403
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                9.96850    9.98630  -0.01780   -0.17824
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                   9.96850    9.98630  -0.01780   -0.17824
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                 9.96850    9.98630  -0.01780   -0.17824
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.50210   10.49130   0.01080    0.10294
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                10.08990   10.07960   0.01030    0.10219
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             89.69140   89.66500   0.02640    0.02944
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               13.20420   13.20980  -0.00560   -0.04239
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             68.31130   68.28990   0.02140    0.03134
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.93060    9.93480  -0.00420   -0.04228
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.71090    2.70750   0.00340    0.12558
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.89980   10.90130  -0.00150   -0.01376
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.27620    2.27090   0.00530    0.23339
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86770    8.86890  -0.00120   -0.01353
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                               10.33930   10.34980  -0.01050   -0.10145
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                   10.10660   10.11720  -0.01060   -0.10477
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                   10.42360   10.43260  -0.00900   -0.08627
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                         10.06800   10.07890  -0.01090   -0.10815
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                     10.12570   10.13780  -0.01210   -0.11936
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                               10.33840   10.34900  -0.01060   -0.10243
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                   10.10410   10.11480  -0.01070   -0.10579
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                   10.42310   10.43150  -0.00840   -0.08053
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                         10.06600   10.07690  -0.01090   -0.10817
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                     10.12500   10.13720  -0.01220   -0.12035
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)               10.01220   10.01020   0.00200    0.01998
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)               10.04860   10.04380   0.00480    0.04779
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                     10.00570   10.00440   0.00130    0.01299
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                 9.98420    9.98200   0.00220    0.02204
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)               10.02430   10.02130   0.00300    0.02994
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)               10.00880   10.00230   0.00650    0.06499
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                     10.00570   10.00440   0.00130    0.01299
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                 9.98530    9.98310   0.00220    0.02204
宏利台灣動力基金A類型                                            28.19000   28.24000  -0.05000   -0.17705
宏利台灣動力基金I類型                                            28.19000   28.24000  -0.05000   -0.17705
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.76760    9.80190  -0.03430   -0.34993
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.81840    9.85230  -0.03390   -0.34408
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.43470    7.46080  -0.02610   -0.34983
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.50480    7.53060  -0.02580   -0.34260
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     11.12000   11.23000  -0.11000   -0.97952
宏利全球債券組合基金                                             13.58570   13.57380   0.01190    0.08767
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.94240    2.93620   0.00620    0.21116
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.30310   12.27930   0.02380    0.19382
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89910    8.88180   0.01730    0.19478
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.54120    2.53010   0.01110    0.43872
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.56730   11.54490   0.02240    0.19403
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.27230    3.25120   0.02110    0.64899
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.52550    0.52170   0.00380    0.72839
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     14.92000   14.81000   0.11000    0.74274
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         12.07720   12.11860  -0.04140   -0.34162
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.69290   10.73060  -0.03770   -0.35133
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.34620   10.38190  -0.03570   -0.34387
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.68800    8.71830  -0.03030   -0.34754
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.32150    8.35080  -0.02930   -0.35086
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.24560    8.27410  -0.02850   -0.34445
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.14200    8.17160  -0.02960   -0.36223
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                  9.89000   10.09000  -0.20000   -1.98216
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.13000   10.29000  -0.16000   -1.55491
宏利美國銀行機會基金(美元)                                        9.88000   10.04000  -0.16000   -1.59363
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.89590    2.90360  -0.00770   -0.26519
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41910    0.42030  -0.00120   -0.28551
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.71790   12.75200  -0.03410   -0.26741
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95600    0.95880  -0.00280   -0.29203
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.38070    7.40050  -0.01980   -0.26755
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.03690    2.04240  -0.00550   -0.26929
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29400    0.29480  -0.00080   -0.27137
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.99360    9.01770  -0.02410   -0.26725
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32510    0.32610  -0.00100   -0.30665
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.68210   13.68170   0.00040    0.00292
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.33000    2.33000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
宏利臺灣股息收益基金A類型                                        24.22000   24.31000  -0.09000   -0.37022
宏利臺灣股息收益基金I類型                                        24.22000   24.31000  -0.09000   -0.37022
宏利澳幣保本基金                                                 12.60280   12.60790  -0.00510   -0.04045
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.44610   10.48980  -0.04370   -0.41660
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.59670    9.64890  -0.05220   -0.54099
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.25610    9.30460  -0.04850   -0.52125
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         11.60410   11.60600  -0.00190   -0.01637
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                             10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
貝萊德新台幣基金                                                 12.96550   12.96510   0.00040    0.00309
貝萊德寶利基金                                                   25.80000   25.86000  -0.06000   -0.23202
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.47660   11.47760  -0.00100   -0.00871
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.21050   10.21740  -0.00690   -0.06753
保德信大中華基金-人民幣                                           9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
保德信大中華基金-美元                                             9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
保德信大中華基金-新台幣                                          28.17000   28.22000  -0.05000   -0.17718
保德信中小型股基金                                               42.83000   43.05000  -0.22000   -0.51103
保德信中國中小基金-人民幣                                         8.49000    8.50000  -0.01000   -0.11765
保德信中國中小基金-美元                                           8.11000    8.13000  -0.02000   -0.24600
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.03000    8.04000  -0.01000   -0.12438
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.71830    9.71390   0.00440    0.04530
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.83650    9.83160   0.00490    0.04984
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.83180    9.82710   0.00470    0.04783
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.85390   10.84870   0.00520    0.04793
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
保德信中國品牌基金-美元                                           9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
保德信台商全方位基金                                             34.20000   34.23000  -0.03000   -0.08764
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        27.22000   27.46000  -0.24000   -0.87400
保德信全球消費商機基金                                           18.56000   18.83000  -0.27000   -1.43388
保德信全球基礎建設基金                                           13.41000   13.38000   0.03000    0.22422
保德信全球資源基金                                                7.16000    7.23000  -0.07000   -0.96819
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.51000    9.58000  -0.07000   -0.73069
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.32000   32.56000  -0.24000   -0.73710
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                             10.44380   10.40690   0.03690    0.35457
保德信印度機會債券基金－美元累積型                               10.74950   10.71150   0.03800    0.35476
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                           10.67780   10.63940   0.03840    0.36092
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                             10.98950   10.95000   0.03950    0.36073
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.46630    9.47720  -0.01090   -0.11501
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.56340   10.57540  -0.01200   -0.11347
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.21710    9.22710  -0.01000   -0.10838
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.26390   10.27500  -0.01110   -0.10803
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.14070    8.13820   0.00250    0.03072
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.16480   11.16140   0.00340    0.03046
保德信亞太基金                                                   20.04000   20.03000   0.01000    0.04993
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.71890    8.70190   0.01700    0.19536
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.99030   11.96690   0.02340    0.19554
保德信店頭市場基金                                               31.52000   31.63000  -0.11000   -0.34777
保德信拉丁美洲基金                                                7.29000    7.32000  -0.03000   -0.40984
保德信金平衡基金                                                 29.36000   29.36000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                 40.64000   40.79000  -0.15000   -0.36774
保德信科技島基金                                                 24.86000   24.89000  -0.03000   -0.12053
保德信高成長基金                                                 89.74000   89.92000  -0.18000   -0.20018
保德信第一基金                                                   24.94000   24.97000  -0.03000   -0.12014
保德信貨幣市場基金                                               15.83050   15.82980   0.00070    0.00442
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.22920   10.29980  -0.07060   -0.68545
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.65990   10.73280  -0.07290   -0.67923
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.68630   10.71460  -0.02830   -0.26413
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.42730   10.45420  -0.02690   -0.25731
保德信新世紀基金                                                 10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.15480    8.15300   0.00180    0.02208
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.19900   10.19710   0.00190    0.01863
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.51820   11.51560   0.00260    0.02258
保德信新興趨勢組合基金                                           10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
保德信瑞騰基金                                                   15.62670   15.62610   0.00060    0.00384
保德信歐洲組合基金                                               10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.86740    9.87190  -0.00450   -0.04558
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.34370   10.34870  -0.00500   -0.04832
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.87500    9.87860  -0.00360   -0.03644
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                10.15070   10.15520  -0.00450   -0.04431
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.92640    9.91870   0.00770    0.07763
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.30660   10.30280   0.00380    0.03688
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.79890    9.79910  -0.00020   -0.00204
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09310   10.09330  -0.00020   -0.00198
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.49220   10.49070   0.00150    0.01430
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型            10.24040   10.23920   0.00120    0.01172
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型            10.50830   10.50710   0.00120    0.01142
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型              10.14160   10.14590  -0.00430   -0.04238
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型              10.36370   10.36860  -0.00490   -0.04726
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.07610   10.06660   0.00950    0.09437
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.51150   10.50180   0.00970    0.09237
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.95030    9.94900   0.00130    0.01307
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.25380   10.25250   0.00130    0.01268
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型              10.15410   10.14980   0.00430    0.04237
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.88580    9.88880  -0.00300   -0.03034
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型            10.21710   10.21510   0.00200    0.01958
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.47820   10.47490   0.00330    0.03150
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.40070   10.39000   0.01070    0.10298
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.87790   10.86560   0.01230    0.11320
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型              10.18620   10.19060  -0.00440   -0.04318
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.39150   10.39600  -0.00450   -0.04329
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.22290   10.21400   0.00890    0.08714
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.25640   10.25380   0.00260    0.02536
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型            10.47100   10.46770   0.00330    0.03153
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型           10.22840   10.22740   0.00100    0.00978
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型           10.13520   10.13100   0.00420    0.04146
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型           10.39840   10.38170   0.01670    0.16086
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型           10.39860   10.38300   0.01560    0.15025
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型             10.02720   10.03170  -0.00450   -0.04486
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型             10.02510   10.02960  -0.00450   -0.04487
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98000    1.97630   0.00370    0.18722
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.81380    2.80880   0.00500    0.17801
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29470    0.29470   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45380    0.45380   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.44750    8.44650   0.00100    0.01184
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  12.24120   12.23990   0.00130    0.01062
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.68600    9.66490   0.02110    0.21832
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.23320   12.20600   0.02720    0.22284
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.68500    8.67840   0.00660    0.07605
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.01800   11.00970   0.00830    0.07539
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.62700   10.62980  -0.00280   -0.02634
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.53690   10.53900  -0.00210   -0.01993
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                     18.01000   18.08000  -0.07000   -0.38717
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.000003000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4159.240004175.77000 -16.53000   -0.39586
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27030   10.26840   0.00190    0.01850
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          11.08780   11.08590   0.00190    0.01714
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.23130   10.22880   0.00250    0.02444
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81540    9.82440  -0.00900   -0.09161
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.35800   10.36740  -0.00940   -0.09067
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.90040    9.90840  -0.00800   -0.08074
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.20690   10.21420  -0.00730   -0.07147
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.23040   10.24930  -0.01890   -0.18440
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.06590    6.09190  -0.02600   -0.42680
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.98570   11.03290  -0.04720   -0.42781
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                     9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                               9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                    9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                           10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                              9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.53730   10.52640   0.01090    0.10355
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.38200   11.37110   0.01090    0.09586
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.61260   10.60240   0.01020    0.09620
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.13320    9.12380   0.00940    0.10303
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.33940    9.33050   0.00890    0.09539
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.20820    9.19930   0.00890    0.09675
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.48350   10.47270   0.01080    0.10313
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.81230   10.80200   0.01030    0.09535
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.78940   10.77890   0.01050    0.09741
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.12000    7.09000   0.03000    0.42313
柏瑞巨人基金                                                     12.34000   12.36000  -0.02000   -0.16181
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.69310   13.69270   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.29000   16.32000  -0.03000   -0.18382
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 14.07910   14.12430  -0.04520   -0.32002
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.30710   12.34750  -0.04040   -0.32719
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.88880   12.93070  -0.04190   -0.32404
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.62030    8.64800  -0.02770   -0.32031
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.75720    6.77890  -0.02170   -0.32011
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.58150    8.60970  -0.02820   -0.32754
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.41970    8.43970  -0.02000   -0.23698
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.61280   10.64730  -0.03450   -0.32403
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.29410    8.31980  -0.02570   -0.30890
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.48970   12.53070  -0.04100   -0.32720
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          12.19510   12.23430  -0.03920   -0.32041
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        12.76760   12.79810  -0.03050   -0.23832
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.73310   11.77130  -0.03820   -0.32452
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.95670    8.98550  -0.02880   -0.32052
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.59120    9.62280  -0.03160   -0.32839
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.62190    9.64480  -0.02290   -0.23743
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.43610    9.46680  -0.03070   -0.32429
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.32110    9.35000  -0.02890   -0.30909
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.58580   10.62180  -0.03600   -0.33893
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.39550   10.43080  -0.03530   -0.33842
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.23280   10.26820  -0.03540   -0.34475
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.30440   10.33920  -0.03480   -0.33658
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.86440    9.89790  -0.03350   -0.33846
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.49350    9.52560  -0.03210   -0.33699
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                           10.53380   10.55590  -0.02210   -0.20936
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.52200    9.55490  -0.03290   -0.34433
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.59470    9.62700  -0.03230   -0.33551
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.56600   10.60190  -0.03590   -0.33862
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.39580   10.43100  -0.03520   -0.33746
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.23310   10.26840  -0.03530   -0.34377
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.30530   10.34000  -0.03470   -0.33559
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.86410    9.89760  -0.03350   -0.33847
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.49360    9.52580  -0.03220   -0.33803
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                           10.70910   10.73150  -0.02240   -0.20873
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.52190    9.55480  -0.03290   -0.34433
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.59490    9.62730  -0.03240   -0.33654
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     11.36880   11.36030   0.00850    0.07482
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.64720   12.63780   0.00940    0.07438
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.95480   11.94660   0.00820    0.06864
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.15940    9.15260   0.00680    0.07430
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.78410    9.77670   0.00740    0.07569
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.69170    9.68510   0.00660    0.06815
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    11.06250   11.05430   0.00820    0.07418
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.77630   11.76750   0.00880    0.07478
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.54940   11.54150   0.00790    0.06845
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.15970    9.15280   0.00690    0.07539
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.78460    9.77720   0.00740    0.07569
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.69220    9.68550   0.00670    0.06918
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.13000   13.15000  -0.02000   -0.15209
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.66000   13.68000  -0.02000   -0.14620
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.50000   12.49000   0.01000    0.08006
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.02000   13.02000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     12.02100   11.97860   0.04240    0.35396
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                               10.12490   10.09000   0.03490    0.34589
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.68790    7.66080   0.02710    0.35375
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                               10.10220   10.06740   0.03480    0.34567
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.87000   10.91000  -0.04000   -0.36664
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               12.12740   12.11640   0.01100    0.09079
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.70680   11.69650   0.01030    0.08806
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.73750   10.72850   0.00900    0.08389
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.53710    8.52940   0.00770    0.09028
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.49060    9.48220   0.00840    0.08859
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.54000    9.53190   0.00810    0.08498
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      11.26140   11.25150   0.00990    0.08799
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.64970   10.64000   0.00970    0.09117
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.71960   10.71050   0.00910    0.08496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.83000    9.82130   0.00870    0.08858
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.22420    9.21590   0.00830    0.09006
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.07560    9.05480   0.02080    0.22971
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.56580    9.55770   0.00810    0.08475
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.41850   12.43990  -0.02140   -0.17203
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.76960   11.78990  -0.02030   -0.17218
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.13910   11.15890  -0.01980   -0.17744
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.04750    7.05960  -0.01210   -0.17140
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.67780    8.69280  -0.01500   -0.17256
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.32780    9.34440  -0.01660   -0.17765
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.67540   10.69380  -0.01840   -0.17206
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.15650   11.17640  -0.01990   -0.17805
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.39720    9.41350  -0.01630   -0.17316
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.99140    9.00690  -0.01550   -0.17209
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.52700    9.54390  -0.01690   -0.17708
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.95570   11.91500   0.04070    0.34159
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.58590   12.54330   0.04260    0.33962
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.48240   11.44430   0.03810    0.33292
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.39630    9.36430   0.03200    0.34172
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.92270    9.88920   0.03350    0.33875
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.91860    9.88570   0.03290    0.33280
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.86290   11.82280   0.04010    0.33918
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.66690   10.63060   0.03630    0.34147
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.94060   10.90430   0.03630    0.33290
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.94100    9.90710   0.03390    0.34218
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.56050    9.52790   0.03260    0.34215
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.15840   10.12410   0.03430    0.33880
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.66470    9.63260   0.03210    0.33324
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.64000   18.70000  -0.06000   -0.32086
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.29000   17.41000  -0.12000   -0.68926
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.21180   13.20940   0.00240    0.01817
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.23050   10.27580  -0.04530   -0.44084
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.13840   11.18690  -0.04850   -0.43354
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.07690   12.09930  -0.02240   -0.18513
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.65840   10.70570  -0.04730   -0.44182
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        8.96720    9.00680  -0.03960   -0.43967
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                9.43410    9.47530  -0.04120   -0.43481
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                9.39450    9.41190  -0.01740   -0.18487
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.38170    9.42330  -0.04160   -0.44146
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.09990    9.14010  -0.04020   -0.43982
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.23990    9.28020  -0.04030   -0.43426
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.21490   11.23570  -0.02080   -0.18512
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.32560    9.36700  -0.04140   -0.44198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                          42.28420   41.90450   0.37970    0.90611
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.20000   12.32000  -0.12000   -0.97403
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.30000   28.81000   0.49000    1.70080
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.76660   11.76580   0.00080    0.00680
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                       1.69160    1.69350  -0.00190   -0.11219
國泰大中華基金                                                   18.15000   18.27000  -0.12000   -0.65681
國泰小龍基金-美元I                                                0.44250    0.44220   0.00030    0.06784
國泰小龍基金-新台幣                                              13.93000   13.98000  -0.05000   -0.35765
國泰中小成長基金-美元I                                            1.23210    1.23390  -0.00180   -0.14588
國泰中小成長基金-新台幣                                          38.79000   39.01000  -0.22000   -0.56396
國泰中國內需增長基金-人民幣                                       3.98690    3.97560   0.01130    0.28423
國泰中國內需增長基金-美元A                                        0.62790    0.62690   0.00100    0.15952
國泰中國內需增長基金-美元I                                        0.67080    0.66970   0.00110    0.16425
國泰中國內需增長基金-新台幣                                      18.17000   18.14000   0.03000    0.16538
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                             41.81730   41.58600   0.23130    0.55620
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.30620    2.30340   0.00280    0.12156
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.32790    0.32790   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.19740   10.19630   0.00110    0.01079
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                              8.28130    8.28030   0.00100    0.01208
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                     2.30900    2.29880   0.01020    0.44371
國泰中國新時代平衡基金-美元                                       0.33060    0.32950   0.00110    0.33384
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                    10.48190   10.44740   0.03450    0.33023
國泰中國新興債券基金-美元                                         0.33890    0.33890   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                      10.53520   10.53420   0.00100    0.00949
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                       3.87950    3.88000  -0.00050   -0.01289
國泰中國新興戰略基金-美元                                         0.55450    0.55520  -0.00070   -0.12608
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                      17.67000   17.69000  -0.02000   -0.11306
國泰中港台基金-人民幣                                             2.91150    2.90100   0.01050    0.36194
國泰中港台基金-美元                                               0.42130    0.42030   0.00100    0.23793
國泰中港台基金-新台幣                                            13.27000   13.24000   0.03000    0.22659
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                   9.81920    9.84530  -0.02610   -0.26510
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                     9.98030    9.97840   0.00190    0.01904
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                  10.20780   10.20520   0.00260    0.02548
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.22000   25.47000  -0.25000   -0.98155
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.18000   13.07000   0.11000    0.84162
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     29.23000   29.79000  -0.56000   -1.87983
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                    0.34650    0.34710  -0.00060   -0.17286
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                      0.32970    0.33020  -0.00050   -0.15142
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                     0.33040    0.33100  -0.00060   -0.18127
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                 10.96320   10.98120  -0.01800   -0.16392
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                   10.43740   10.45450  -0.01710   -0.16357
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                  10.46610   10.48330  -0.01720   -0.16407
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.45280   12.45230   0.00050    0.00402
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                            0.40460    0.40590  -0.00130   -0.32028
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                            0.35970    0.36080  -0.00110   -0.30488
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                            0.43150    0.43280  -0.00130   -0.30037
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                         10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                            9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                            0.52750    0.53090  -0.00340   -0.64042
國泰全球高股息基金-人民幣                                         2.40580    2.43140  -0.02560   -1.05289
國泰全球高股息基金-美元                                           0.34710    0.35120  -0.00410   -1.16743
國泰全球高股息基金-新台幣                                        10.98000   11.11000  -0.13000   -1.17012
國泰全球高股息基金-澳幣                                           0.50300    0.51070  -0.00770   -1.50773
國泰全球基礎建設基金-美元                                         0.46670    0.46660   0.00010    0.02143
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                      13.88000   13.87000   0.01000    0.07210
國泰全球資源基金-美元                                             0.15680    0.15710  -0.00030   -0.19096
國泰全球資源基金-新台幣                                           5.03000    5.04000  -0.01000   -0.19841
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                0.58080    0.58330  -0.00250   -0.42860
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                             18.36000   18.42000  -0.06000   -0.32573
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                               17.99000   18.05000  -0.06000   -0.33241
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                0.83750    0.84320  -0.00570   -0.67600
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.54000   20.78000  -0.24000   -1.15496
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.93000   21.93000   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                              2.46350    2.45770   0.00580    0.23599
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                0.35640    0.35590   0.00050    0.14049
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                  0.30870    0.30830   0.00040    0.12974
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                             11.20060   11.18680   0.01380    0.12336
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                9.70220    9.69020   0.01200    0.12384
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                0.51310    0.51420  -0.00110   -0.21392
國泰亞洲成長基金-美元                                             0.38790    0.38710   0.00080    0.20666
國泰亞洲成長基金-新台幣                                          11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
國泰科技生化基金                                                 30.13000   30.24000  -0.11000   -0.36376
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        27.74000   28.13000  -0.39000   -1.38642
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.41000   13.21000   0.20000    1.51400
國泰美國費城半導體基金                                           12.91000   13.10000  -0.19000   -1.45038
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  44.45660   43.91620   0.54040    1.23053
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.53190   17.75320  -0.22130   -1.24654
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.96500   22.43430   0.53070    2.36557
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.25360   43.13530   0.11830    0.27425
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.38110   44.30610   0.07500    0.16928
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.69400   43.80280  -0.10880   -0.24839
國泰紐幣2021保本基金                                             12.75700   12.75320   0.00380    0.02980
國泰紐幣八年期保本基金                                           13.11580   13.11000   0.00580    0.04424
國泰紐幣保本基金                                                 12.71190   12.71220  -0.00030   -0.00236
國泰國泰基金-新台幣A                                             21.07000   21.15000  -0.08000   -0.37825
國泰國泰基金-新台幣I                                             21.07000   21.15000  -0.08000   -0.37825
國泰富時中國A50基金                                              20.72000   20.71000   0.01000    0.04829
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                 45.87730   45.56790   0.30940    0.67899
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                             0.34120    0.34070   0.00050    0.14676
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                          10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                            10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                             0.50170    0.50280  -0.00110   -0.21877
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.36850    0.36980  -0.00130   -0.35154
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                0.24080    0.24160  -0.00080   -0.33113
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           11.13360   11.17100  -0.03740   -0.33480
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                              7.61110    7.63660  -0.02550   -0.33392
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     42.70610   42.67610   0.03000    0.07030
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          20.24000   20.35000  -0.11000   -0.54054
國泰新興市場基金-美元                                             0.37810    0.37900  -0.00090   -0.23747
國泰新興市場基金-新台幣                                          11.95000   11.98000  -0.03000   -0.25042
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.37820    2.37760   0.00060    0.02524
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                              1.48620    1.48580   0.00040    0.02692
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.35370    0.35400  -0.00030   -0.08475
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                0.22320    0.22340  -0.00020   -0.08953
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                              0.34150    0.34180  -0.00030   -0.08777
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.79580   10.80470  -0.00890   -0.08237
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                              6.61960    6.62500  -0.00540   -0.08151
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     43.96550   43.57770   0.38780    0.88990
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金         43.62530   43.32380   0.30150    0.69592
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金             42.62110   42.45890   0.16220    0.38202
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.78000   13.80000  -0.02000   -0.14493
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.78000   33.68000   0.10000    0.29691
國泰價值卓越基金                                                 13.30000   13.36000  -0.06000   -0.44910
國泰標普北美科技ETF基金                                          22.34000   22.70000  -0.36000   -1.58590
國泰歐洲精選基金-美元                                             0.33330    0.33540  -0.00210   -0.62612
國泰歐洲精選基金-新台幣                                          10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.30660   40.30510   0.00150    0.00372
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.38000   21.64000  -0.26000   -1.20148
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.36000   19.37000  -0.01000   -0.05163
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                17.10000   16.86000   0.24000    1.42349
國泰豐益債券組合基金-美元                                         0.40850    0.40820   0.00030    0.07349
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                      12.42810   12.41640   0.01170    0.09423
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                       10.53550   10.52730   0.00820    0.07789
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                         10.45520   10.44070   0.01450    0.13888
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                       10.75330   10.73720   0.01610    0.14995
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                       10.32000   10.31200   0.00800    0.07758
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                         10.27270   10.25840   0.01430    0.13940
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                       10.49870   10.48350   0.01520    0.14499
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                        9.99040    9.99960  -0.00920   -0.09200
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                        9.87970    9.99960  -0.11990   -1.19905
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                          9.97880    9.99960  -0.02080   -0.20801
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                        9.97940    9.99960  -0.02020   -0.20201
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                        9.99040    9.99960  -0.00920   -0.09200
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                        9.87970    9.99960  -0.11990   -1.19905
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                          9.97880    9.99960  -0.02080   -0.20801
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                        9.97940    9.99960  -0.02020   -0.20201
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.40970   11.40910   0.00060    0.00526
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17660   10.17910  -0.00250   -0.02456
第一金大中華基金                                                 25.07000   25.05000   0.02000    0.07984
第一金小型精選基金                                               30.36000   30.47000  -0.11000   -0.36101
第一金中國世紀基金-人民幣                                        12.46000   12.49000  -0.03000   -0.24019
第一金中國世紀基金-美元                                           7.71520    7.73760  -0.02240   -0.28950
第一金中國世紀基金-美元-N                                         7.71560    7.73800  -0.02240   -0.28948
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.79060    9.77460   0.01600    0.16369
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.47000    8.46210   0.00790    0.09336
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                          11.25000   11.23160   0.01840    0.16382
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.89270    9.88340   0.00930    0.09410
第一金中概平衡基金                                               25.23000   25.25000  -0.02000   -0.07921
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.31360   15.31290   0.00070    0.00457
第一金全家福貨幣市場基金                                        178.55400  178.54500   0.00900    0.00504
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                            14.91340   15.06600  -0.15260   -1.01288
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                          14.91340   15.06610  -0.15270   -1.01353
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          14.68000   14.83000  -0.15000   -1.01146
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                        14.69000   14.84000  -0.15000   -1.01078
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.01600   10.12230  -0.10630   -1.05016
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.01440   10.12080  -0.10640   -1.05130
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.25000   10.35000  -0.10000   -0.96618
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.25000   10.36000  -0.11000   -1.06178
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.50060    9.55880  -0.05820   -0.60886
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.50060    9.55890  -0.05830   -0.60990
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                          12.72230   12.83880  -0.11650   -0.90741
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                        12.73940   12.85610  -0.11670   -0.90774
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                        12.30000   12.42000  -0.12000   -0.96618
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                      12.33000   12.44000  -0.11000   -0.88424
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.62730    9.66910  -0.04180   -0.43230
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.62550    9.66730  -0.04180   -0.43239
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.35780    9.39780  -0.04000   -0.42563
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.38180    9.42190  -0.04010   -0.42560
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.41340   10.45840  -0.04500   -0.43028
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.15110   10.19440  -0.04330   -0.42474
第一金全球大趨勢基金                                             24.15000   24.40000  -0.25000   -1.02459
第一金全球不動產證券化基金A                                       9.17020    9.15030   0.01990    0.21748
第一金全球不動產證券化基金B                                       6.37780    6.36410   0.01370    0.21527
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.81860    9.72960   0.08900    0.91473
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.81970    9.73090   0.08880    0.91256
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.44000    9.36000   0.08000    0.85470
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.44000    9.36000   0.08000    0.85470
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                 10.58380   10.48800   0.09580    0.91342
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N               10.58560   10.48990   0.09570    0.91231
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣               10.18000   10.09000   0.09000    0.89197
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N             10.18000   10.09000   0.09000    0.89197
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.41240    8.44540  -0.03300   -0.39075
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.24620   10.28640  -0.04020   -0.39081
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.27330    9.30620  -0.03290   -0.35353
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.27160    9.30580  -0.03420   -0.36751
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.67000    7.70150  -0.03150   -0.40901
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                            7.66470    7.69620  -0.03150   -0.40929
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.51190    8.54630  -0.03440   -0.40251
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.51250    8.54700  -0.03450   -0.40365
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.41160   11.45330  -0.04170   -0.36409
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.41250   11.45420  -0.04170   -0.36406
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.06870   10.11010  -0.04140   -0.40949
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                           10.06960   10.11100  -0.04140   -0.40946
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.89720   14.95740  -0.06020   -0.40248
第一金亞洲科技基金                                               17.16000   17.01000   0.15000    0.88183
第一金亞洲新興市場基金                                           13.12000   13.08000   0.04000    0.30581
第一金店頭市場基金                                                7.36000    7.41000  -0.05000   -0.67476
第一金創新趨勢基金                                               20.36000   20.38000  -0.02000   -0.09814
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                41.48100   41.21310   0.26790    0.65004
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金          41.58560   41.33770   0.24790    0.59969
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    42.97870   42.45660   0.52210    1.22973
第一金電子基金                                                   30.96000   30.98000  -0.02000   -0.06456
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     18.10000   18.14000  -0.04000   -0.22051
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.89000   18.92000  -0.03000   -0.15856
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           18.64000   19.03000  -0.39000   -2.04940
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        7.17000    7.14000   0.03000    0.42017
統一大中華中小基金(美元)                                          6.53000    6.50000   0.03000    0.46154
統一大中華中小基金(新台幣)                                        9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
統一大東協高股息基金(美元)                                        8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
統一大滿貫基金-A類型                                             31.51000   31.57000  -0.06000   -0.19005
統一大滿貫基金-I類型                                             31.51000   31.57000  -0.06000   -0.19005
統一大龍印基金                                                   14.03000   14.03000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
統一大龍騰中國基金(美元)                                          7.86000    7.85000   0.01000    0.12739
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
統一中小基金                                                     22.07000   22.22000  -0.15000   -0.67507
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.95420    9.94920   0.00500    0.05026
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.19810    9.19330   0.00480    0.05221
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.06850    9.06340   0.00510    0.05627
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            12.34670   12.34040   0.00630    0.05105
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.35920   11.35340   0.00580    0.05109
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            11.16250   11.15620   0.00630    0.05647
統一台灣動力基金                                                 16.30000   16.36000  -0.06000   -0.36675
統一全天候基金-A類型                                             99.91000  100.75000  -0.84000   -0.83375
統一全天候基金-I類型                                            100.38000  101.23000  -0.85000   -0.83967
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           7.96300    7.95820   0.00480    0.06032
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             7.63410    7.62950   0.00460    0.06029
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           7.80360    7.79840   0.00520    0.06668
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.52060    8.51550   0.00510    0.05989
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.17610    8.17120   0.00490    0.05997
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.35060    8.34500   0.00560    0.06711
統一全球債券組合基金                                             12.23400   12.23690  -0.00290   -0.02370
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.86000   14.84000   0.02000    0.13477
統一全球新科技基金(美元)                                         13.93000   13.90000   0.03000    0.21583
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.68000   13.66000   0.02000    0.14641
統一亞太基金                                                     23.94000   23.87000   0.07000    0.29326
統一亞洲大金磚基金                                               12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
統一奔騰基金                                                     53.04000   53.45000  -0.41000   -0.76707
統一強棒貨幣市場基金                                             16.72330   16.72250   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                             10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
統一強漢基金(美元)                                                9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
統一強漢基金(新台幣)                                             24.66000   24.58000   0.08000    0.32547
統一統信基金                                                     27.41000   27.59000  -0.18000   -0.65241
統一黑馬基金                                                     53.87000   54.21000  -0.34000   -0.62719
統一新亞洲科技能源基金                                           15.61000   15.60000   0.01000    0.06410
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.06820    8.07210  -0.00390   -0.04831
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.64480   10.65000  -0.00520   -0.04883
統一經建基金                                                     42.40000   42.80000  -0.40000   -0.93458
統一龍馬基金                                                     60.76000   60.91000  -0.15000   -0.24626
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   17.14000   17.24000  -0.10000   -0.58005
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            41.78000   42.01000  -0.23000   -0.54749
野村中國機會基金                                                 13.27000   13.33000  -0.06000   -0.45011
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                      10.19590   10.17530   0.02060    0.20245
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                        10.18040   10.16190   0.01850    0.18205
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                      10.40300   10.38300   0.02000    0.19262
野村巴西基金                                                      6.66000    6.59000   0.07000    1.06222
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
野村台灣高股息基金                                               24.04000   24.10000  -0.06000   -0.24896
野村台灣運籌基金                                                 33.43000   33.53000  -0.10000   -0.29824
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.81910    9.81020   0.00890    0.09072
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.73560    9.73140   0.00420    0.04316
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.81820    9.81310   0.00510    0.05197
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價              10.34690   10.33760   0.00930    0.08996
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                10.15860   10.15420   0.00440    0.04333
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.99770    9.99250   0.00520    0.05204
野村平衡基金                                                     18.35000   18.40000  -0.05000   -0.27174
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         14.55000   14.50000   0.05000    0.34483
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
野村全球生技醫療基金                                             16.23000   16.34000  -0.11000   -0.67319
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                          10.26350   10.23430   0.02920    0.28532
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                            10.22910   10.20240   0.02670    0.26170
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                          10.25260   10.22510   0.02750    0.26895
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                          10.53100   10.50110   0.02990    0.28473
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                            10.46040   10.43320   0.02720    0.26071
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                          10.48690   10.45870   0.02820    0.26963
野村全球品牌基金                                                 27.92000   28.14000  -0.22000   -0.78181
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.43000   12.51000  -0.08000   -0.63949
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.23000   10.30000  -0.07000   -0.67961
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.84000   18.97000  -0.13000   -0.68529
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.50000   11.59000  -0.09000   -0.77653
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.76770   10.75700   0.01070    0.09947
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.79970   10.79290   0.00680    0.06300
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.65020   10.64290   0.00730    0.06859
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           8.56160    8.62000  -0.05840   -0.67749
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             8.37440    8.43300  -0.05860   -0.69489
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.04190    8.09760  -0.05570   -0.68786
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.76730   10.84070  -0.07340   -0.67708
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.26250   10.33420  -0.07170   -0.69381
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.94070   10.00940  -0.06870   -0.68635
野村成長基金                                                     28.15000   28.25000  -0.10000   -0.35398
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.19470    8.16640   0.02830    0.34654
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.20520    8.17920   0.02600    0.31788
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.53010    8.50250   0.02760    0.32461
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.27640    9.24430   0.03210    0.34724
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.15060    9.12160   0.02900    0.31793
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.50240    9.47160   0.03080    0.32518
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.52000   12.50000   0.02000    0.16000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.48530    9.46940   0.01590    0.16791
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.56780    9.55280   0.01500    0.15702
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.79530    9.77430   0.02100    0.21485
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.49580   10.48010   0.01570    0.14981
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.45290   10.43650   0.01640    0.15714
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.70360   10.68070   0.02290    0.21441
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.58220    8.57520   0.00700    0.08163
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.14020    9.13140   0.00880    0.09637
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.00510    8.99840   0.00670    0.07446
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.73920   13.72790   0.01130    0.08231
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.78540   12.77310   0.01230    0.09630
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.35380   10.34610   0.00770    0.07442
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41570   10.39480   0.02090    0.20106
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39240   10.37480   0.01760    0.16964
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46730   10.39060   0.07670    0.73817
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.60510   10.58370   0.02140    0.20220
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.56390   10.54600   0.01790    0.16973
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.57140   10.49390   0.07750    0.73852
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.48920   10.46690   0.02230    0.21305
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.43940   10.42060   0.01880    0.18041
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價    10.73700   10.71600   0.02100    0.19597
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.10770   10.14550  -0.03780   -0.37258
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.81830    9.85270  -0.03440   -0.34914
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.45050    9.48670  -0.03620   -0.38159
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.01120    9.04510  -0.03390   -0.37479
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.32910   11.37170  -0.04260   -0.37461
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.14730   10.14040   0.00690    0.06804
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.16790   11.15790   0.01000    0.08962
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.60930   10.60290   0.00640    0.06036
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.47700   10.47000   0.00700    0.06686
野村泰國基金                                                     42.13000   41.86000   0.27000    0.64501
野村高科技基金                                                    9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.24010   10.28380  -0.04370   -0.42494
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.81810    9.85670  -0.03860   -0.39161
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.42240   10.43590  -0.01350   -0.12936
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.24470    9.28490  -0.04020   -0.43296
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.34640    9.38640  -0.04000   -0.42615
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.50410    9.56180  -0.05770   -0.60344
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.65070   11.69620  -0.04550   -0.38902
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.57520   13.59910  -0.02390   -0.17575
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.60760   10.65370  -0.04610   -0.43271
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.73220   10.77820  -0.04600   -0.42679
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.08480   11.15210  -0.06730   -0.60347
野村貨幣市場基金                                                 16.32920   16.32850   0.00070    0.00429
野村新馬基金                                                     15.01000   14.96000   0.05000    0.33422
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.29810   10.29650   0.00160    0.01554
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價              10.12210   10.13520  -0.01310   -0.12925
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價    10.41580   10.42850  -0.01270   -0.12178
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.23820   10.21960   0.01860    0.18200
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.18350   10.16850   0.01500    0.14751
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23160   10.21600   0.01560    0.15270
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.54480   10.52550   0.01930    0.18336
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.45100   10.43570   0.01530    0.14661
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.55060   10.53450   0.01610    0.15283
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.72950    9.78320  -0.05370   -0.54890
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.73390    9.79060  -0.05670   -0.57913
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.71880    9.77460  -0.05580   -0.57087
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.17200   10.22820  -0.05620   -0.54946
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.13080   10.18980  -0.05900   -0.57901
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.11890   10.17700  -0.05810   -0.57090
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.44260   10.45200  -0.00940   -0.08993
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.92210    7.92920  -0.00710   -0.08954
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.14650   12.15750  -0.01100   -0.09048
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.54000    8.53000   0.01000    0.11723
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.13310   10.12090   0.01220    0.12054
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.32620   10.28190   0.04430    0.43085
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.11000   10.09890   0.01110    0.10991
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.36090   10.34880   0.01210    0.11692
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.17470   10.15770   0.01700    0.16736
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.13330   10.12110   0.01220    0.12054
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.32610   10.28190   0.04420    0.42988
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.11100   10.09990   0.01110    0.10990
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.36390   10.35180   0.01210    0.11689
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.17510   10.15800   0.01710    0.16834
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.17330   10.16020   0.01310    0.12893
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.36900   10.32470   0.04430    0.42907
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.15010   10.13810   0.01200    0.11837
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.40170   10.38880   0.01290    0.12417
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.21720   10.19940   0.01780    0.17452
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.17330   10.16020   0.01310    0.12893
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.36950   10.32520   0.04430    0.42905
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.14980   10.13790   0.01190    0.11738
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.40650   10.39360   0.01290    0.12411
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.21790   10.20000   0.01790    0.17549
野村精選貨幣市場基金                                             12.10930   12.10890   0.00040    0.00330
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.44000   11.46000  -0.02000   -0.17452
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.57000    7.61000  -0.04000   -0.52562
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
野村積極成長基金                                                 11.91000   11.95000  -0.04000   -0.33473
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  32.55000   32.72000  -0.17000   -0.51956
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.53200   10.56940  -0.03740   -0.35385
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.46470    8.49340  -0.02870   -0.33791
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.80320    7.83150  -0.02830   -0.36136
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.69290    7.72040  -0.02750   -0.35620
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          12.03280   12.07400  -0.04120   -0.34123
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.77040   10.80940  -0.03900   -0.36080
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.65660   10.69480  -0.03820   -0.35718
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     11.18000   11.26000  -0.08000   -0.71048
野村環球基金-人民幣計價                                          16.57000   16.70000  -0.13000   -0.77844
野村環球基金-美元計價                                            12.92000   13.02000  -0.10000   -0.76805
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  18.54000   18.68000  -0.14000   -0.74946
野村鴻利基金                                                     21.98000   22.02000  -0.04000   -0.18165
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.89670   16.89630   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                     18.07000   18.14000  -0.07000   -0.38589
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.28000    9.98000   0.30000    3.00601
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.29000   14.23000   0.06000    0.42164
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.99000   15.04000  -0.05000   -0.33245
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.56290   10.55600   0.00690    0.06537
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.83730   13.82840   0.00890    0.06436
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.59710   10.59140   0.00570    0.05382
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.44950   10.45260  -0.00310   -0.02966
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.41550   10.40890   0.00660    0.06341
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                               10.24230   10.24410  -0.00180   -0.01757
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                               10.08430   10.08100   0.00330    0.03273
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                               10.17970   10.17730   0.00240    0.02358
凱基台商天下基金                                                 12.43000   12.32000   0.11000    0.89286
凱基台灣精五門基金                                               19.58000   19.63000  -0.05000   -0.25471
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     43.56260   43.28790   0.27470    0.63459
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.49520   44.45560   0.03960    0.08908
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金    42.65300   42.74110  -0.08810   -0.20612
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.19000   10.25000  -0.06000   -0.58537
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.20000   10.25860  -0.05860   -0.57123
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.70770   43.39130   0.31640    0.72918
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金       44.37770   44.07450   0.30320    0.68793
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           45.05020   44.45810   0.59210    1.33182
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   12.01000   11.92000   0.09000    0.75503
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     10.75390   10.68660   0.06730    0.62976
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   10.87000   10.80000   0.07000    0.64815
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.58830   11.58780   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                     26.19000   26.30000  -0.11000   -0.41825
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.96000   22.30000  -0.34000   -1.52466
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.73930   21.06430  -0.32500   -1.54289
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   16.87000   16.80000   0.07000    0.41667
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   15.70990   15.64230   0.06760    0.43216
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.45000    7.44000   0.01000    0.13441
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 39.82990    0.00000  39.82990    0.00000
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 39.83540    0.00000  39.83540    0.00000
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 39.81610    0.00000  39.81610    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.05000   11.14000  -0.09000   -0.80790
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       10.66770   10.76110  -0.09340   -0.86794
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.47000   10.57000  -0.10000   -0.94607
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.53610   11.56680  -0.03070   -0.26541
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.13000   12.16000  -0.03000   -0.24671
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.50000   12.58000  -0.08000   -0.63593
凱基護城河基金-美元計價B                                         11.93170   12.01440  -0.08270   -0.68834
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                      9.71750    9.76460  -0.04710   -0.48235
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                        9.41020    9.46630  -0.05610   -0.59263
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                      9.67150    9.72850  -0.05700   -0.58591
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                      9.71740    9.76450  -0.04710   -0.48236
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                        9.41020    9.46630  -0.05610   -0.59263
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                      9.67150    9.72850  -0.05700   -0.58591
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.62000   13.39000   0.23000    1.71770
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.61000   31.68000  -1.07000   -3.37753
富邦NASDAQ-100基金                                               30.56000   31.08000  -0.52000   -1.67310
富邦上証180基金                                                  30.39000   30.46000  -0.07000   -0.22981
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.18220    0.18200   0.00020    0.10989
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       5.76000    5.76000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.62000    6.68000  -0.06000   -0.89820
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.10000   40.59000   0.51000    1.25647
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.71010   11.69180   0.01830    0.15652
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.80220   10.78860   0.01360    0.12606
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.57190   10.56540   0.00650    0.06152
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.97570    9.96000   0.01570    0.15763
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.12500    9.11360   0.01140    0.12509
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.93920    8.93370   0.00550    0.06156
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.70210   20.79680  -0.09470   -0.45536
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.60620   11.60530   0.00090    0.00776
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.78140   10.79190  -0.01050   -0.09730
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.70260   13.69620   0.00640    0.04673
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              2.00290    2.00250   0.00040    0.01998
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.47860    9.47410   0.00450    0.04750
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43520    1.43490   0.00030    0.02091
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             12.25760   12.23570   0.02190    0.17898
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.78430    1.78150   0.00280    0.15717
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.31190   10.29350   0.01840    0.17875
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52170    1.51930   0.00240    0.15797
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.69470   10.69050   0.00420    0.03929
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                10.65050   10.64580   0.00470    0.04415
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                16.04000   15.94000   0.10000    0.62735
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                17.11000   17.36000  -0.25000   -1.44009
富邦日本東証基金                                                 19.32000   19.46000  -0.14000   -0.71942
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  45.58000   45.57000   0.01000    0.02194
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.27000   45.37000  -0.10000   -0.22041
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.87000   49.74000   0.13000    0.26136
富邦台灣心基金                                                   20.19000   20.32000  -0.13000   -0.63976
富邦台灣釆吉50基金                                               44.74000   44.57000   0.17000    0.38142
富邦台灣科技指數基金                                             51.04000   50.71000   0.33000    0.65076
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.79010   45.68280   0.10730    0.23488
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.00980   42.09630  -0.08650   -0.20548
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.30390    0.30370   0.00020    0.06585
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                      10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.59740    2.59160   0.00580    0.22380
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.35230    0.35170   0.00060    0.17060
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           11.00910   10.98780   0.02130    0.19385
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.22610    2.22110   0.00500    0.22511
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33320    0.33260   0.00060    0.18040
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.37170    9.35360   0.01810    0.19351
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           25.42000   25.53000  -0.11000   -0.43087
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.69000   13.64000   0.05000    0.36657
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.38000   32.68000  -0.30000   -0.91799
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.69850   15.69790   0.00060    0.00382
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            17.66000   17.93000  -0.27000   -1.50586
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金       41.46860   41.37100   0.09760    0.23591
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.53070   42.33130   0.19940    0.47105
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        41.20160   41.41930  -0.21770   -0.52560
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.38710   44.12320   0.26390    0.59810
富邦長紅基金                                                     56.41000   56.77000  -0.36000   -0.63414
富邦科技基金                                                     22.25000   22.35000  -0.10000   -0.44743
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         42.13200   42.06410   0.06790    0.16142
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      44.83660   44.32350   0.51310    1.15763
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        40.24800   40.01090   0.23710    0.59259
富邦恒生國企ETF基金                                              20.16000   20.14000   0.02000    0.09930
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.22000   14.33000  -0.11000   -0.76762
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            25.48000   25.29000   0.19000    0.75129
富邦高成長基金                                                   21.75000   21.90000  -0.15000   -0.68493
富邦基金A類型                                                    12.51000   12.54000  -0.03000   -0.23923
富邦基金I類型                                                    12.51000   12.54000  -0.03000   -0.23923
富邦深証100基金                                                   9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.18000   20.35000  -0.17000   -0.83538
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.42390    0.42520  -0.00130   -0.30574
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.30360   12.34110  -0.03750   -0.30386
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.21880    9.24690  -0.02810   -0.30389
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30230    0.30320  -0.00090   -0.29683
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.45290    8.47870  -0.02580   -0.30429
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                             10.03210    9.97420   0.05790    0.58050
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                           10.85920   10.79580   0.06340    0.58727
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.41830    9.36400   0.05430    0.57988
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                           10.19000   10.13060   0.05940    0.58634
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.09000   18.16000  -0.07000   -0.38546
富邦精準基金                                                     41.49000   41.85000  -0.36000   -0.86022
富邦精銳中小基金                                                 10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     16.16000   16.30000  -0.14000   -0.85890
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.78000   20.73000   0.05000    0.24120
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.46000    7.47000  -0.01000   -0.13387
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.67000   14.62000   0.05000    0.34200
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.89000   20.05000  -0.16000   -0.79800
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.48500   10.47950   0.00550    0.05248
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.11240   10.12430  -0.01190   -0.11754
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.55880   10.56970  -0.01090   -0.10312
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.02100   10.01580   0.00520    0.05192
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.61980    9.63110  -0.01130   -0.11733
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.03010   10.04050  -0.01040   -0.10358
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富達台灣成長基金                                                 30.04000   30.07000  -0.03000   -0.09977
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別         9.82800    9.82640   0.00160    0.01628
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別               9.81630    9.81530   0.00100    0.01019
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.66470    9.66300   0.00170    0.01759
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別          10.06430   10.06280   0.00150    0.01491
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                10.06440   10.06340   0.00100    0.00994
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別               9.91300    9.91130   0.00170    0.01715
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.56830    8.57550  -0.00720   -0.08396
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.25710    9.26510  -0.00800   -0.08635
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.83580    8.84280  -0.00700   -0.07916
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.21030   10.21910  -0.00880   -0.08611
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.29690   10.30580  -0.00890   -0.08636
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.84850    9.85640  -0.00790   -0.08015
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.99200    9.99970  -0.00770   -0.07700
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.60640    8.59300   0.01340    0.15594
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.87090    9.85580   0.01510    0.15321
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.17340    9.15870   0.01470    0.16050
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    11.29490   11.27720   0.01770    0.15695
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          11.12980   11.11270   0.01710    0.15388
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.45500   10.43820   0.01680    0.16095
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.36140    9.34620   0.01520    0.16263
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                         15.03000   15.09000  -0.06000   -0.39761
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.83190    8.81750   0.01440    0.16331
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.72100    9.70540   0.01560    0.16074
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.24070    9.22520   0.01550    0.16802
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.56000   10.54290   0.01710    0.16219
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.61330   10.59630   0.01700    0.16043
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.14580   10.12880   0.01700    0.16784
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.38040    9.36450   0.01590    0.16979
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.29000    8.33000  -0.04000   -0.48019
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      7.25000    7.27000  -0.02000   -0.27510
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                 9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        8.23000    8.27000  -0.04000   -0.48368
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      8.25000    8.28000  -0.03000   -0.36232
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                 9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.19380   10.20740  -0.01360   -0.13324
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.54830    9.56110  -0.01280   -0.13388
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.14480    9.15640  -0.01160   -0.12669
富蘭克林華美中華基金                                             10.72000   10.79000  -0.07000   -0.64875
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.84000   20.96000  -0.12000   -0.57252
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.05000   21.16000  -0.11000   -0.51985
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.64000    9.71000  -0.07000   -0.72091
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.01510    7.98070   0.03440    0.43104
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.02190    8.98380   0.03810    0.42410
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.94820    9.90610   0.04210    0.42499
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.58610    9.54490   0.04120    0.43164
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.35340   11.38170  -0.02830   -0.24864
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.58580    8.60720  -0.02140   -0.24863
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      8.78640    8.80820  -0.02180   -0.24750
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                     9.87170    9.89630  -0.02460   -0.24858
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.96860   14.04070  -0.07210   -0.51351
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.16650   10.21900  -0.05250   -0.51375
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                    10.15340    0.00000  10.15340    0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.38450   10.41010  -0.02560   -0.24592
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.54960    7.56820  -0.01860   -0.24577
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        8.89620    8.91810  -0.02190   -0.24557
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                       9.88010    9.90440  -0.02430   -0.24535
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     11.12140   11.14800  -0.02660   -0.23861
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.55240    7.57050  -0.01810   -0.23909
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      8.91700    8.93840  -0.02140   -0.23942
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                    10.06790   10.09200  -0.02410   -0.23880
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.65510   10.69260  -0.03750   -0.35071
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.57630    7.60290  -0.02660   -0.34987
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.16650    8.16400   0.00250    0.03062
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.14690    9.14470   0.00220    0.02406
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.15890   10.15650   0.00240    0.02363
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.92590   12.92190   0.00400    0.03096
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 7.69000    7.72000  -0.03000   -0.38860
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.10000    8.13000  -0.03000   -0.36900
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.17000    8.27000  -0.10000   -1.20919
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.72000   11.87000  -0.15000   -1.26369
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.34000    8.35000  -0.01000   -0.11976
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                           9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.92580   12.97760  -0.05180   -0.39915
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           36.42000   36.60000  -0.18000   -0.49180
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.34530   10.34480   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.69000   13.87000  -0.18000   -1.29776
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.63000   12.81000  -0.18000   -1.40515
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.02000   15.23000  -0.21000   -1.37886
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                    9.73040    9.72710   0.00330    0.03393
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                   9.73040    9.72710   0.00330    0.03393
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                    9.63740    9.65280  -0.01540   -0.15954
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                   9.63740    9.65280  -0.01540   -0.15954
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                      9.66780    9.66670   0.00110    0.01138
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                      9.66780    9.66680   0.00100    0.01034
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                     9.66780    9.66670   0.00110    0.01138
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                    9.90950    9.90780   0.00170    0.01716
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                    9.90950    9.90780   0.00170    0.01716
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                   9.90950    9.90780   0.00170    0.01716
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.51290    6.58790  -0.07500   -1.13845
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.55010   10.52900   0.02110    0.20040
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.41920    9.42230  -0.00310   -0.03290
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.29020   11.29390  -0.00370   -0.03276
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.75570    6.75790  -0.00220   -0.03255
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.83340    8.83680  -0.00340   -0.03848
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.34410   10.34810  -0.00400   -0.03865
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.82910   10.83270  -0.00360   -0.03323
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                  66.83000   66.75000   0.08000    0.11985
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                  67.36000   66.86000   0.50000    0.74783
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                              62.35510   62.32830   0.02680    0.04300
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.93000   21.01000  -0.08000   -0.38077
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                            64.98910   64.56570   0.42340    0.65577
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                               64.77960   64.49300   0.28660    0.44439
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.84580   11.84390   0.00190    0.01604
復華人生目標基金                                                 36.88460   37.03700  -0.15240   -0.41148
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                             10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                            8.43000    8.43000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                 62.45000   63.06000  -0.61000   -0.96733
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                           52.79010   52.77800   0.01210    0.02293
復華中國特選信用債券ETF基金                                      62.69890   62.58630   0.11260    0.17991
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.49000    8.50000  -0.01000   -0.11765
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
復華全方位基金                                                   27.35000   27.63000  -0.28000   -1.01339
復華全球大趨勢基金-美元                                          11.92000   12.03000  -0.11000   -0.91438
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.18000   19.35000  -0.17000   -0.87855
復華全球平衡基金-美元                                             8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.41000   19.35000   0.06000    0.31008
復華全球物聯網科技基金-美元                                      13.24000   13.32000  -0.08000   -0.60060
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.04000   13.11000  -0.07000   -0.53394
復華全球原物料基金                                                7.98000    8.03000  -0.05000   -0.62267
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.35000   12.41000  -0.06000   -0.48348
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      12.07880   12.05620   0.02260    0.18746
復華全球債券基金                                                 14.61920   14.54240   0.07680    0.52811
復華全球債券組合基金                                             15.08000   15.08000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.77000   14.66000   0.11000    0.75034
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
復華有利貨幣市場基金                                             13.48610   13.48560   0.00050    0.00371
復華亞太平衡基金                                                 11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
復華亞太成長基金                                                 11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-美元                                         8.28000    8.36000  -0.08000   -0.95694
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       8.99000    9.07000  -0.08000   -0.88203
復華東協世紀基金                                                 11.98000   11.90000   0.08000    0.67227
復華南非幣長期收益基金A                                          13.90000   13.84000   0.06000    0.43353
復華南非幣長期收益基金B                                           8.04000    8.01000   0.03000    0.37453
復華南非幣短期收益基金A                                          14.41000   14.41000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    68.34700   67.56660   0.78040    1.15501
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    21.05000   21.38000  -0.33000   -1.54350
復華美國新星基金-美元                                            11.79000   11.94000  -0.15000   -1.25628
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.23000   12.38000  -0.15000   -1.21163
復華恒生基金                                                     20.81000   20.91000  -0.10000   -0.47824
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                         28.51000   28.56000  -0.05000   -0.17507
復華神盾基金                                                     24.43800   24.54450  -0.10650   -0.43391
復華高成長基金                                                   64.63000   65.12000  -0.49000   -0.75246
復華高益策略組合基金                                             13.47000   13.45000   0.02000    0.14870
復華貨幣市場基金                                                 14.44920   14.44860   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                         18.00000   18.20000  -0.20000   -1.09890
復華富時台灣高股息低波動基金                                     48.73000   48.92000  -0.19000   -0.38839
復華復華基金                                                     20.16000   20.31000  -0.15000   -0.73855
復華華人世紀基金                                                 15.80000   15.81000  -0.01000   -0.06325
復華傳家二號基金                                                 28.60570   28.74790  -0.14220   -0.49464
復華傳家基金                                                     21.31270   21.37010  -0.05740   -0.26860
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.62000   15.62000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.19000   14.21000  -0.02000   -0.14075
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
復華新興人民幣債券基金A                                          12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   21.28000   21.26000   0.02000    0.09407
復華新興市場企業債券ETF基金                                      66.84000   66.79000   0.05000    0.07486
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.40000    5.40000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
復華滬深300 A股基金                                              22.62000   22.71000  -0.09000   -0.39630
復華數位經濟基金                                                 43.76000   43.97000  -0.21000   -0.47760
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.86000    9.86070  -0.00070   -0.00710
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.67560    9.67580  -0.00020   -0.00207
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.39250   10.39330  -0.00080   -0.00770
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.06380   10.06410  -0.00030   -0.00298
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                       10.00400   10.00540  -0.00140   -0.01399
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.79410   10.79490  -0.00080   -0.00741
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.82440    9.82270   0.00170    0.01731
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.61970   10.61720   0.00250    0.02355
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                           10.17290   10.17110   0.00180    0.01770
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.98400   10.98140   0.00260    0.02368
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.47470   10.49260  -0.01790   -0.17060
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                           10.45410   10.45400   0.00010    0.00096
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.72790   10.72710   0.00080    0.00746
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.37430   10.39270  -0.01840   -0.17705
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.36910   11.54790  -0.17880   -1.54833
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                           10.35550   10.35510   0.00040    0.00386
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.55140   10.57010  -0.01870   -0.17691
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         11.68210   11.86600  -0.18390   -1.54981
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                           10.49400   10.49360   0.00040    0.00381
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                         10.80680   10.80570   0.00110    0.01018
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                          9.92990    9.95280  -0.02290   -0.23009
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                            9.96670    9.96750  -0.00080   -0.00803
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.03880   10.03900  -0.00020   -0.00199
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.22950   10.24660  -0.01710   -0.16688
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.29750   10.46690  -0.16940   -1.61844
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                           10.26480   10.26360   0.00120    0.01169
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.22800   10.24510  -0.01710   -0.16691
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.29660   10.46600  -0.16940   -1.61857
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                           10.26150   10.26020   0.00130    0.01267
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                     10.05360   10.07900  -0.02540   -0.25201
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                       10.07910   10.07870   0.00040    0.00397
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                     10.05210   10.07750  -0.02540   -0.25205
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                       10.08010   10.07970   0.00040    0.00397
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                         10.52720   10.55550  -0.02830   -0.26811
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                           10.57460   10.57780  -0.00320   -0.03025
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.83960   10.84220  -0.00260   -0.02398
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                          9.91990    9.94380  -0.02390   -0.24035
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                            9.95310    9.95470  -0.00160   -0.01607
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.02510   10.02610  -0.00100   -0.00997
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.22420    9.21560   0.00860    0.09332
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.22870    8.22730   0.00140    0.01702
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.40560    8.40370   0.00190    0.02261
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.92580   11.91470   0.01110    0.09316
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.67240   10.67060   0.00180    0.01687
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           11.02870   11.02610   0.00260    0.02358
景順主流基金                                                     16.14000   16.18000  -0.04000   -0.24722
景順台灣科技基金                                                 27.95000   28.03000  -0.08000   -0.28541
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
景順全球科技基金                                                 22.39000   22.70000  -0.31000   -1.36564
景順全球康健基金                                                 18.93000   19.05000  -0.12000   -0.62992
景順貨幣市場基金                                                 15.98470   15.98420   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                     30.25000   30.37000  -0.12000   -0.39513
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         13.81000   13.98000  -0.17000   -1.21602
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.23000   13.39000  -0.16000   -1.19492
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.47000   10.55000  -0.08000   -0.75829
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.94000   11.02000  -0.08000   -0.72595
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.95000   11.03000  -0.08000   -0.72529
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.41000   11.49000  -0.08000   -0.69626
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.60180    8.59490   0.00690    0.08028
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.00970    8.02400  -0.01430   -0.17822
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.36400   11.35480   0.00920    0.08102
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.55680   10.57570  -0.01890   -0.17871
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.88000    7.90000  -0.02000   -0.25316
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.51000    7.54000  -0.03000   -0.39788
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.30000   11.35000  -0.05000   -0.44053
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.57140    9.56900   0.00240    0.02508
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                 10.00990   10.00680   0.00310    0.03098
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                   10.09340   10.09090   0.00250    0.02477
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                 10.55990   10.55660   0.00330    0.03126
華南永昌永昌基金                                                 18.62000   18.73000  -0.11000   -0.58729
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                             10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                               10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                             10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.77910   14.78510  -0.00600   -0.04058
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.75000    9.88000  -0.13000   -1.31579
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.30000   10.44000  -0.14000   -1.34100
華南永昌全球精品基金                                             16.17000   16.29000  -0.12000   -0.73665
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           12.71000   12.72000  -0.01000   -0.07862
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.92000   12.93000  -0.01000   -0.07734
華南永昌物聯網精選基金                                           11.22000   11.37000  -0.15000   -1.31926
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.26960   16.26880   0.00080    0.00492
華南永昌龍盈平衡基金                                             23.80150   23.88250  -0.08100   -0.33916
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.98200   11.98150   0.00050    0.00417
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.68770   10.69060  -0.00290   -0.02713
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.79890   10.81380  -0.01490   -0.13779
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.01020   10.01290  -0.00270   -0.02697
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.03970   10.05350  -0.01380   -0.13727
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.53100   10.53420  -0.00320   -0.03038
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.55780   10.57260  -0.01480   -0.13998
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.97150    9.97450  -0.00300   -0.03008
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.95770    9.97170  -0.01400   -0.14040
華頓中小型基金                                                   18.42000   18.53000  -0.11000   -0.59363
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.18120   11.18720  -0.00600   -0.05363
華頓台灣基金                                                     21.21000   21.34000  -0.13000   -0.60918
華頓平安貨幣市場基金                                             11.56230   11.56180   0.00050    0.00432
華頓全球時尚精品基金                                             17.18000   17.23000  -0.05000   -0.29019
華頓全球高收益債券基金A                                          13.83880   13.87840  -0.03960   -0.28534
華頓全球高收益債券基金B                                           8.15890    8.18230  -0.02340   -0.28598
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.01000    5.04000  -0.03000   -0.59524
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.62410    2.62950  -0.00540   -0.20536
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.95840   12.00010  -0.04170   -0.34750
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.37830    0.37960  -0.00130   -0.34247
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.76560   11.76070   0.00490    0.04166
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                       11.76560   11.76070   0.00490    0.04166
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                       10.44580   10.43770   0.00810    0.07760
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.65930   10.67020  -0.01090   -0.10215
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                         10.65930   10.67020  -0.01090   -0.10215
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                          9.41920    9.42880  -0.00960   -0.10182
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.61250   10.62410  -0.01160   -0.10919
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                         10.61250   10.62410  -0.01160   -0.10919
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                          9.35130    9.36160  -0.01030   -0.11002
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                      9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.64860    2.64610   0.00250    0.09448
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.07720    2.07340   0.00380    0.18327
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.17390   12.17880  -0.00490   -0.04023
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.51840    9.52220  -0.00380   -0.03991
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38110    0.38130  -0.00020   -0.05245
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.29760    0.29780  -0.00020   -0.06716
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.29000    3.28000   0.01000    0.30488
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.97000   14.96000   0.01000    0.06684
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 23.47000   23.47000   0.00000    0.00000
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.34000   12.46000  -0.12000   -0.96308
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.00000    8.06000  -0.06000   -0.74442
匯豐安富基金                                                     25.15000   25.15000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                     43.78000   43.94000  -0.16000   -0.36413
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)               10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                2.38000    2.36000   0.02000    0.84746
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                 10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                 10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                 10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                 11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                 10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                  0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.67180    2.66520   0.00660    0.24764
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.35830    2.35200   0.00630    0.26786
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.86500   11.85180   0.01320    0.11138
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.98920    7.97590   0.01330    0.16675
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38590    0.38560   0.00030    0.07780
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33350    0.33320   0.00030    0.09004
匯豐金磚動力基金                                                 14.75000   14.74000   0.01000    0.06784
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         15.00720   15.00690   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.06000    5.05000   0.01000    0.19802
匯豐新鑽動力基金                                                 10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.52870    5.51790   0.01080    0.19573
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.33120    9.32060   0.01060    0.11373
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.63000   50.64000  -0.01000   -0.01975
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.63000   50.64000  -0.01000   -0.01975
匯豐龍騰電子基金                                                 34.57000   34.62000  -0.05000   -0.14443
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.53920   12.54310  -0.00390   -0.03109
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   17.63000   17.67000  -0.04000   -0.22637
新光中國成長基金(人民幣)                                          8.71000    8.74000  -0.03000   -0.34325
新光中國成長基金(美元)                                            8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
新光中國成長基金(新臺幣)                                          8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           11.04910   11.04050   0.00860    0.07790
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                             10.09420   10.08660   0.00760    0.07535
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.67160   10.67300  -0.00140   -0.01312
新光台灣富貴基金                                                 22.39000   22.52000  -0.13000   -0.57726
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     20.53000   20.82000  -0.29000   -1.39289
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.64120   40.64270  -0.00150   -0.00369
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.19960   42.88440   0.31520    0.73500
新光全球AI新創產業基金人民幣                                      9.43000    9.54000  -0.11000   -1.15304
新光全球AI新創產業基金美元                                        9.33000    9.43000  -0.10000   -1.06045
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                      9.61000    9.72000  -0.11000   -1.13169
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
新光全球生技醫療基金(美元)                                       10.62000   10.69000  -0.07000   -0.65482
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.60000   10.69000  -0.09000   -0.84191
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.62260   10.58830   0.03430    0.32394
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    10.64010   10.61520   0.02490    0.23457
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.05600   10.02330   0.03270    0.32624
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.06000   10.03640   0.02360    0.23514
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.65000    9.75000  -0.10000   -1.02564
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                11.08000   11.19000  -0.11000   -0.98302
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.45000    9.51000  -0.06000   -0.63091
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               8.71000    8.74000  -0.03000   -0.34325
新光吉星貨幣市場基金                                             15.49790   15.49730   0.00060    0.00387
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
新光多重資產基金(A累積)美元                                       8.26000    8.31000  -0.05000   -0.60168
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
新光亞洲精選基金-美金                                            20.63000   20.66000  -0.03000   -0.14521
新光亞洲精選基金-新台幣                                          21.42000   21.47000  -0.05000   -0.23288
新光店頭基金                                                     21.39000   21.54000  -0.15000   -0.69638
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                          21.10000   21.03000   0.07000    0.33286
新光創新科技基金                                                 12.61000   12.62000  -0.01000   -0.07924
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.28190   10.26920   0.01270    0.12367
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.61770   10.60910   0.00860    0.08106
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.09030   10.07300   0.01730    0.17175
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.46090    9.44970   0.01120    0.11852
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.74220    9.73440   0.00780    0.08013
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.25770    9.24210   0.01560    0.16879
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金         41.31720   41.26760   0.04960    0.12019
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     43.83710   43.34970   0.48740    1.12434
新光澳幣八年期保本基金                                           10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
新光澳幣十年期保本基金                                           10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
新光澳幣保本基金                                                 12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.58450   10.57680   0.00770    0.07280
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.51720    9.51040   0.00680    0.07150
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.56370    9.55820   0.00550    0.05754
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.46150   10.45550   0.00600    0.05739
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.41610   10.41080   0.00530    0.05091
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.51000    9.50520   0.00480    0.05050
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.48300    9.47610   0.00690    0.07281
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                      10.37570   10.36820   0.00750    0.07234
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.94000    7.02000  -0.08000   -1.13960
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.65920   10.65720   0.00200    0.01877
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.63680    9.63440   0.00240    0.02491
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.50830   10.50980  -0.00150   -0.01427
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.61530    9.61680  -0.00150   -0.01560
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.69080    9.68840   0.00240    0.02477
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.60580   10.60330   0.00250    0.02358
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.99810   14.99940  -0.00130   -0.00867
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.79540    8.79610  -0.00070   -0.00796
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                          41.82430   41.80070   0.02360    0.05646
群益10年期以上金融債ETF基金                                      41.56210   41.33630   0.22580    0.54625
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                   42.41080   42.13670   0.27410    0.65050
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                               42.44370   42.12230   0.32140    0.76302
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             44.18240   43.83590   0.34650    0.79045
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                42.02560   41.70130   0.32430    0.77767
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               45.53530   45.19130   0.34400    0.76121
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                              46.00410   45.90790   0.09620    0.20955
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                44.79720   44.65410   0.14310    0.32046
群益2028 REVERSO美元保本基金                                     10.51250   10.49180   0.02070    0.19730
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                44.78630   44.18600   0.60030    1.35858
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                             40.42450   40.37790   0.04660    0.11541
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44260   11.44180   0.00080    0.00699
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.34450   10.34660  -0.00210   -0.02030
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.19310   12.14420   0.04890    0.40266
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.04890    9.01580   0.03310    0.36713
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
群益大印度基金-人民幣                                            13.86720   13.87290  -0.00570   -0.04109
群益大印度基金-美元                                              12.94910   12.95900  -0.00990   -0.07639
群益大印度基金-新臺幣                                            12.58000   12.59000  -0.01000   -0.07943
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.54510   11.65680  -0.11170   -0.95824
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.05490   11.16560  -0.11070   -0.99144
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.64000   10.75000  -0.11000   -1.02326
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.35910   10.45930  -0.10020   -0.95800
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.04940    9.14000  -0.09060   -0.99125
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.73000    8.82000  -0.09000   -1.02041
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.26610    9.35570  -0.08960   -0.95770
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.12780    8.20930  -0.08150   -0.99278
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               8.80000    8.89000  -0.09000   -1.01237
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               8.64970    8.73330  -0.08360   -0.95726
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 7.84200    7.92050  -0.07850   -0.99110
群益中小型股基金                                                 43.19000   43.41000  -0.22000   -0.50680
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.04840   10.03710   0.01130    0.11258
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.26290    9.25580   0.00710    0.07671
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.90500    8.89760   0.00740    0.08317
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.59010    8.58050   0.00960    0.11188
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               7.91770    7.91160   0.00610    0.07710
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.61260    7.60630   0.00630    0.08283
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                   10.51320   10.50950   0.00370    0.03521
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.56450   11.56050   0.00400    0.03460
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.17440   11.17050   0.00390    0.03491
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.48410   10.47970   0.00440    0.04199
群益中國新機會基金N-人民幣                                        7.82220    7.79620   0.02600    0.33350
群益中國新機會基金N-美元                                          7.13210    7.11080   0.02130    0.29954
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        7.81000    7.79000   0.02000    0.25674
群益中國新機會基金-人民幣                                         6.93720    6.91410   0.02310    0.33410
群益中國新機會基金-美元                                           7.62560    7.60290   0.02270    0.29857
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.46000    7.43000   0.03000    0.40377
群益平衡王基金                                                   18.84540   18.85420  -0.00880   -0.04667
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.36000    6.34000   0.02000    0.31546
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.79160   11.77310   0.01850    0.15714
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               11.17540   11.16180   0.01360    0.12184
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.18470   10.16880   0.01590    0.15636
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.65160    9.63990   0.01170    0.12137
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.24140   10.27390  -0.03250   -0.31634
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.02660   10.05890  -0.03230   -0.32111
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                           10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.15600    9.18500  -0.02900   -0.31573
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.13310    9.16260  -0.02950   -0.32196
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.30090   10.33350  -0.03260   -0.31548
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.34120   10.37450  -0.03330   -0.32098
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.31750    9.34700  -0.02950   -0.31561
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.77210    9.80360  -0.03150   -0.32131
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               11.03000   11.02870   0.00130    0.01179
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.67780    7.67690   0.00090    0.01172
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.52220   10.53970  -0.01750   -0.16604
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.34950   10.36700  -0.01750   -0.16880
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.62350   10.64080  -0.01730   -0.16258
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.86640    9.88280  -0.01640   -0.16594
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.79460    9.81110  -0.01650   -0.16818
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.05410   10.07040  -0.01630   -0.16186
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.52230   10.53980  -0.01750   -0.16604
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.34940   10.36690  -0.01750   -0.16881
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.62340   10.64070  -0.01730   -0.16258
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.86650    9.88290  -0.01640   -0.16594
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.79450    9.81100  -0.01650   -0.16818
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.05410   10.07050  -0.01640   -0.16285
群益全球關鍵生技基金N-美元                                        9.18710    9.23870  -0.05160   -0.55852
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.95000   11.01000  -0.06000   -0.54496
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.03280   15.11720  -0.08440   -0.55830
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.20000   15.28000  -0.08000   -0.52356
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.03000   12.07000  -0.04000   -0.33140
群益印度中小基金N-人民幣                                         11.35830   11.39150  -0.03320   -0.29145
群益印度中小基金N-美元                                            9.46740    9.49850  -0.03110   -0.32742
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
群益印度中小基金-人民幣                                          15.37640   15.42140  -0.04500   -0.29180
群益印度中小基金-美元                                            13.54090   13.58530  -0.04440   -0.32682
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.05000   16.10000  -0.05000   -0.31056
群益多利策略組合基金                                             11.76000   11.77000  -0.01000   -0.08496
群益多重收益組合基金                                             14.01000   13.99000   0.02000    0.14296
群益多重資產組合基金                                             15.31000   15.36000  -0.05000   -0.32552
群益安家基金                                                     23.71260   23.75250  -0.03990   -0.16798
群益安穩貨幣市場基金                                             16.14740   16.14670   0.00070    0.00434
群益那斯達克生技基金                                             20.87000   21.25000  -0.38000   -1.78824
群益亞太中小基金                                                 10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.28000   16.30000  -0.02000   -0.12270
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                       10.46420   10.43350   0.03070    0.29424
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.79200    7.76910   0.02290    0.29476
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                      10.16640   10.13660   0.02980    0.29398
群益店頭市場基金                                                 87.45000   87.98000  -0.53000   -0.60241
群益東方盛世基金                                                  8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                          12.78300   12.69010   0.09290    0.73207
群益東協成長基金-美元                                            11.14080   11.06370   0.07710    0.69687
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.29000   11.21000   0.08000    0.71365
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.36660   11.39310  -0.02650   -0.23260
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.69400   10.71980  -0.02580   -0.24068
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.28070   10.30480  -0.02410   -0.23387
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.43960    9.46150  -0.02190   -0.23146
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                8.88400    8.90540  -0.02140   -0.24030
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.53870    8.55870  -0.02000   -0.23368
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                            10.63060   10.65550  -0.02490   -0.23368
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.23750    9.25910  -0.02160   -0.23328
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.04190    9.06370  -0.02180   -0.24052
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.53900    9.56130  -0.02230   -0.23323
群益長安基金                                                     27.72000   27.92000  -0.20000   -0.71633
群益美國新創亮點基金N-美元                                        9.79740    9.91020  -0.11280   -1.13822
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.82090   14.99150  -0.17060   -1.13798
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.67000   14.83000  -0.16000   -1.07889
群益真善美基金                                                   15.26570   15.29080  -0.02510   -0.16415
群益馬拉松基金                                                  111.27000  111.81000  -0.54000   -0.48296
群益深証中小板基金                                               11.35000   11.46000  -0.11000   -0.95986
群益創新科技基金                                                 30.31000   30.44000  -0.13000   -0.42707
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          8.93400    8.92150   0.01250    0.14011
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.16430    8.15570   0.00860    0.10545
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.72920    9.71560   0.01360    0.13998
群益華夏盛世基金-美元                                             9.00220    8.99270   0.00950    0.10564
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
群益奧斯卡基金                                                   26.90000   26.91000  -0.01000   -0.03716
群益新興金鑽基金-美元                                            10.99580   10.98970   0.00610    0.05551
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
群益葛萊美基金                                                   21.65000   21.77000  -0.12000   -0.55122
群益道瓊美國地產ETF基金                                          21.82000   21.69000   0.13000    0.59935
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.14000    8.15000  -0.01000   -0.12270
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.90000   12.86000   0.04000    0.31104
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                         10.80050   10.82970  -0.02920   -0.26963
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                           10.57250   10.60480  -0.03230   -0.30458
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                         10.84880   10.88120  -0.03240   -0.29776
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                         10.61230   10.64100  -0.02870   -0.26971
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                           10.38830   10.42000  -0.03170   -0.30422
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                         10.65970   10.69150  -0.03180   -0.29743
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                        10.80040   10.82960  -0.02920   -0.26963
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                          10.57260   10.60480  -0.03220   -0.30364
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                        10.61230   10.64090  -0.02860   -0.26877
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                          10.38830   10.42000  -0.03170   -0.30422
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 12.62430   12.62000   0.00430    0.03407
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.46750   11.48390  -0.01640   -0.14281
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.39120   11.40620  -0.01500   -0.13151
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.60110    8.59820   0.00290    0.03373
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.84830    8.86100  -0.01270   -0.14332
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.25000    8.26000  -0.01000   -0.12107
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.39390    8.40500  -0.01110   -0.13206
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                   9.98160    9.99600  -0.01440   -0.14406
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                   9.78960    9.80360  -0.01400   -0.14280
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                             9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                               9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                             9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                            10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                            10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                               9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                              10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                              10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                           9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                           9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                             9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                          10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                          10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                          10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                            10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                          10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                            10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                           9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                           9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                             9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                          10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                          10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                          10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                            10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                          10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                            10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
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德信大發基金                                                     28.24000   28.37000  -0.13000   -0.45823
德信中國精選成長基金                                             11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
德信台灣主流中小基金                                             17.67000   17.73000  -0.06000   -0.33841
德信萬保貨幣市場基金                                             11.97670   11.97620   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                 30.83000   31.02000  -0.19000   -0.61251
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                     10.63140   10.62690   0.00450    0.04235
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                       10.53390   10.53040   0.00350    0.03324
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.70670   11.70620   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          14.46000   14.59000  -0.13000   -0.89102
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.19000   17.32000  -0.13000   -0.75058
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.75250   10.74160   0.01090    0.10147
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   16.09820   16.08180   0.01640    0.10198
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.43220    8.43300  -0.00080   -0.00949
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.22640   11.22820  -0.00180   -0.01603
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     12.06020   12.06220  -0.00200   -0.01658
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              14.15910   14.16040  -0.00130   -0.00918
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摩根大歐洲基金                                                   16.70000   16.79000  -0.09000   -0.53603
摩根中小基金                                                     20.77000   20.95000  -0.18000   -0.85919
摩根中國A股基金                                                  14.31000   14.32000  -0.01000   -0.06983
摩根中國A股基金(美元)                                            10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
摩根中國亮點基金                                                 12.35000   12.37000  -0.02000   -0.16168
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.32240   11.34990  -0.02750   -0.24229
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.45110   12.47250  -0.02140   -0.17158
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.49040    9.51340  -0.02300   -0.24176
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.10380   13.13480  -0.03100   -0.23601
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.99440   15.02030  -0.02590   -0.17243
摩根台灣金磚基金-累積型                                          18.62000   18.66000  -0.04000   -0.21436
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      18.62000   18.66000  -0.04000   -0.21436
摩根台灣增長基金                                                 47.31000   47.42000  -0.11000   -0.23197
摩根平衡基金                                                     27.39000   27.37000   0.02000    0.07307
摩根全球α基金                                                   17.91000   18.10000  -0.19000   -1.04972
摩根全球平衡基金                                                 15.92700   15.87640   0.05060    0.31871
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.40740    9.42840  -0.02100   -0.22273
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.48250   10.50360  -0.02110   -0.20088
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                               9.89840    9.92010  -0.02170   -0.21875
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.46500   11.49060  -0.02560   -0.22279
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.18600   10.20830  -0.02230   -0.21845
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.57590   10.54250   0.03340    0.31681
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.94230   13.89830   0.04400    0.31659
摩根亞洲基金                                                     56.93000   56.75000   0.18000    0.31718
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.51350    8.50710   0.00640    0.07523
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.99180    9.98280   0.00900    0.09016
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.83770    8.83120   0.00650    0.07360
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.83810   12.82790   0.01020    0.07951
摩根東方內需機會基金                                             18.02000   17.96000   0.06000    0.33408
摩根東方科技基金                                                 30.39000   30.31000   0.08000    0.26394
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.70000   11.65000   0.05000    0.42918
摩根金龍收成基金                                                 20.70000   20.71000  -0.01000   -0.04829
摩根第一貨幣市場基金                                             15.12410   15.12370   0.00040    0.00264
摩根絕對日本基金                                                 14.02000   13.95000   0.07000    0.50179
摩根新金磚五國基金                                               12.42000   12.37000   0.05000    0.40420
摩根新絲路基金                                                    9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
摩根新興35基金                                                   13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
摩根新興日本基金                                                 22.82000   22.91000  -0.09000   -0.39284
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.16760    7.16950  -0.00190   -0.02650
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.43850    9.43980  -0.00130   -0.01377
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.26870    9.27120  -0.00250   -0.02697
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.89930   10.90220  -0.00290   -0.02660
摩根新興科技基金                                                 49.54000   49.59000  -0.05000   -0.10083
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.63960    8.61130   0.02830    0.32864
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.20390    9.17250   0.03140    0.34233
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.67710    8.64920   0.02790    0.32257
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.22380   10.19030   0.03350    0.32874
摩根龍揚基金                                                     30.93000   30.94000  -0.01000   -0.03232
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.24000   10.34000  -0.10000   -0.96712
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.65000   10.75000  -0.10000   -0.93023
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.38000   10.48000  -0.10000   -0.95420
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.69000   11.79000  -0.10000   -0.84818
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.27910    9.28690  -0.00780   -0.08399
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.42000   11.42950  -0.00950   -0.08312
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                             20.56000   20.45000   0.11000    0.53790
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                       12.60850   12.60810   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                               10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                            10.50010   10.48400   0.01610    0.15357
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                              10.44720   10.44580   0.00140    0.01340
聯邦中國龍基金                                                   23.84000   24.00000  -0.16000   -0.66667
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     12.47080   12.47710  -0.00630   -0.05049
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.66950   11.67160  -0.00210   -0.01799
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.70360   10.70490  -0.00130   -0.01214
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.36250   10.36710  -0.00460   -0.04437
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.74950    9.75110  -0.00160   -0.01641
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.93620    8.93730  -0.00110   -0.01231
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.77780    9.71940   0.05840    0.60086
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.08210   10.02130   0.06080    0.60671
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.58590    9.62490  -0.03900   -0.40520
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.97750   10.01750  -0.04000   -0.39930
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.14460    9.18190  -0.03730   -0.40623
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.51440    9.55250  -0.03810   -0.39885
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.23560   11.24080  -0.00520   -0.04626
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.03320   11.03460  -0.00140   -0.01269
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.42710   10.42780  -0.00070   -0.00671
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.42120   10.42540  -0.00420   -0.04029
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.21780   10.21910  -0.00130   -0.01272
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.65800    9.65870  -0.00070   -0.00725
聯邦金鑽平衡基金                                                 21.70650   21.85720  -0.15070   -0.68948
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      8.97970    8.99620  -0.01650   -0.18341
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.50500    9.52200  -0.01700   -0.17853
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      8.94570    8.96220  -0.01650   -0.18411
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.45770    9.47450  -0.01680   -0.17732
聯邦貨幣市場基金                                                 13.21310   13.21260   0.00050    0.00378
聯邦精選科技基金                                                 11.89000   11.97000  -0.08000   -0.66834
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.69060   16.71160  -0.02100   -0.12566
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.01840   12.05410  -0.03570   -0.29616
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.97940   11.99210  -0.01270   -0.10590
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.41440   11.42650  -0.01210   -0.10589
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.24490   12.22430   0.02060    0.16852
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.55990   11.53730   0.02260    0.19589
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.52230   10.50490   0.01740    0.16564
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.74290    8.72580   0.01710    0.19597
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聯博大利基金                                                     33.76000   33.76000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                   17.42000   17.47000  -0.05000   -0.28620
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                     17.36000   17.46000  -0.10000   -0.57274
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                   11.77000   11.83000  -0.06000   -0.50719
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.92000   15.97000  -0.05000   -0.31309
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            11.84000   11.97000  -0.13000   -1.08605
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            12.63000   12.79000  -0.16000   -1.25098
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              11.79000   11.92000  -0.13000   -1.09060
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.57000    7.65000  -0.08000   -1.04575
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.37000   11.49000  -0.12000   -1.04439
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)          14.94000   14.91000   0.03000    0.20121
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)          14.02000   14.04000  -0.02000   -0.14245
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        14.10000   14.20000  -0.10000   -0.70423
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          14.10000   14.20000  -0.10000   -0.70423
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)          14.76000   14.89000  -0.13000   -0.87307
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)         9.72000    9.80000  -0.08000   -0.81633
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.09000   20.13000  -0.04000   -0.19871
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.21000   18.25000  -0.04000   -0.21918
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.69000   12.71000  -0.02000   -0.15736
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.35000   14.46000  -0.11000   -0.76072
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.24000   15.38000  -0.14000   -0.91027
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.27000   14.37000  -0.10000   -0.69589
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.30000   14.40000  -0.10000   -0.69444
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        12.35000   12.50000  -0.15000   -1.20000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          12.45000   12.59000  -0.14000   -1.11199
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         8.57000    8.66000  -0.09000   -1.03926
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          12.96000   13.10000  -0.14000   -1.06870
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            19.17000   19.16000   0.01000    0.05219
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.92000   17.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.04000   13.12000  -0.08000   -0.60976
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.01000   14.11000  -0.10000   -0.70872
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              12.98000   13.05000  -0.07000   -0.53640
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             7.87000    7.91000  -0.04000   -0.50569
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              12.82000   12.89000  -0.07000   -0.54306
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            13.96000   14.08000  -0.12000   -0.85227
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.02000   14.14000  -0.12000   -0.84866
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.39000    9.47000  -0.08000   -0.84477
聯博貨幣市場基金                                                 15.03140   15.03090   0.00050    0.00333
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          11.14170   11.14800  -0.00630   -0.05651
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.93090   14.00410  -0.07320   -0.52270
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.60600    7.65340  -0.04740   -0.61933
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.15000   14.19000  -0.04000   -0.28189
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.29000   14.32000  -0.03000   -0.20950
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                      9.92000    9.92410  -0.00410   -0.04131
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                     10.32190   10.29150   0.03040    0.29539
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                        9.92350    9.92360  -0.00010   -0.00101
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                     10.05700   10.05660   0.00040    0.00398
瀚亞中小型股基金                                                 19.22000   19.31000  -0.09000   -0.46608
瀚亞中國A股基金-人民幣                                           12.04000   12.06000  -0.02000   -0.16584
瀚亞中國A股基金-新台幣                                           12.84000   12.87000  -0.03000   -0.23310
瀚亞巴西基金                                                      5.85000    5.82000   0.03000    0.51546
瀚亞外銷基金                                                     37.41000   37.56000  -0.15000   -0.39936
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.71000   11.74000  -0.03000   -0.25554
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.05000   11.09000  -0.04000   -0.36069
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.07000    9.11000  -0.04000   -0.43908
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.96840   11.00540  -0.03700   -0.33620
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.54390   10.57940  -0.03550   -0.33556
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.50250   12.54370  -0.04120   -0.32845
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.46370   10.49070  -0.02700   -0.25737
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.18290    7.20690  -0.02400   -0.33301
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.81980    7.84620  -0.02640   -0.33647
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.02150    8.04790  -0.02640   -0.32804
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      6.96400    6.98210  -0.01810   -0.25923
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.63130    8.65980  -0.02850   -0.32911
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    8.83580    8.86520  -0.02940   -0.33163
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.14320    9.17410  -0.03090   -0.33682
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    8.99640    9.02610  -0.02970   -0.32905
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.66000   11.74000  -0.08000   -0.68143
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.22000   11.31000  -0.09000   -0.79576
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.17000   11.25000  -0.08000   -0.71111
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.25000   10.33000  -0.08000   -0.77444
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.23000   10.31000  -0.08000   -0.77595
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                          10.50450   10.50100   0.00350    0.03333
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.83610    9.82140   0.01470    0.14967
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.66940    9.66660   0.00280    0.02897
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.88320    9.87990   0.00330    0.03340
瀚亞印度基金-人民幣                                              15.15000   15.16000  -0.01000   -0.06596
瀚亞印度基金-美元                                                14.19000   14.22000  -0.03000   -0.21097
瀚亞印度基金-新台幣                                              32.25000   32.32000  -0.07000   -0.21658
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                               10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                             10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                              9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                              9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                              9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                              9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                               10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                             10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                              9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                              9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                              9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                               10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                              9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                              9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                               10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    13.21000   13.26000  -0.05000   -0.37707
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          6.70000    6.70000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
瀚亞亞太基礎建設基金                                             12.03000   11.98000   0.05000    0.41736
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.17210   12.15100   0.02110    0.17365
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.30120   14.11010   0.19110    1.35435
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.08920   11.07920   0.01000    0.09026
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.99080   10.98010   0.01070    0.09745
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       12.53940   12.50490   0.03450    0.27589
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      8.95650    8.94140   0.01510    0.16888
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.91730    9.78480   0.13250    1.35414
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.89950    8.89150   0.00800    0.08997
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.81000    8.80140   0.00860    0.09771
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.31950    9.29330   0.02620    0.28192
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.66780   14.71710  -0.04930   -0.33498
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.37280   10.40870  -0.03590   -0.34490
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.01710   10.05210  -0.03500   -0.34819
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.48960   12.53150  -0.04190   -0.33436
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              19.35000   19.68000  -0.33000   -1.67683
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.61430   13.61370   0.00060    0.00441
瀚亞美國高科技基金                                               27.41000   27.88000  -0.47000   -1.68580
瀚亞高科技基金                                                   54.00000   54.20000  -0.20000   -0.36900
瀚亞理財通基金                                                   25.89000   25.89000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     20.22000   20.33000  -0.11000   -0.54107
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.88660   13.84830   0.03830    0.27657
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.27830    9.25270   0.02560    0.27668
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.62700   10.57040   0.05660    0.53546
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.51040   11.48270   0.02770    0.24123
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.05750   10.00980   0.04770    0.47653
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.39090   10.34920   0.04170    0.40293
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.03690    7.99400   0.04290    0.53665
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.19630    8.17660   0.01970    0.24093
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.57820    8.54590   0.03230    0.37796
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.19600    8.15710   0.03890    0.47689
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.92480    7.89300   0.03180    0.40289
瀚亞電通網基金                                                   14.08000   14.14000  -0.06000   -0.42433
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.96920   13.96670   0.00250    0.01790
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.54890   10.53500   0.01390    0.13194
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.77990    9.77870   0.00120    0.01227
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.47610   11.47410   0.00200    0.01743
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                       10.07220   10.05890   0.01330    0.13222
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                     10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
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