[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/03 108/05/31 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.10570 10.11550 -0.00980 -0.09688 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.00170 10.01150 -0.00980 -0.09789 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.21800 10.21930 -0.00130 -0.01272 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.11570 10.11700 -0.00130 -0.01285 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.94740 9.94730 0.00010 0.00101 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.96150 9.96040 0.00110 0.01104 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.96150 9.96040 0.00110 0.01104 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 9.98490 9.98310 0.00180 0.01803 大華銀多元特別收益平衡基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.39330 10.40200 -0.00870 -0.08364 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.19930 10.20790 -0.00860 -0.08425 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.32630 10.33380 -0.00750 -0.07258 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.21920 10.22670 -0.00750 -0.07334 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.66000 21.73000 -0.07000 -0.32214 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.48000 21.85000 -0.37000 -1.69336 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.70310 41.50810 0.19500 0.46979 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.24110 40.25410 -0.01300 -0.03229 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.65050 9.65440 -0.00390 -0.04040 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.13040 10.13550 -0.00510 -0.05032 中國信託台灣活力基金 12.78000 12.90000 -0.12000 -0.93023 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98750 9.98930 -0.00180 -0.01802 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.17710 10.18970 -0.01260 -0.12365 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.17300 9.18430 -0.01130 -0.12304 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.31980 10.33320 -0.01340 -0.12968 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26570 9.27770 -0.01200 -0.12934 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.97920 11.01210 -0.03290 -0.29876 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.34780 9.37580 -0.02800 -0.29864 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.25910 11.20200 0.05710 0.50973 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.87020 9.82010 0.05010 0.51018 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.53160 42.99080 0.54080 1.25794 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.41370 44.12760 0.28610 0.64835 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.88260 44.55290 0.32970 0.74002 中國信託智能運動基金-台幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 中國信託智能運動基金-美元 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02890 11.02850 0.00040 0.00363 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.09690 10.08000 0.01690 0.16766 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.36350 9.34780 0.01570 0.16795 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.21250 10.19690 0.01560 0.15299 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.46620 9.45170 0.01450 0.15341 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.99000 11.04000 -0.05000 -0.45290 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.86630 41.56070 0.30560 0.73531 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.10150 41.91130 0.19020 0.45382 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.98270 41.73920 0.24350 0.58338 元大2001基金 57.91000 58.05000 -0.14000 -0.24117 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.96890 44.67480 0.29410 0.65831 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.57090 42.40310 0.16780 0.39573 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.18000 20.27000 -0.09000 -0.44401 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.66930 11.66850 0.00080 0.00686 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.93130 10.94290 -0.01160 -0.10600 元大上證50基金 31.52000 31.52000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 元大大中華TMT基金-新台幣 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349 元大大中華價值指數基金-美元 12.08600 12.11400 -0.02800 -0.23114 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.72400 16.76200 -0.03800 -0.22670 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.48200 10.48900 -0.00700 -0.06674 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.24900 10.26700 -0.01800 -0.17532 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.02000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.71000 13.73000 -0.02000 -0.14567 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.26170 47.27020 -0.00850 -0.01798 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.92920 10.91820 0.01100 0.10075 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97830 9.96820 0.01010 0.10132 元大中國機會債券基金-新台幣 10.22050 10.22160 -0.00110 -0.01076 元大巴西指數基金 6.91200 6.84800 0.06400 0.93458 元大巴菲特基金 24.77000 24.96000 -0.19000 -0.76122 元大日經225基金 25.89000 26.10000 -0.21000 -0.80460 元大台商收成基金 21.13000 21.15000 -0.02000 -0.09456 元大台灣50單日反向1倍基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434 元大台灣50單日正向2倍基金 36.59000 36.42000 0.17000 0.46678 元大台灣中型100基金 30.88000 31.09000 -0.21000 -0.67546 元大台灣加權股價指數基金 24.74500 24.74000 0.00500 0.02021 元大台灣卓越50基金 78.73000 78.43000 0.30000 0.38251 元大台灣金融基金 17.86000 17.85000 0.01000 0.05602 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.29000 30.35000 -0.06000 -0.19769 元大台灣高股息基金 25.76000 25.89000 -0.13000 -0.50212 元大台灣電子科技基金 33.11000 33.03000 0.08000 0.24220 元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 元大全球ETF穩健組合基金 14.74000 14.78000 -0.04000 -0.27064 元大全球人工智慧ETF基金 21.09000 21.49000 -0.40000 -1.86133 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760 元大全球不動產證券化基金-美元 12.05900 12.02600 0.03300 0.27441 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.50000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.88000 6.86000 0.02000 0.29155 元大全球股票入息基金-美元配息 8.15900 8.22400 -0.06500 -0.79037 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.28000 8.35000 -0.07000 -0.83832 元大全球新興市場精選組合基金 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209 元大全球農業商機基金 16.93000 17.03000 -0.10000 -0.58720 元大印尼指數基金 9.54600 9.20100 0.34500 3.74959 元大印度指數基金 10.52900 10.49700 0.03200 0.30485 元大印度基金 13.36000 13.31000 0.05000 0.37566 元大多多基金 15.88000 15.95000 -0.07000 -0.43887 元大多福基金 49.27000 49.39000 -0.12000 -0.24296 元大亞太成長基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.17460 9.12620 0.04840 0.53034 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.37640 7.33750 0.03890 0.53015 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.95500 8.97800 -0.02300 -0.25618 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.93800 9.99800 -0.06000 -0.60012 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.17380 10.16520 0.00860 0.08460 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.30480 10.29780 0.00700 0.06798 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.16350 10.15650 0.00700 0.06892 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.54870 10.54080 0.00790 0.07495 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.40400 10.39620 0.00780 0.07503 元大卓越基金 41.75000 42.03000 -0.28000 -0.66619 元大店頭基金 7.68000 7.73000 -0.05000 -0.64683 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44890 10.44690 0.00200 0.01914 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96810 10.00190 -0.03380 -0.33794 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.27570 33.21840 0.05730 0.17249 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.64320 42.13310 0.51010 1.21069 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.13140 17.33860 -0.20720 -1.19502 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.54240 22.01650 0.52590 2.38866 元大美國政府7至10年期債券基金 42.58340 42.32320 0.26020 0.61479 元大高科技基金 18.00000 18.12000 -0.12000 -0.66225 元大得利貨幣市場基金 16.31880 16.31810 0.00070 0.00429 元大得寶貨幣市場基金 12.02760 12.02700 0.00060 0.00499 元大富櫃50基金 11.69000 11.77000 -0.08000 -0.67969 元大華夏中小基金 7.12000 7.13000 -0.01000 -0.14025 元大新中國基金-人民幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 元大新中國基金-美元 8.72800 8.76200 -0.03400 -0.38804 元大新中國基金-新台幣 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 元大新主流基金 22.05000 22.15000 -0.10000 -0.45147 元大新東協平衡基金-美元 9.25200 9.20100 0.05100 0.55429 元大新東協平衡基金-新台幣 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.44410 10.31470 0.12940 1.25452 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.56850 9.45540 0.11310 1.19614 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.99240 10.85190 0.14050 1.29470 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.14420 9.02730 0.11690 1.29496 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.37010 10.34490 0.02520 0.24360 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.68270 9.65910 0.02360 0.24433 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.79650 10.76950 0.02700 0.25071 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.08830 10.06310 0.02520 0.25042 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.96480 9.93970 0.02510 0.25252 元大新興亞洲基金 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.54540 9.48700 0.05840 0.61558 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.95440 8.89970 0.05470 0.61463 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.05490 9.98360 0.07130 0.71417 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.44280 9.37590 0.06690 0.71353 元大萬泰貨幣市場基金 15.15800 15.15730 0.00070 0.00462 元大經貿基金 34.52000 34.60000 -0.08000 -0.23121 元大實質多重資產基金-人民幣 8.51000 8.44000 0.07000 0.82938 元大實質多重資產基金-美元 7.76100 7.71400 0.04700 0.60928 元大實質多重資產基金-新台幣 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952 元大滬深300單日反向1倍基金 13.40000 13.55000 -0.15000 -1.10701 元大滬深300單日正向2倍基金 15.68000 15.48000 0.20000 1.29199 元大摩臺基金 36.75000 36.65000 0.10000 0.27285 元大標普500基金 26.36000 26.72000 -0.36000 -1.34731 元大標普500單日反向1倍基金 13.20000 13.02000 0.18000 1.38249 元大標普500單日正向2倍基金 32.04000 32.93000 -0.89000 -2.70270 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.34000 20.52000 -0.18000 -0.87719 元大標智滬深300基金 17.29000 17.39000 -0.10000 -0.57504 元大歐洲50基金 23.98000 24.25000 -0.27000 -1.11340 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39570 9.39930 -0.00360 -0.03830 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28460 10.28370 0.00090 0.00875 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.60000 14.64000 -0.04000 -0.27322 日盛上選基金 31.68000 31.89000 -0.21000 -0.65851 日盛小而美基金 16.73000 16.87000 -0.14000 -0.82988 日盛中國內需動力基金 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.31630 12.31060 0.00570 0.04630 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.90110 9.89650 0.00460 0.04648 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.50830 12.50370 0.00460 0.03679 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05020 10.04640 0.00380 0.03782 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.44280 11.43770 0.00510 0.04459 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.17640 9.17230 0.00410 0.04470 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 日盛日盛基金 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.32120 10.34910 -0.02790 -0.26959 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.29100 9.31600 -0.02500 -0.26836 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.21100 10.23760 -0.02660 -0.25983 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.19190 9.21590 -0.02400 -0.26042 日盛全球智能車基金(美元) 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49800 2.49750 0.00050 0.02002 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65530 1.65500 0.00030 0.01813 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38460 0.38460 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25540 0.25540 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83910 12.83770 0.00140 0.01091 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.39770 8.39680 0.00090 0.01072 日盛亞洲機會基金 6.77000 6.74000 0.03000 0.44510 日盛首選基金 16.09000 16.14000 -0.05000 -0.30979 日盛高科技基金 16.81000 16.86000 -0.05000 -0.29656 日盛貨幣市場基金 14.82800 14.82730 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 36.87000 37.00000 -0.13000 -0.35135 日盛精選五虎基金 34.22000 34.44000 -0.22000 -0.63879 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53990 13.53930 0.00060 0.00443 台新2000高科技基金 28.77000 29.04000 -0.27000 -0.92975 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.28000 9.36000 -0.08000 -0.85470 台新MSCI中國基金 19.16000 19.21000 -0.05000 -0.26028 台新大眾貨幣市場基金 14.21670 14.21600 0.00070 0.00492 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51640 10.51570 0.00070 0.00666 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51510 10.52680 -0.01170 -0.11114 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.35340 10.36420 -0.01080 -0.10420 台新中國通基金 41.16000 41.43000 -0.27000 -0.65170 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51810 0.51920 -0.00110 -0.21186 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.35300 16.38700 -0.03400 -0.20748 台新中國精選中小基金-美元 0.29290 0.29200 0.00090 0.30822 台新中國精選中小基金-新台幣 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 台新主流基金 22.45000 22.60000 -0.15000 -0.66372 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.91000 22.76000 0.15000 0.65905 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72880 0.72400 0.00480 0.66298 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.37000 16.26000 0.11000 0.67651 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52010 0.51670 0.00340 0.65802 台新台灣中小基金 31.90000 32.00000 -0.10000 -0.31250 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.18020 10.14200 0.03820 0.37665 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40330 9.37240 0.03090 0.32969 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.80400 10.76850 0.03550 0.32967 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84990 9.86090 -0.01100 -0.11155 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.95450 10.96670 -0.01220 -0.11125 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.28000 15.26000 0.02000 0.13106 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.76310 8.75370 0.00940 0.10738 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28250 0.28220 0.00030 0.10631 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.74000 12.72630 0.01370 0.10765 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40550 0.40510 0.00040 0.09874 台新真吉利貨幣市場基金 11.12640 11.12610 0.00030 0.00270 台新高股息平衡基金 30.47400 30.46290 0.01110 0.03644 台新智慧生活基金-美元 10.10370 10.20130 -0.09760 -0.95674 台新智慧生活基金-新台幣 10.65000 10.75000 -0.10000 -0.93023 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.05820 8.07680 -0.01860 -0.23029 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.44330 8.46230 -0.01900 -0.22453 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.05950 9.08050 -0.02100 -0.23126 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50390 9.52520 -0.02130 -0.22362 台新新興市場債券基金(A類型) 11.35970 11.34720 0.01250 0.11016 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35390 0.35360 0.00030 0.08484 台新新興市場債券基金(B類型) 8.12900 8.12010 0.00890 0.10960 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26710 0.26690 0.00020 0.07493 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.39000 0.01000 0.18553 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.25000 22.22000 0.03000 0.13501 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.06500 10.08330 -0.01830 -0.18149 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.77780 9.80700 -0.02920 -0.29775 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.00400 10.03320 -0.02920 -0.29103 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.06500 10.08330 -0.01830 -0.18149 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.77780 9.80700 -0.02920 -0.29775 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.00400 10.03320 -0.02920 -0.29103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.09670 40.75110 0.34560 0.84808 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.19770 40.78790 0.40980 1.00471 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.02230 40.03740 -0.01510 -0.03771 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33250 11.33190 0.00060 0.00529 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27130 10.27060 0.00070 0.00682 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21980 9.21460 0.00520 0.05643 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.79410 10.78790 0.00620 0.05747 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90550 7.90090 0.00460 0.05822 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.32440 9.31910 0.00530 0.05687 永豐中小基金 50.78000 51.07000 -0.29000 -0.56785 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78680 1.78620 0.00060 0.03359 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47440 2.47370 0.00070 0.02830 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.27320 8.27080 0.00240 0.02902 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11670 11.11340 0.00330 0.02969 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.39000 4.38000 0.01000 0.22831 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990 永豐主流品牌基金 18.28000 18.46000 -0.18000 -0.97508 永豐永豐基金 31.69000 31.82000 -0.13000 -0.40855 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.19450 9.13810 0.05640 0.61720 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.63130 9.57230 0.05900 0.61636 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.23050 9.17330 0.05720 0.62355 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.67160 9.61170 0.05990 0.62320 永豐亞洲民生消費基金 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480 永豐南非幣2021保本基金 13.97960 13.97440 0.00520 0.03721 永豐高科技基金 21.68000 21.81000 -0.13000 -0.59606 永豐貨幣市場基金 13.93310 13.93250 0.00060 0.00431 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10570 2.10600 -0.00030 -0.01425 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58350 2.58380 -0.00030 -0.01161 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84070 7.84160 -0.00090 -0.01148 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.93390 10.93520 -0.00130 -0.01189 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.13410 7.14040 -0.00630 -0.08823 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38880 11.39870 -0.00990 -0.08685 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.92000 7.93000 -0.01000 -0.12610 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.51000 18.53000 -0.02000 -0.10793 永豐臺灣加權ETF基金 51.92000 51.90000 0.02000 0.03854 永豐領航科技基金 35.31000 35.53000 -0.22000 -0.61920 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.60000 11.39000 0.21000 1.84372 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.15000 10.94000 0.21000 1.91956 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.62000 9.72000 -0.10000 -1.02881 永豐趨勢平衡基金 39.82000 39.98000 -0.16000 -0.40020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.85370 11.85120 0.00250 0.02109 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.72870 9.72470 0.00400 0.04113 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.29470 10.29040 0.00430 0.04179 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81320 9.80390 0.00930 0.09486 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.22090 10.21110 0.00980 0.09597 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78980 9.78640 0.00340 0.03474 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.48690 10.48320 0.00370 0.03529 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83240 9.82350 0.00890 0.09060 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.31810 10.30880 0.00930 0.09021 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.26000 14.31000 -0.05000 -0.34941 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.91000 18.97000 -0.06000 -0.31629 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.60000 18.67000 -0.07000 -0.37493 兆豐國際生命科學基金 14.71000 14.87000 -0.16000 -1.07599 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.18880 10.24280 -0.05400 -0.52720 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.28540 10.34040 -0.05500 -0.53189 兆豐國際全球基金 30.07000 30.36000 -0.29000 -0.95520 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.46100 10.45910 0.00190 0.01817 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33310 10.36680 -0.03370 -0.32508 兆豐國際國民基金 20.86000 21.07000 -0.21000 -0.99668 兆豐國際第一基金 12.68000 12.70000 -0.02000 -0.15748 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.72120 10.72810 -0.00690 -0.06432 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.23950 8.24480 -0.00530 -0.06428 兆豐國際萬全基金 19.97000 20.00000 -0.03000 -0.15000 兆豐國際電子基金 24.57000 24.59000 -0.02000 -0.08133 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.35000 21.29000 0.06000 0.28182 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.29000 16.31000 -0.02000 -0.12262 兆豐國際豐台灣基金 32.88000 33.03000 -0.15000 -0.45413 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54980 12.54930 0.00050 0.00398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.19000 9.34000 -0.15000 -1.60600 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.07000 9.22000 -0.15000 -1.62690 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.51840 10.52470 -0.00630 -0.05986 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.31500 10.31930 -0.00430 -0.04167 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.52600 10.53070 -0.00470 -0.04463 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.31310 10.31920 -0.00610 -0.05911 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.40990 10.41420 -0.00430 -0.04129 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.39610 10.40070 -0.00460 -0.04423 合庫台灣基金 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 合庫全球高收益債券基金A類型 11.52980 11.57220 -0.04240 -0.36640 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.36530 12.41150 -0.04620 -0.37224 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.03780 11.07920 -0.04140 -0.37367 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.83450 11.87830 -0.04380 -0.36874 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09070 8.12050 -0.02980 -0.36697 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.28250 9.31650 -0.03400 -0.36494 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.96200 8.99560 -0.03360 -0.37352 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.73440 8.76720 -0.03280 -0.37412 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.13170 9.16590 -0.03420 -0.37312 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 合庫全球新興市場基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 合庫貨幣市場基金 10.16780 10.16740 0.00040 0.00393 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72170 9.72580 -0.00410 -0.04216 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00390 10.00780 -0.00390 -0.03897 合庫新興多重收益基金A類型 10.38520 10.38890 -0.00370 -0.03561 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.79610 11.81250 -0.01640 -0.13884 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.80680 14.80920 -0.00240 -0.01621 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.59860 8.60320 -0.00460 -0.05347 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38820 9.39180 -0.00360 -0.03833 合庫新興多重收益基金B類型 7.86490 7.86770 -0.00280 -0.03559 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58490 8.59730 -0.01240 -0.14423 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37780 10.38140 -0.00360 -0.03468 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.94000 -0.08000 -0.80483 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.59000 9.67000 -0.08000 -0.82730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 安本標準兩岸價值基金 美元 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 9.99440 9.99300 0.00140 0.01401 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.00820 10.00670 0.00150 0.01499 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.01920 9.99340 0.02580 0.25817 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 9.98340 9.98280 0.00060 0.00601 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 9.99440 9.99300 0.00140 0.01401 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.00820 10.00670 0.00150 0.01499 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.01920 9.99340 0.02580 0.25817 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 9.98340 9.98280 0.00060 0.00601 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19350 11.19280 0.00070 0.00625 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99100 9.99330 -0.00230 -0.02302 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12180 10.12340 -0.00160 -0.01580 安聯中國東協基金 15.17000 15.12000 0.05000 0.33069 安聯中國策略基金-美元 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 安聯中國策略基金-新臺幣 14.93000 14.95000 -0.02000 -0.13378 安聯中華新思路基金-人民幣 13.77000 13.72000 0.05000 0.36443 安聯中華新思路基金-美元 12.72000 12.68000 0.04000 0.31546 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787 安聯台灣大壩基金 27.68000 27.93000 -0.25000 -0.89509 安聯台灣科技基金 46.37000 46.68000 -0.31000 -0.66410 安聯台灣貨幣市場基金 12.54080 12.54030 0.00050 0.00399 安聯台灣智慧基金 30.71000 30.79000 -0.08000 -0.25982 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.55150 10.54270 0.00880 0.08347 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.64130 15.62740 0.01390 0.08895 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76870 9.76010 0.00860 0.08811 安聯四季成長組合基金-美元 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.55000 11.64000 -0.09000 -0.77320 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.96350 12.95870 0.00480 0.03704 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.61280 10.60890 0.00390 0.03676 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.67730 12.67200 0.00530 0.04182 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44790 9.44440 0.00350 0.03706 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38510 9.38170 0.00340 0.03624 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95960 8.95580 0.00380 0.04243 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.04910 10.04610 0.00300 0.02986 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14520 10.14100 0.00420 0.04142 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.30000 12.30900 -0.00900 -0.07312 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.15780 11.16670 -0.00890 -0.07970 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80060 10.80880 -0.00820 -0.07586 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55620 8.56250 -0.00630 -0.07358 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40770 8.41440 -0.00670 -0.07963 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11230 8.11850 -0.00620 -0.07637 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.15000 10.15750 -0.00750 -0.07384 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08400 10.09170 -0.00770 -0.07630 安聯全球人口趨勢基金 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.45000 8.59000 -0.14000 -1.62980 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.58000 33.15000 -0.57000 -1.71946 安聯全球油礦金趨勢基金 7.70000 7.77000 -0.07000 -0.90090 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.42050 12.39250 0.02800 0.22594 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53970 10.51590 0.02380 0.22632 安聯全球新興市場基金 16.90000 16.91000 -0.01000 -0.05914 安聯全球農金趨勢基金 8.80000 8.90000 -0.10000 -1.12360 安聯全球綠能趨勢基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.41000 -0.08000 -0.85016 安聯亞洲動態策略基金 21.69000 21.61000 0.08000 0.37020 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 9.97690 9.99520 -0.01830 -0.18309 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 9.98100 9.99860 -0.01760 -0.17602 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 9.97690 9.99530 -0.01840 -0.18409 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 9.98270 10.00030 -0.01760 -0.17599 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 9.97970 9.99810 -0.01840 -0.18403 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.96850 9.98630 -0.01780 -0.17824 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.96850 9.98630 -0.01780 -0.17824 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96850 9.98630 -0.01780 -0.17824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.50210 10.49130 0.01080 0.10294 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.08990 10.07960 0.01030 0.10219 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.69140 89.66500 0.02640 0.02944 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.20420 13.20980 -0.00560 -0.04239 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.31130 68.28990 0.02140 0.03134 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93060 9.93480 -0.00420 -0.04228 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.71090 2.70750 0.00340 0.12558 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89980 10.90130 -0.00150 -0.01376 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27620 2.27090 0.00530 0.23339 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86770 8.86890 -0.00120 -0.01353 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.33930 10.34980 -0.01050 -0.10145 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.10660 10.11720 -0.01060 -0.10477 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.42360 10.43260 -0.00900 -0.08627 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.06800 10.07890 -0.01090 -0.10815 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.12570 10.13780 -0.01210 -0.11936 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.33840 10.34900 -0.01060 -0.10243 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10410 10.11480 -0.01070 -0.10579 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.42310 10.43150 -0.00840 -0.08053 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.06600 10.07690 -0.01090 -0.10817 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.12500 10.13720 -0.01220 -0.12035 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01220 10.01020 0.00200 0.01998 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.04860 10.04380 0.00480 0.04779 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.00570 10.00440 0.00130 0.01299 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.98420 9.98200 0.00220 0.02204 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02430 10.02130 0.00300 0.02994 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.00880 10.00230 0.00650 0.06499 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.00570 10.00440 0.00130 0.01299 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.98530 9.98310 0.00220 0.02204 宏利台灣動力基金A類型 28.19000 28.24000 -0.05000 -0.17705 宏利台灣動力基金I類型 28.19000 28.24000 -0.05000 -0.17705 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.76760 9.80190 -0.03430 -0.34993 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81840 9.85230 -0.03390 -0.34408 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.43470 7.46080 -0.02610 -0.34983 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.50480 7.53060 -0.02580 -0.34260 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.12000 11.23000 -0.11000 -0.97952 宏利全球債券組合基金 13.58570 13.57380 0.01190 0.08767 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.94240 2.93620 0.00620 0.21116 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.30310 12.27930 0.02380 0.19382 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.89910 8.88180 0.01730 0.19478 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54120 2.53010 0.01110 0.43872 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.56730 11.54490 0.02240 0.19403 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27230 3.25120 0.02110 0.64899 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52550 0.52170 0.00380 0.72839 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.92000 14.81000 0.11000 0.74274 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.07720 12.11860 -0.04140 -0.34162 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.69290 10.73060 -0.03770 -0.35133 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34620 10.38190 -0.03570 -0.34387 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.68800 8.71830 -0.03030 -0.34754 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.32150 8.35080 -0.02930 -0.35086 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24560 8.27410 -0.02850 -0.34445 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.14200 8.17160 -0.02960 -0.36223 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.89000 10.09000 -0.20000 -1.98216 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.13000 10.29000 -0.16000 -1.55491 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.88000 10.04000 -0.16000 -1.59363 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89590 2.90360 -0.00770 -0.26519 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41910 0.42030 -0.00120 -0.28551 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.71790 12.75200 -0.03410 -0.26741 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95600 0.95880 -0.00280 -0.29203 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38070 7.40050 -0.01980 -0.26755 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03690 2.04240 -0.00550 -0.26929 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29400 0.29480 -0.00080 -0.27137 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99360 9.01770 -0.02410 -0.26725 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32510 0.32610 -0.00100 -0.30665 宏利萬利貨幣市場基金 13.68210 13.68170 0.00040 0.00292 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.33000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.22000 24.31000 -0.09000 -0.37022 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.22000 24.31000 -0.09000 -0.37022 宏利澳幣保本基金 12.60280 12.60790 -0.00510 -0.04045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.44610 10.48980 -0.04370 -0.41660 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.59670 9.64890 -0.05220 -0.54099 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.25610 9.30460 -0.04850 -0.52125 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.60410 11.60600 -0.00190 -0.01637 貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 貝萊德新台幣基金 12.96550 12.96510 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 25.80000 25.86000 -0.06000 -0.23202 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47660 11.47760 -0.00100 -0.00871 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21050 10.21740 -0.00690 -0.06753 保德信大中華基金-人民幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 保德信大中華基金-美元 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 保德信大中華基金-新台幣 28.17000 28.22000 -0.05000 -0.17718 保德信中小型股基金 42.83000 43.05000 -0.22000 -0.51103 保德信中國中小基金-人民幣 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765 保德信中國中小基金-美元 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600 保德信中國中小基金-新臺幣 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.71830 9.71390 0.00440 0.04530 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.83650 9.83160 0.00490 0.04984 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.83180 9.82710 0.00470 0.04783 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.85390 10.84870 0.00520 0.04793 保德信中國品牌基金-人民幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 保德信中國品牌基金-美元 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 保德信台商全方位基金 34.20000 34.23000 -0.03000 -0.08764 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.22000 27.46000 -0.24000 -0.87400 保德信全球消費商機基金 18.56000 18.83000 -0.27000 -1.43388 保德信全球基礎建設基金 13.41000 13.38000 0.03000 0.22422 保德信全球資源基金 7.16000 7.23000 -0.07000 -0.96819 保德信全球醫療生化基金-美元 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.32000 32.56000 -0.24000 -0.73710 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.44380 10.40690 0.03690 0.35457 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.74950 10.71150 0.03800 0.35476 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.67780 10.63940 0.03840 0.36092 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.98950 10.95000 0.03950 0.36073 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.46630 9.47720 -0.01090 -0.11501 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.56340 10.57540 -0.01200 -0.11347 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.21710 9.22710 -0.01000 -0.10838 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.26390 10.27500 -0.01110 -0.10803 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.14070 8.13820 0.00250 0.03072 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.16480 11.16140 0.00340 0.03046 保德信亞太基金 20.04000 20.03000 0.01000 0.04993 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.71890 8.70190 0.01700 0.19536 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.99030 11.96690 0.02340 0.19554 保德信店頭市場基金 31.52000 31.63000 -0.11000 -0.34777 保德信拉丁美洲基金 7.29000 7.32000 -0.03000 -0.40984 保德信金平衡基金 29.36000 29.36000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 40.64000 40.79000 -0.15000 -0.36774 保德信科技島基金 24.86000 24.89000 -0.03000 -0.12053 保德信高成長基金 89.74000 89.92000 -0.18000 -0.20018 保德信第一基金 24.94000 24.97000 -0.03000 -0.12014 保德信貨幣市場基金 15.83050 15.82980 0.00070 0.00442 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.22920 10.29980 -0.07060 -0.68545 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.65990 10.73280 -0.07290 -0.67923 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.68630 10.71460 -0.02830 -0.26413 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.42730 10.45420 -0.02690 -0.25731 保德信新世紀基金 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.15480 8.15300 0.00180 0.02208 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.19900 10.19710 0.00190 0.01863 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.51820 11.51560 0.00260 0.02258 保德信新興趨勢組合基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 保德信瑞騰基金 15.62670 15.62610 0.00060 0.00384 保德信歐洲組合基金 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86740 9.87190 -0.00450 -0.04558 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.34370 10.34870 -0.00500 -0.04832 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.87500 9.87860 -0.00360 -0.03644 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.15070 10.15520 -0.00450 -0.04431 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92640 9.91870 0.00770 0.07763 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30660 10.30280 0.00380 0.03688 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79890 9.79910 -0.00020 -0.00204 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09310 10.09330 -0.00020 -0.00198 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.49220 10.49070 0.00150 0.01430 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.24040 10.23920 0.00120 0.01172 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50830 10.50710 0.00120 0.01142 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.14160 10.14590 -0.00430 -0.04238 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.36370 10.36860 -0.00490 -0.04726 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07610 10.06660 0.00950 0.09437 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51150 10.50180 0.00970 0.09237 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95030 9.94900 0.00130 0.01307 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.25380 10.25250 0.00130 0.01268 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15410 10.14980 0.00430 0.04237 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88580 9.88880 -0.00300 -0.03034 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21710 10.21510 0.00200 0.01958 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47820 10.47490 0.00330 0.03150 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.40070 10.39000 0.01070 0.10298 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.87790 10.86560 0.01230 0.11320 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.18620 10.19060 -0.00440 -0.04318 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39150 10.39600 -0.00450 -0.04329 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22290 10.21400 0.00890 0.08714 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.25640 10.25380 0.00260 0.02536 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.47100 10.46770 0.00330 0.03153 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.22840 10.22740 0.00100 0.00978 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.13520 10.13100 0.00420 0.04146 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.39840 10.38170 0.01670 0.16086 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.39860 10.38300 0.01560 0.15025 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.02720 10.03170 -0.00450 -0.04486 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.02510 10.02960 -0.00450 -0.04487 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98000 1.97630 0.00370 0.18722 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81380 2.80880 0.00500 0.17801 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29470 0.29470 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45380 0.45380 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44750 8.44650 0.00100 0.01184 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.24120 12.23990 0.00130 0.01062 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.68600 9.66490 0.02110 0.21832 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.23320 12.20600 0.02720 0.22284 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68500 8.67840 0.00660 0.07605 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.01800 11.00970 0.00830 0.07539 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.62700 10.62980 -0.00280 -0.02634 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.53690 10.53900 -0.00210 -0.01993 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.01000 18.08000 -0.07000 -0.38717 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4159.240004175.77000 -16.53000 -0.39586 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27030 10.26840 0.00190 0.01850 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.08780 11.08590 0.00190 0.01714 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.23130 10.22880 0.00250 0.02444 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81540 9.82440 -0.00900 -0.09161 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35800 10.36740 -0.00940 -0.09067 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.90040 9.90840 -0.00800 -0.08074 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.20690 10.21420 -0.00730 -0.07147 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.23040 10.24930 -0.01890 -0.18440 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.06590 6.09190 -0.02600 -0.42680 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.98570 11.03290 -0.04720 -0.42781 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.53730 10.52640 0.01090 0.10355 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.38200 11.37110 0.01090 0.09586 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.61260 10.60240 0.01020 0.09620 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.13320 9.12380 0.00940 0.10303 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.33940 9.33050 0.00890 0.09539 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.20820 9.19930 0.00890 0.09675 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.48350 10.47270 0.01080 0.10313 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.81230 10.80200 0.01030 0.09535 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.78940 10.77890 0.01050 0.09741 柏瑞五國金勢力建設基金 7.12000 7.09000 0.03000 0.42313 柏瑞巨人基金 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69310 13.69270 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.29000 16.32000 -0.03000 -0.18382 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.07910 14.12430 -0.04520 -0.32002 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.30710 12.34750 -0.04040 -0.32719 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.88880 12.93070 -0.04190 -0.32404 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.62030 8.64800 -0.02770 -0.32031 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75720 6.77890 -0.02170 -0.32011 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.58150 8.60970 -0.02820 -0.32754 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.41970 8.43970 -0.02000 -0.23698 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.61280 10.64730 -0.03450 -0.32403 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29410 8.31980 -0.02570 -0.30890 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.48970 12.53070 -0.04100 -0.32720 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.19510 12.23430 -0.03920 -0.32041 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.76760 12.79810 -0.03050 -0.23832 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.73310 11.77130 -0.03820 -0.32452 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95670 8.98550 -0.02880 -0.32052 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.59120 9.62280 -0.03160 -0.32839 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.62190 9.64480 -0.02290 -0.23743 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.43610 9.46680 -0.03070 -0.32429 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.32110 9.35000 -0.02890 -0.30909 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.58580 10.62180 -0.03600 -0.33893 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.39550 10.43080 -0.03530 -0.33842 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.23280 10.26820 -0.03540 -0.34475 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.30440 10.33920 -0.03480 -0.33658 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.86440 9.89790 -0.03350 -0.33846 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.49350 9.52560 -0.03210 -0.33699 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.53380 10.55590 -0.02210 -0.20936 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.52200 9.55490 -0.03290 -0.34433 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.59470 9.62700 -0.03230 -0.33551 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.56600 10.60190 -0.03590 -0.33862 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.39580 10.43100 -0.03520 -0.33746 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.23310 10.26840 -0.03530 -0.34377 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.30530 10.34000 -0.03470 -0.33559 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.86410 9.89760 -0.03350 -0.33847 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.49360 9.52580 -0.03220 -0.33803 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.70910 10.73150 -0.02240 -0.20873 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.52190 9.55480 -0.03290 -0.34433 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.59490 9.62730 -0.03240 -0.33654 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.36880 11.36030 0.00850 0.07482 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.64720 12.63780 0.00940 0.07438 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.95480 11.94660 0.00820 0.06864 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.15940 9.15260 0.00680 0.07430 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78410 9.77670 0.00740 0.07569 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.69170 9.68510 0.00660 0.06815 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.06250 11.05430 0.00820 0.07418 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.77630 11.76750 0.00880 0.07478 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.54940 11.54150 0.00790 0.06845 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.15970 9.15280 0.00690 0.07539 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78460 9.77720 0.00740 0.07569 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.69220 9.68550 0.00670 0.06918 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.13000 13.15000 -0.02000 -0.15209 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.66000 13.68000 -0.02000 -0.14620 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.02000 13.02000 0.00000 0.00000 柏瑞拉丁美洲基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.02100 11.97860 0.04240 0.35396 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.12490 10.09000 0.03490 0.34589 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.68790 7.66080 0.02710 0.35375 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.10220 10.06740 0.03480 0.34567 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.12740 12.11640 0.01100 0.09079 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.70680 11.69650 0.01030 0.08806 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.73750 10.72850 0.00900 0.08389 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.53710 8.52940 0.00770 0.09028 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49060 9.48220 0.00840 0.08859 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.54000 9.53190 0.00810 0.08498 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.26140 11.25150 0.00990 0.08799 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.64970 10.64000 0.00970 0.09117 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.71960 10.71050 0.00910 0.08496 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83000 9.82130 0.00870 0.08858 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.22420 9.21590 0.00830 0.09006 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.07560 9.05480 0.02080 0.22971 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.56580 9.55770 0.00810 0.08475 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.41850 12.43990 -0.02140 -0.17203 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76960 11.78990 -0.02030 -0.17218 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.13910 11.15890 -0.01980 -0.17744 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.04750 7.05960 -0.01210 -0.17140 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67780 8.69280 -0.01500 -0.17256 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.32780 9.34440 -0.01660 -0.17765 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.67540 10.69380 -0.01840 -0.17206 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.15650 11.17640 -0.01990 -0.17805 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39720 9.41350 -0.01630 -0.17316 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.99140 9.00690 -0.01550 -0.17209 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.52700 9.54390 -0.01690 -0.17708 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.95570 11.91500 0.04070 0.34159 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.58590 12.54330 0.04260 0.33962 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.48240 11.44430 0.03810 0.33292 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39630 9.36430 0.03200 0.34172 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92270 9.88920 0.03350 0.33875 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.91860 9.88570 0.03290 0.33280 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.86290 11.82280 0.04010 0.33918 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.66690 10.63060 0.03630 0.34147 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.94060 10.90430 0.03630 0.33290 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.94100 9.90710 0.03390 0.34218 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.56050 9.52790 0.03260 0.34215 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15840 10.12410 0.03430 0.33880 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.66470 9.63260 0.03210 0.33324 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.64000 18.70000 -0.06000 -0.32086 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.29000 17.41000 -0.12000 -0.68926 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.21180 13.20940 0.00240 0.01817 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23050 10.27580 -0.04530 -0.44084 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.13840 11.18690 -0.04850 -0.43354 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.07690 12.09930 -0.02240 -0.18513 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.65840 10.70570 -0.04730 -0.44182 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.96720 9.00680 -0.03960 -0.43967 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.43410 9.47530 -0.04120 -0.43481 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.39450 9.41190 -0.01740 -0.18487 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.38170 9.42330 -0.04160 -0.44146 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.09990 9.14010 -0.04020 -0.43982 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.23990 9.28020 -0.04030 -0.43426 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.21490 11.23570 -0.02080 -0.18512 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.32560 9.36700 -0.04140 -0.44198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.28420 41.90450 0.37970 0.90611 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.20000 12.32000 -0.12000 -0.97403 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.30000 28.81000 0.49000 1.70080 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76660 11.76580 0.00080 0.00680 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69160 1.69350 -0.00190 -0.11219 國泰大中華基金 18.15000 18.27000 -0.12000 -0.65681 國泰小龍基金-美元I 0.44250 0.44220 0.00030 0.06784 國泰小龍基金-新台幣 13.93000 13.98000 -0.05000 -0.35765 國泰中小成長基金-美元I 1.23210 1.23390 -0.00180 -0.14588 國泰中小成長基金-新台幣 38.79000 39.01000 -0.22000 -0.56396 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.98690 3.97560 0.01130 0.28423 國泰中國內需增長基金-美元A 0.62790 0.62690 0.00100 0.15952 國泰中國內需增長基金-美元I 0.67080 0.66970 0.00110 0.16425 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.81730 41.58600 0.23130 0.55620 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30620 2.30340 0.00280 0.12156 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32790 0.32790 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.19740 10.19630 0.00110 0.01079 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.28130 8.28030 0.00100 0.01208 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.30900 2.29880 0.01020 0.44371 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33060 0.32950 0.00110 0.33384 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.48190 10.44740 0.03450 0.33023 國泰中國新興債券基金-美元 0.33890 0.33890 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.53520 10.53420 0.00100 0.00949 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.87950 3.88000 -0.00050 -0.01289 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55450 0.55520 -0.00070 -0.12608 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.67000 17.69000 -0.02000 -0.11306 國泰中港台基金-人民幣 2.91150 2.90100 0.01050 0.36194 國泰中港台基金-美元 0.42130 0.42030 0.00100 0.23793 國泰中港台基金-新台幣 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.81920 9.84530 -0.02610 -0.26510 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.98030 9.97840 0.00190 0.01904 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.20780 10.20520 0.00260 0.02548 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.22000 25.47000 -0.25000 -0.98155 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.18000 13.07000 0.11000 0.84162 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.23000 29.79000 -0.56000 -1.87983 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34650 0.34710 -0.00060 -0.17286 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.32970 0.33020 -0.00050 -0.15142 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33040 0.33100 -0.00060 -0.18127 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.96320 10.98120 -0.01800 -0.16392 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.43740 10.45450 -0.01710 -0.16357 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.46610 10.48330 -0.01720 -0.16407 國泰台灣貨幣市場基金 12.45280 12.45230 0.00050 0.00402 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40460 0.40590 -0.00130 -0.32028 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35970 0.36080 -0.00110 -0.30488 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43150 0.43280 -0.00130 -0.30037 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52750 0.53090 -0.00340 -0.64042 國泰全球高股息基金-人民幣 2.40580 2.43140 -0.02560 -1.05289 國泰全球高股息基金-美元 0.34710 0.35120 -0.00410 -1.16743 國泰全球高股息基金-新台幣 10.98000 11.11000 -0.13000 -1.17012 國泰全球高股息基金-澳幣 0.50300 0.51070 -0.00770 -1.50773 國泰全球基礎建設基金-美元 0.46670 0.46660 0.00010 0.02143 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 國泰全球資源基金-美元 0.15680 0.15710 -0.00030 -0.19096 國泰全球資源基金-新台幣 5.03000 5.04000 -0.01000 -0.19841 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.58080 0.58330 -0.00250 -0.42860 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.36000 18.42000 -0.06000 -0.32573 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 17.99000 18.05000 -0.06000 -0.33241 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.83750 0.84320 -0.00570 -0.67600 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.54000 20.78000 -0.24000 -1.15496 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.93000 21.93000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.46350 2.45770 0.00580 0.23599 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35640 0.35590 0.00050 0.14049 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30870 0.30830 0.00040 0.12974 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.20060 11.18680 0.01380 0.12336 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.70220 9.69020 0.01200 0.12384 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51310 0.51420 -0.00110 -0.21392 國泰亞洲成長基金-美元 0.38790 0.38710 0.00080 0.20666 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 國泰科技生化基金 30.13000 30.24000 -0.11000 -0.36376 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.74000 28.13000 -0.39000 -1.38642 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.41000 13.21000 0.20000 1.51400 國泰美國費城半導體基金 12.91000 13.10000 -0.19000 -1.45038 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.45660 43.91620 0.54040 1.23053 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.53190 17.75320 -0.22130 -1.24654 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.96500 22.43430 0.53070 2.36557 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.25360 43.13530 0.11830 0.27425 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.38110 44.30610 0.07500 0.16928 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.69400 43.80280 -0.10880 -0.24839 國泰紐幣2021保本基金 12.75700 12.75320 0.00380 0.02980 國泰紐幣八年期保本基金 13.11580 13.11000 0.00580 0.04424 國泰紐幣保本基金 12.71190 12.71220 -0.00030 -0.00236 國泰國泰基金-新台幣A 21.07000 21.15000 -0.08000 -0.37825 國泰國泰基金-新台幣I 21.07000 21.15000 -0.08000 -0.37825 國泰富時中國A50基金 20.72000 20.71000 0.01000 0.04829 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.87730 45.56790 0.30940 0.67899 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34120 0.34070 0.00050 0.14676 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50170 0.50280 -0.00110 -0.21877 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36850 0.36980 -0.00130 -0.35154 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24080 0.24160 -0.00080 -0.33113 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13360 11.17100 -0.03740 -0.33480 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.61110 7.63660 -0.02550 -0.33392 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.70610 42.67610 0.03000 0.07030 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.24000 20.35000 -0.11000 -0.54054 國泰新興市場基金-美元 0.37810 0.37900 -0.00090 -0.23747 國泰新興市場基金-新台幣 11.95000 11.98000 -0.03000 -0.25042 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37820 2.37760 0.00060 0.02524 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48620 1.48580 0.00040 0.02692 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35370 0.35400 -0.00030 -0.08475 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22320 0.22340 -0.00020 -0.08953 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34150 0.34180 -0.00030 -0.08777 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79580 10.80470 -0.00890 -0.08237 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.61960 6.62500 -0.00540 -0.08151 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.96550 43.57770 0.38780 0.88990 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.62530 43.32380 0.30150 0.69592 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.62110 42.45890 0.16220 0.38202 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.78000 13.80000 -0.02000 -0.14493 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.78000 33.68000 0.10000 0.29691 國泰價值卓越基金 13.30000 13.36000 -0.06000 -0.44910 國泰標普北美科技ETF基金 22.34000 22.70000 -0.36000 -1.58590 國泰歐洲精選基金-美元 0.33330 0.33540 -0.00210 -0.62612 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.30660 40.30510 0.00150 0.00372 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.38000 21.64000 -0.26000 -1.20148 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.36000 19.37000 -0.01000 -0.05163 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.10000 16.86000 0.24000 1.42349 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40850 0.40820 0.00030 0.07349 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.42810 12.41640 0.01170 0.09423 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.53550 10.52730 0.00820 0.07789 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45520 10.44070 0.01450 0.13888 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.75330 10.73720 0.01610 0.14995 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.32000 10.31200 0.00800 0.07758 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.27270 10.25840 0.01430 0.13940 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.49870 10.48350 0.01520 0.14499 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.99040 9.99960 -0.00920 -0.09200 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.87970 9.99960 -0.11990 -1.19905 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97880 9.99960 -0.02080 -0.20801 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.97940 9.99960 -0.02020 -0.20201 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.99040 9.99960 -0.00920 -0.09200 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.87970 9.99960 -0.11990 -1.19905 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97880 9.99960 -0.02080 -0.20801 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.97940 9.99960 -0.02020 -0.20201 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40970 11.40910 0.00060 0.00526 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17660 10.17910 -0.00250 -0.02456 第一金大中華基金 25.07000 25.05000 0.02000 0.07984 第一金小型精選基金 30.36000 30.47000 -0.11000 -0.36101 第一金中國世紀基金-人民幣 12.46000 12.49000 -0.03000 -0.24019 第一金中國世紀基金-美元 7.71520 7.73760 -0.02240 -0.28950 第一金中國世紀基金-美元-N 7.71560 7.73800 -0.02240 -0.28948 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.79060 9.77460 0.01600 0.16369 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.47000 8.46210 0.00790 0.09336 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.25000 11.23160 0.01840 0.16382 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.89270 9.88340 0.00930 0.09410 第一金中概平衡基金 25.23000 25.25000 -0.02000 -0.07921 第一金台灣貨幣市場基金 15.31360 15.31290 0.00070 0.00457 第一金全家福貨幣市場基金 178.55400 178.54500 0.00900 0.00504 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.91340 15.06600 -0.15260 -1.01288 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.91340 15.06610 -0.15270 -1.01353 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.68000 14.83000 -0.15000 -1.01146 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.69000 14.84000 -0.15000 -1.01078 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.01600 10.12230 -0.10630 -1.05016 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.01440 10.12080 -0.10640 -1.05130 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.25000 10.36000 -0.11000 -1.06178 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.50060 9.55880 -0.05820 -0.60886 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.50060 9.55890 -0.05830 -0.60990 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.72230 12.83880 -0.11650 -0.90741 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.73940 12.85610 -0.11670 -0.90774 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.30000 12.42000 -0.12000 -0.96618 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.33000 12.44000 -0.11000 -0.88424 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.62730 9.66910 -0.04180 -0.43230 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.62550 9.66730 -0.04180 -0.43239 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.35780 9.39780 -0.04000 -0.42563 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.38180 9.42190 -0.04010 -0.42560 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.41340 10.45840 -0.04500 -0.43028 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.15110 10.19440 -0.04330 -0.42474 第一金全球大趨勢基金 24.15000 24.40000 -0.25000 -1.02459 第一金全球不動產證券化基金A 9.17020 9.15030 0.01990 0.21748 第一金全球不動產證券化基金B 6.37780 6.36410 0.01370 0.21527 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.81860 9.72960 0.08900 0.91473 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.81970 9.73090 0.08880 0.91256 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.44000 9.36000 0.08000 0.85470 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.44000 9.36000 0.08000 0.85470 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.58380 10.48800 0.09580 0.91342 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.58560 10.48990 0.09570 0.91231 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.41240 8.44540 -0.03300 -0.39075 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24620 10.28640 -0.04020 -0.39081 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.27330 9.30620 -0.03290 -0.35353 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.27160 9.30580 -0.03420 -0.36751 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67000 7.70150 -0.03150 -0.40901 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.66470 7.69620 -0.03150 -0.40929 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.51190 8.54630 -0.03440 -0.40251 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.51250 8.54700 -0.03450 -0.40365 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.41160 11.45330 -0.04170 -0.36409 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.41250 11.45420 -0.04170 -0.36406 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.06870 10.11010 -0.04140 -0.40949 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.06960 10.11100 -0.04140 -0.40946 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.89720 14.95740 -0.06020 -0.40248 第一金亞洲科技基金 17.16000 17.01000 0.15000 0.88183 第一金亞洲新興市場基金 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581 第一金店頭市場基金 7.36000 7.41000 -0.05000 -0.67476 第一金創新趨勢基金 20.36000 20.38000 -0.02000 -0.09814 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.48100 41.21310 0.26790 0.65004 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.58560 41.33770 0.24790 0.59969 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.97870 42.45660 0.52210 1.22973 第一金電子基金 30.96000 30.98000 -0.02000 -0.06456 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.10000 18.14000 -0.04000 -0.22051 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.89000 18.92000 -0.03000 -0.15856 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.64000 19.03000 -0.39000 -2.04940 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017 統一大中華中小基金(美元) 6.53000 6.50000 0.03000 0.46154 統一大中華中小基金(新台幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 統一大東協高股息基金(美元) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 統一大滿貫基金-A類型 31.51000 31.57000 -0.06000 -0.19005 統一大滿貫基金-I類型 31.51000 31.57000 -0.06000 -0.19005 統一大龍印基金 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 統一大龍騰中國基金(美元) 7.86000 7.85000 0.01000 0.12739 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 統一中小基金 22.07000 22.22000 -0.15000 -0.67507 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95420 9.94920 0.00500 0.05026 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19810 9.19330 0.00480 0.05221 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.06850 9.06340 0.00510 0.05627 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34670 12.34040 0.00630 0.05105 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35920 11.35340 0.00580 0.05109 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.16250 11.15620 0.00630 0.05647 統一台灣動力基金 16.30000 16.36000 -0.06000 -0.36675 統一全天候基金-A類型 99.91000 100.75000 -0.84000 -0.83375 統一全天候基金-I類型 100.38000 101.23000 -0.85000 -0.83967 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.96300 7.95820 0.00480 0.06032 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.63410 7.62950 0.00460 0.06029 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.80360 7.79840 0.00520 0.06668 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.52060 8.51550 0.00510 0.05989 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.17610 8.17120 0.00490 0.05997 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.35060 8.34500 0.00560 0.06711 統一全球債券組合基金 12.23400 12.23690 -0.00290 -0.02370 統一全球新科技基金(人民幣) 14.86000 14.84000 0.02000 0.13477 統一全球新科技基金(美元) 13.93000 13.90000 0.03000 0.21583 統一全球新科技基金(新台幣) 13.68000 13.66000 0.02000 0.14641 統一亞太基金 23.94000 23.87000 0.07000 0.29326 統一亞洲大金磚基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 統一奔騰基金 53.04000 53.45000 -0.41000 -0.76707 統一強棒貨幣市場基金 16.72330 16.72250 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 統一強漢基金(美元) 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 統一強漢基金(新台幣) 24.66000 24.58000 0.08000 0.32547 統一統信基金 27.41000 27.59000 -0.18000 -0.65241 統一黑馬基金 53.87000 54.21000 -0.34000 -0.62719 統一新亞洲科技能源基金 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06820 8.07210 -0.00390 -0.04831 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.64480 10.65000 -0.00520 -0.04883 統一經建基金 42.40000 42.80000 -0.40000 -0.93458 統一龍馬基金 60.76000 60.91000 -0.15000 -0.24626 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.14000 17.24000 -0.10000 -0.58005 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.78000 42.01000 -0.23000 -0.54749 野村中國機會基金 13.27000 13.33000 -0.06000 -0.45011 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.19590 10.17530 0.02060 0.20245 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.18040 10.16190 0.01850 0.18205 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.40300 10.38300 0.02000 0.19262 野村巴西基金 6.66000 6.59000 0.07000 1.06222 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 野村台灣高股息基金 24.04000 24.10000 -0.06000 -0.24896 野村台灣運籌基金 33.43000 33.53000 -0.10000 -0.29824 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.81910 9.81020 0.00890 0.09072 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.73560 9.73140 0.00420 0.04316 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.81820 9.81310 0.00510 0.05197 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.34690 10.33760 0.00930 0.08996 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.15860 10.15420 0.00440 0.04333 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99770 9.99250 0.00520 0.05204 野村平衡基金 18.35000 18.40000 -0.05000 -0.27174 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.55000 14.50000 0.05000 0.34483 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 野村全球生技醫療基金 16.23000 16.34000 -0.11000 -0.67319 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.26350 10.23430 0.02920 0.28532 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.22910 10.20240 0.02670 0.26170 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.25260 10.22510 0.02750 0.26895 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.53100 10.50110 0.02990 0.28473 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.46040 10.43320 0.02720 0.26071 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.48690 10.45870 0.02820 0.26963 野村全球品牌基金 27.92000 28.14000 -0.22000 -0.78181 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.43000 12.51000 -0.08000 -0.63949 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.84000 18.97000 -0.13000 -0.68529 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.50000 11.59000 -0.09000 -0.77653 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.76770 10.75700 0.01070 0.09947 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79970 10.79290 0.00680 0.06300 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.65020 10.64290 0.00730 0.06859 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.56160 8.62000 -0.05840 -0.67749 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.37440 8.43300 -0.05860 -0.69489 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.04190 8.09760 -0.05570 -0.68786 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.76730 10.84070 -0.07340 -0.67708 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.26250 10.33420 -0.07170 -0.69381 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.94070 10.00940 -0.06870 -0.68635 野村成長基金 28.15000 28.25000 -0.10000 -0.35398 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.19470 8.16640 0.02830 0.34654 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.20520 8.17920 0.02600 0.31788 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.53010 8.50250 0.02760 0.32461 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.27640 9.24430 0.03210 0.34724 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.15060 9.12160 0.02900 0.31793 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.50240 9.47160 0.03080 0.32518 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48530 9.46940 0.01590 0.16791 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.56780 9.55280 0.01500 0.15702 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79530 9.77430 0.02100 0.21485 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.49580 10.48010 0.01570 0.14981 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.45290 10.43650 0.01640 0.15714 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.70360 10.68070 0.02290 0.21441 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58220 8.57520 0.00700 0.08163 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14020 9.13140 0.00880 0.09637 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.00510 8.99840 0.00670 0.07446 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.73920 13.72790 0.01130 0.08231 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78540 12.77310 0.01230 0.09630 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.35380 10.34610 0.00770 0.07442 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41570 10.39480 0.02090 0.20106 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39240 10.37480 0.01760 0.16964 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46730 10.39060 0.07670 0.73817 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.60510 10.58370 0.02140 0.20220 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.56390 10.54600 0.01790 0.16973 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.57140 10.49390 0.07750 0.73852 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.48920 10.46690 0.02230 0.21305 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.43940 10.42060 0.01880 0.18041 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.73700 10.71600 0.02100 0.19597 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.10770 10.14550 -0.03780 -0.37258 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81830 9.85270 -0.03440 -0.34914 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.45050 9.48670 -0.03620 -0.38159 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01120 9.04510 -0.03390 -0.37479 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.32910 11.37170 -0.04260 -0.37461 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.14730 10.14040 0.00690 0.06804 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.16790 11.15790 0.01000 0.08962 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.60930 10.60290 0.00640 0.06036 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47700 10.47000 0.00700 0.06686 野村泰國基金 42.13000 41.86000 0.27000 0.64501 野村高科技基金 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.24010 10.28380 -0.04370 -0.42494 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.81810 9.85670 -0.03860 -0.39161 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.42240 10.43590 -0.01350 -0.12936 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.24470 9.28490 -0.04020 -0.43296 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.34640 9.38640 -0.04000 -0.42615 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.50410 9.56180 -0.05770 -0.60344 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.65070 11.69620 -0.04550 -0.38902 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.57520 13.59910 -0.02390 -0.17575 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.60760 10.65370 -0.04610 -0.43271 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73220 10.77820 -0.04600 -0.42679 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.08480 11.15210 -0.06730 -0.60347 野村貨幣市場基金 16.32920 16.32850 0.00070 0.00429 野村新馬基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.29810 10.29650 0.00160 0.01554 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.12210 10.13520 -0.01310 -0.12925 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.41580 10.42850 -0.01270 -0.12178 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.23820 10.21960 0.01860 0.18200 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.18350 10.16850 0.01500 0.14751 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23160 10.21600 0.01560 0.15270 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.54480 10.52550 0.01930 0.18336 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.45100 10.43570 0.01530 0.14661 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.55060 10.53450 0.01610 0.15283 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.72950 9.78320 -0.05370 -0.54890 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.73390 9.79060 -0.05670 -0.57913 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.71880 9.77460 -0.05580 -0.57087 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.17200 10.22820 -0.05620 -0.54946 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.13080 10.18980 -0.05900 -0.57901 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.11890 10.17700 -0.05810 -0.57090 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.44260 10.45200 -0.00940 -0.08993 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92210 7.92920 -0.00710 -0.08954 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.14650 12.15750 -0.01100 -0.09048 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.13310 10.12090 0.01220 0.12054 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.32620 10.28190 0.04430 0.43085 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.11000 10.09890 0.01110 0.10991 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.36090 10.34880 0.01210 0.11692 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.17470 10.15770 0.01700 0.16736 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.13330 10.12110 0.01220 0.12054 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.32610 10.28190 0.04420 0.42988 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.11100 10.09990 0.01110 0.10990 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.36390 10.35180 0.01210 0.11689 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.17510 10.15800 0.01710 0.16834 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.17330 10.16020 0.01310 0.12893 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.36900 10.32470 0.04430 0.42907 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.15010 10.13810 0.01200 0.11837 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.40170 10.38880 0.01290 0.12417 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.21720 10.19940 0.01780 0.17452 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.17330 10.16020 0.01310 0.12893 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.36950 10.32520 0.04430 0.42905 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.14980 10.13790 0.01190 0.11738 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.40650 10.39360 0.01290 0.12411 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.21790 10.20000 0.01790 0.17549 野村精選貨幣市場基金 12.10930 12.10890 0.00040 0.00330 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 7.57000 7.61000 -0.04000 -0.52562 野村歐洲高股息基金累積型 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 野村積極成長基金 11.91000 11.95000 -0.04000 -0.33473 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.55000 32.72000 -0.17000 -0.51956 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.53200 10.56940 -0.03740 -0.35385 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.46470 8.49340 -0.02870 -0.33791 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.80320 7.83150 -0.02830 -0.36136 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69290 7.72040 -0.02750 -0.35620 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.03280 12.07400 -0.04120 -0.34123 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.77040 10.80940 -0.03900 -0.36080 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.65660 10.69480 -0.03820 -0.35718 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.18000 11.26000 -0.08000 -0.71048 野村環球基金-人民幣計價 16.57000 16.70000 -0.13000 -0.77844 野村環球基金-美元計價 12.92000 13.02000 -0.10000 -0.76805 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.54000 18.68000 -0.14000 -0.74946 野村鴻利基金 21.98000 22.02000 -0.04000 -0.18165 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89670 16.89630 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 18.07000 18.14000 -0.07000 -0.38589 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.28000 9.98000 0.30000 3.00601 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.99000 15.04000 -0.05000 -0.33245 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.56290 10.55600 0.00690 0.06537 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.83730 13.82840 0.00890 0.06436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.59710 10.59140 0.00570 0.05382 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.44950 10.45260 -0.00310 -0.02966 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41550 10.40890 0.00660 0.06341 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.24230 10.24410 -0.00180 -0.01757 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.08430 10.08100 0.00330 0.03273 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.17970 10.17730 0.00240 0.02358 凱基台商天下基金 12.43000 12.32000 0.11000 0.89286 凱基台灣精五門基金 19.58000 19.63000 -0.05000 -0.25471 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.56260 43.28790 0.27470 0.63459 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.49520 44.45560 0.03960 0.08908 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.65300 42.74110 -0.08810 -0.20612 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.20000 10.25860 -0.05860 -0.57123 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.70770 43.39130 0.31640 0.72918 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.37770 44.07450 0.30320 0.68793 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 45.05020 44.45810 0.59210 1.33182 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.01000 11.92000 0.09000 0.75503 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.75390 10.68660 0.06730 0.62976 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58830 11.58780 0.00050 0.00431 凱基開創基金 26.19000 26.30000 -0.11000 -0.41825 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.96000 22.30000 -0.34000 -1.52466 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.73930 21.06430 -0.32500 -1.54289 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.87000 16.80000 0.07000 0.41667 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.70990 15.64230 0.06760 0.43216 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.45000 7.44000 0.01000 0.13441 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 39.82990 0.00000 39.82990 0.00000 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 39.83540 0.00000 39.83540 0.00000 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 39.81610 0.00000 39.81610 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.66770 10.76110 -0.09340 -0.86794 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.53610 11.56680 -0.03070 -0.26541 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 凱基護城河基金-台幣計價A 12.50000 12.58000 -0.08000 -0.63593 凱基護城河基金-美元計價B 11.93170 12.01440 -0.08270 -0.68834 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.71750 9.76460 -0.04710 -0.48235 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.41020 9.46630 -0.05610 -0.59263 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.67150 9.72850 -0.05700 -0.58591 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.71740 9.76450 -0.04710 -0.48236 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.41020 9.46630 -0.05610 -0.59263 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.67150 9.72850 -0.05700 -0.58591 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.62000 13.39000 0.23000 1.71770 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.61000 31.68000 -1.07000 -3.37753 富邦NASDAQ-100基金 30.56000 31.08000 -0.52000 -1.67310 富邦上証180基金 30.39000 30.46000 -0.07000 -0.22981 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18220 0.18200 0.00020 0.10989 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.62000 6.68000 -0.06000 -0.89820 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.10000 40.59000 0.51000 1.25647 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.71010 11.69180 0.01830 0.15652 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.80220 10.78860 0.01360 0.12606 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.57190 10.56540 0.00650 0.06152 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.97570 9.96000 0.01570 0.15763 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.12500 9.11360 0.01140 0.12509 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.93920 8.93370 0.00550 0.06156 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.70210 20.79680 -0.09470 -0.45536 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.60620 11.60530 0.00090 0.00776 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.78140 10.79190 -0.01050 -0.09730 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.70260 13.69620 0.00640 0.04673 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00290 2.00250 0.00040 0.01998 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47860 9.47410 0.00450 0.04750 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43520 1.43490 0.00030 0.02091 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.25760 12.23570 0.02190 0.17898 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78430 1.78150 0.00280 0.15717 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31190 10.29350 0.01840 0.17875 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52170 1.51930 0.00240 0.15797 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.69470 10.69050 0.00420 0.03929 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.65050 10.64580 0.00470 0.04415 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.04000 15.94000 0.10000 0.62735 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.11000 17.36000 -0.25000 -1.44009 富邦日本東証基金 19.32000 19.46000 -0.14000 -0.71942 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.58000 45.57000 0.01000 0.02194 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.27000 45.37000 -0.10000 -0.22041 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.87000 49.74000 0.13000 0.26136 富邦台灣心基金 20.19000 20.32000 -0.13000 -0.63976 富邦台灣釆吉50基金 44.74000 44.57000 0.17000 0.38142 富邦台灣科技指數基金 51.04000 50.71000 0.33000 0.65076 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.79010 45.68280 0.10730 0.23488 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.00980 42.09630 -0.08650 -0.20548 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30390 0.30370 0.00020 0.06585 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.59740 2.59160 0.00580 0.22380 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35230 0.35170 0.00060 0.17060 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.00910 10.98780 0.02130 0.19385 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.22610 2.22110 0.00500 0.22511 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33320 0.33260 0.00060 0.18040 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.37170 9.35360 0.01810 0.19351 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.42000 25.53000 -0.11000 -0.43087 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.38000 32.68000 -0.30000 -0.91799 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69850 15.69790 0.00060 0.00382 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.66000 17.93000 -0.27000 -1.50586 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.46860 41.37100 0.09760 0.23591 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.53070 42.33130 0.19940 0.47105 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.20160 41.41930 -0.21770 -0.52560 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.38710 44.12320 0.26390 0.59810 富邦長紅基金 56.41000 56.77000 -0.36000 -0.63414 富邦科技基金 22.25000 22.35000 -0.10000 -0.44743 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.13200 42.06410 0.06790 0.16142 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.83660 44.32350 0.51310 1.15763 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.24800 40.01090 0.23710 0.59259 富邦恒生國企ETF基金 20.16000 20.14000 0.02000 0.09930 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.22000 14.33000 -0.11000 -0.76762 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.48000 25.29000 0.19000 0.75129 富邦高成長基金 21.75000 21.90000 -0.15000 -0.68493 富邦基金A類型 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923 富邦基金I類型 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923 富邦深証100基金 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 富邦富時歐洲ETF基金 20.18000 20.35000 -0.17000 -0.83538 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42390 0.42520 -0.00130 -0.30574 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.30360 12.34110 -0.03750 -0.30386 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.21880 9.24690 -0.02810 -0.30389 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30230 0.30320 -0.00090 -0.29683 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.45290 8.47870 -0.02580 -0.30429 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.03210 9.97420 0.05790 0.58050 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.85920 10.79580 0.06340 0.58727 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.41830 9.36400 0.05430 0.57988 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.19000 10.13060 0.05940 0.58634 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.09000 18.16000 -0.07000 -0.38546 富邦精準基金 41.49000 41.85000 -0.36000 -0.86022 富邦精銳中小基金 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.16000 16.30000 -0.14000 -0.85890 富邦臺灣公司治理100基金 20.78000 20.73000 0.05000 0.24120 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.46000 7.47000 -0.01000 -0.13387 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.67000 14.62000 0.05000 0.34200 富邦標普美國特別股ETF基金 19.89000 20.05000 -0.16000 -0.79800 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.48500 10.47950 0.00550 0.05248 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.11240 10.12430 -0.01190 -0.11754 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55880 10.56970 -0.01090 -0.10312 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.02100 10.01580 0.00520 0.05192 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.61980 9.63110 -0.01130 -0.11733 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.03010 10.04050 -0.01040 -0.10358 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.04000 30.07000 -0.03000 -0.09977 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.82800 9.82640 0.00160 0.01628 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.81630 9.81530 0.00100 0.01019 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.66470 9.66300 0.00170 0.01759 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.06430 10.06280 0.00150 0.01491 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.06440 10.06340 0.00100 0.00994 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.91300 9.91130 0.00170 0.01715 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56830 8.57550 -0.00720 -0.08396 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25710 9.26510 -0.00800 -0.08635 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83580 8.84280 -0.00700 -0.07916 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21030 10.21910 -0.00880 -0.08611 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.29690 10.30580 -0.00890 -0.08636 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84850 9.85640 -0.00790 -0.08015 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.99200 9.99970 -0.00770 -0.07700 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60640 8.59300 0.01340 0.15594 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.87090 9.85580 0.01510 0.15321 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17340 9.15870 0.01470 0.16050 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.29490 11.27720 0.01770 0.15695 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.12980 11.11270 0.01710 0.15388 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.45500 10.43820 0.01680 0.16095 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36140 9.34620 0.01520 0.16263 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.03000 15.09000 -0.06000 -0.39761 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.83190 8.81750 0.01440 0.16331 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72100 9.70540 0.01560 0.16074 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24070 9.22520 0.01550 0.16802 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.56000 10.54290 0.01710 0.16219 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.61330 10.59630 0.01700 0.16043 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.14580 10.12880 0.01700 0.16784 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.38040 9.36450 0.01590 0.16979 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.25000 7.27000 -0.02000 -0.27510 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19380 10.20740 -0.01360 -0.13324 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.54830 9.56110 -0.01280 -0.13388 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.14480 9.15640 -0.01160 -0.12669 富蘭克林華美中華基金 10.72000 10.79000 -0.07000 -0.64875 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.84000 20.96000 -0.12000 -0.57252 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.05000 21.16000 -0.11000 -0.51985 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.01510 7.98070 0.03440 0.43104 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.02190 8.98380 0.03810 0.42410 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.94820 9.90610 0.04210 0.42499 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.58610 9.54490 0.04120 0.43164 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.35340 11.38170 -0.02830 -0.24864 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.58580 8.60720 -0.02140 -0.24863 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.78640 8.80820 -0.02180 -0.24750 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.87170 9.89630 -0.02460 -0.24858 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.96860 14.04070 -0.07210 -0.51351 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.16650 10.21900 -0.05250 -0.51375 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.15340 0.00000 10.15340 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.38450 10.41010 -0.02560 -0.24592 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.54960 7.56820 -0.01860 -0.24577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.89620 8.91810 -0.02190 -0.24557 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.88010 9.90440 -0.02430 -0.24535 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.12140 11.14800 -0.02660 -0.23861 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55240 7.57050 -0.01810 -0.23909 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.91700 8.93840 -0.02140 -0.23942 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.06790 10.09200 -0.02410 -0.23880 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.65510 10.69260 -0.03750 -0.35071 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.57630 7.60290 -0.02660 -0.34987 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.16650 8.16400 0.00250 0.03062 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14690 9.14470 0.00220 0.02406 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15890 10.15650 0.00240 0.02363 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.92590 12.92190 0.00400 0.03096 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.69000 7.72000 -0.03000 -0.38860 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.10000 8.13000 -0.03000 -0.36900 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.17000 8.27000 -0.10000 -1.20919 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.72000 11.87000 -0.15000 -1.26369 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.92580 12.97760 -0.05180 -0.39915 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 36.42000 36.60000 -0.18000 -0.49180 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34530 10.34480 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.69000 13.87000 -0.18000 -1.29776 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.63000 12.81000 -0.18000 -1.40515 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.02000 15.23000 -0.21000 -1.37886 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.73040 9.72710 0.00330 0.03393 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.73040 9.72710 0.00330 0.03393 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.63740 9.65280 -0.01540 -0.15954 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.63740 9.65280 -0.01540 -0.15954 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.66780 9.66670 0.00110 0.01138 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.66780 9.66680 0.00100 0.01034 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.66780 9.66670 0.00110 0.01138 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.90950 9.90780 0.00170 0.01716 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.90950 9.90780 0.00170 0.01716 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.90950 9.90780 0.00170 0.01716 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.51290 6.58790 -0.07500 -1.13845 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.55010 10.52900 0.02110 0.20040 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.41920 9.42230 -0.00310 -0.03290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29020 11.29390 -0.00370 -0.03276 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75570 6.75790 -0.00220 -0.03255 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83340 8.83680 -0.00340 -0.03848 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34410 10.34810 -0.00400 -0.03865 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.82910 10.83270 -0.00360 -0.03323 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.83000 66.75000 0.08000 0.11985 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.36000 66.86000 0.50000 0.74783 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.35510 62.32830 0.02680 0.04300 復華1至5年期高收益債券基金 20.93000 21.01000 -0.08000 -0.38077 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 64.98910 64.56570 0.42340 0.65577 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.77960 64.49300 0.28660 0.44439 復華人民幣貨幣市場基金 11.84580 11.84390 0.00190 0.01604 復華人生目標基金 36.88460 37.03700 -0.15240 -0.41148 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 62.45000 63.06000 -0.61000 -0.96733 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.79010 52.77800 0.01210 0.02293 復華中國特選信用債券ETF基金 62.69890 62.58630 0.11260 0.17991 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 復華全方位基金 27.35000 27.63000 -0.28000 -1.01339 復華全球大趨勢基金-美元 11.92000 12.03000 -0.11000 -0.91438 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.18000 19.35000 -0.17000 -0.87855 復華全球平衡基金-美元 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 復華全球平衡基金-新臺幣 19.41000 19.35000 0.06000 0.31008 復華全球物聯網科技基金-美元 13.24000 13.32000 -0.08000 -0.60060 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.04000 13.11000 -0.07000 -0.53394 復華全球原物料基金 7.98000 8.03000 -0.05000 -0.62267 復華全球消費基金-新臺幣 12.35000 12.41000 -0.06000 -0.48348 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.07880 12.05620 0.02260 0.18746 復華全球債券基金 14.61920 14.54240 0.07680 0.52811 復華全球債券組合基金 15.08000 15.08000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.77000 14.66000 0.11000 0.75034 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 復華全球戰略配置強基金-美元 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 復華有利貨幣市場基金 13.48610 13.48560 0.00050 0.00371 復華亞太平衡基金 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 復華亞太成長基金 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-美元 8.28000 8.36000 -0.08000 -0.95694 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203 復華東協世紀基金 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227 復華南非幣長期收益基金A 13.90000 13.84000 0.06000 0.43353 復華南非幣長期收益基金B 8.04000 8.01000 0.03000 0.37453 復華南非幣短期收益基金A 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.34700 67.56660 0.78040 1.15501 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.05000 21.38000 -0.33000 -1.54350 復華美國新星基金-美元 11.79000 11.94000 -0.15000 -1.25628 復華美國新星基金-新臺幣 12.23000 12.38000 -0.15000 -1.21163 復華恒生基金 20.81000 20.91000 -0.10000 -0.47824 復華恒生單日反向一倍基金 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 28.51000 28.56000 -0.05000 -0.17507 復華神盾基金 24.43800 24.54450 -0.10650 -0.43391 復華高成長基金 64.63000 65.12000 -0.49000 -0.75246 復華高益策略組合基金 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870 復華貨幣市場基金 14.44920 14.44860 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 18.00000 18.20000 -0.20000 -1.09890 復華富時台灣高股息低波動基金 48.73000 48.92000 -0.19000 -0.38839 復華復華基金 20.16000 20.31000 -0.15000 -0.73855 復華華人世紀基金 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325 復華傳家二號基金 28.60570 28.74790 -0.14220 -0.49464 復華傳家基金 21.31270 21.37010 -0.05740 -0.26860 復華奧林匹克全球組合基金 15.62000 15.62000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.19000 14.21000 -0.02000 -0.14075 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 復華新興人民幣短期收益基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.28000 21.26000 0.02000 0.09407 復華新興市場企業債券ETF基金 66.84000 66.79000 0.05000 0.07486 復華新興市場高收益債券基金A 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 復華滬深300 A股基金 22.62000 22.71000 -0.09000 -0.39630 復華數位經濟基金 43.76000 43.97000 -0.21000 -0.47760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.86000 9.86070 -0.00070 -0.00710 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.67560 9.67580 -0.00020 -0.00207 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.39250 10.39330 -0.00080 -0.00770 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.06380 10.06410 -0.00030 -0.00298 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.00400 10.00540 -0.00140 -0.01399 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.79410 10.79490 -0.00080 -0.00741 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.82440 9.82270 0.00170 0.01731 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.61970 10.61720 0.00250 0.02355 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.17290 10.17110 0.00180 0.01770 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.98400 10.98140 0.00260 0.02368 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.47470 10.49260 -0.01790 -0.17060 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.45410 10.45400 0.00010 0.00096 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.72790 10.72710 0.00080 0.00746 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.37430 10.39270 -0.01840 -0.17705 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.36910 11.54790 -0.17880 -1.54833 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.35550 10.35510 0.00040 0.00386 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.55140 10.57010 -0.01870 -0.17691 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.68210 11.86600 -0.18390 -1.54981 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.49400 10.49360 0.00040 0.00381 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.80680 10.80570 0.00110 0.01018 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.92990 9.95280 -0.02290 -0.23009 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.96670 9.96750 -0.00080 -0.00803 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.03880 10.03900 -0.00020 -0.00199 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.22950 10.24660 -0.01710 -0.16688 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.29750 10.46690 -0.16940 -1.61844 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.26480 10.26360 0.00120 0.01169 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.22800 10.24510 -0.01710 -0.16691 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.29660 10.46600 -0.16940 -1.61857 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.26150 10.26020 0.00130 0.01267 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.05360 10.07900 -0.02540 -0.25201 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07910 10.07870 0.00040 0.00397 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.05210 10.07750 -0.02540 -0.25205 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.08010 10.07970 0.00040 0.00397 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.52720 10.55550 -0.02830 -0.26811 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.57460 10.57780 -0.00320 -0.03025 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.83960 10.84220 -0.00260 -0.02398 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.91990 9.94380 -0.02390 -0.24035 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.95310 9.95470 -0.00160 -0.01607 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.02510 10.02610 -0.00100 -0.00997 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.22420 9.21560 0.00860 0.09332 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22870 8.22730 0.00140 0.01702 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.40560 8.40370 0.00190 0.02261 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.92580 11.91470 0.01110 0.09316 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.67240 10.67060 0.00180 0.01687 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.02870 11.02610 0.00260 0.02358 景順主流基金 16.14000 16.18000 -0.04000 -0.24722 景順台灣科技基金 27.95000 28.03000 -0.08000 -0.28541 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 景順全球科技基金 22.39000 22.70000 -0.31000 -1.36564 景順全球康健基金 18.93000 19.05000 -0.12000 -0.62992 景順貨幣市場基金 15.98470 15.98420 0.00050 0.00313 景順潛力基金 30.25000 30.37000 -0.12000 -0.39513 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.81000 13.98000 -0.17000 -1.21602 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.23000 13.39000 -0.16000 -1.19492 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.94000 11.02000 -0.08000 -0.72595 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.41000 11.49000 -0.08000 -0.69626 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60180 8.59490 0.00690 0.08028 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.00970 8.02400 -0.01430 -0.17822 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.36400 11.35480 0.00920 0.08102 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55680 10.57570 -0.01890 -0.17871 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316 華南永昌中國A股基金(美元) 7.51000 7.54000 -0.03000 -0.39788 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.30000 11.35000 -0.05000 -0.44053 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.57140 9.56900 0.00240 0.02508 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.00990 10.00680 0.00310 0.03098 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.09340 10.09090 0.00250 0.02477 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.55990 10.55660 0.00330 0.03126 華南永昌永昌基金 18.62000 18.73000 -0.11000 -0.58729 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 華南永昌全球亨利組合基金 14.77910 14.78510 -0.00600 -0.04058 華南永昌全球神農水資源基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.75000 9.88000 -0.13000 -1.31579 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.30000 10.44000 -0.14000 -1.34100 華南永昌全球精品基金 16.17000 16.29000 -0.12000 -0.73665 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734 華南永昌物聯網精選基金 11.22000 11.37000 -0.15000 -1.31926 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26960 16.26880 0.00080 0.00492 華南永昌龍盈平衡基金 23.80150 23.88250 -0.08100 -0.33916 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98200 11.98150 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.68770 10.69060 -0.00290 -0.02713 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79890 10.81380 -0.01490 -0.13779 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01020 10.01290 -0.00270 -0.02697 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.03970 10.05350 -0.01380 -0.13727 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.53100 10.53420 -0.00320 -0.03038 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.55780 10.57260 -0.01480 -0.13998 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97150 9.97450 -0.00300 -0.03008 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95770 9.97170 -0.01400 -0.14040 華頓中小型基金 18.42000 18.53000 -0.11000 -0.59363 華頓中國多重機會平衡基金 11.18120 11.18720 -0.00600 -0.05363 華頓台灣基金 21.21000 21.34000 -0.13000 -0.60918 華頓平安貨幣市場基金 11.56230 11.56180 0.00050 0.00432 華頓全球時尚精品基金 17.18000 17.23000 -0.05000 -0.29019 華頓全球高收益債券基金A 13.83880 13.87840 -0.03960 -0.28534 華頓全球高收益債券基金B 8.15890 8.18230 -0.02340 -0.28598 華頓全球黑鑽油源基金 5.01000 5.04000 -0.03000 -0.59524 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62410 2.62950 -0.00540 -0.20536 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.95840 12.00010 -0.04170 -0.34750 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37830 0.37960 -0.00130 -0.34247 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.76560 11.76070 0.00490 0.04166 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.76560 11.76070 0.00490 0.04166 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.44580 10.43770 0.00810 0.07760 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.65930 10.67020 -0.01090 -0.10215 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.65930 10.67020 -0.01090 -0.10215 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.41920 9.42880 -0.00960 -0.10182 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.61250 10.62410 -0.01160 -0.10919 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.61250 10.62410 -0.01160 -0.10919 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.35130 9.36160 -0.01030 -0.11002 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64860 2.64610 0.00250 0.09448 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07720 2.07340 0.00380 0.18327 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.17390 12.17880 -0.00490 -0.04023 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51840 9.52220 -0.00380 -0.03991 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38110 0.38130 -0.00020 -0.05245 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29760 0.29780 -0.00020 -0.06716 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.29000 3.28000 0.01000 0.30488 匯豐中國動力基金(台幣) 14.97000 14.96000 0.01000 0.06684 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.47000 23.47000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 12.34000 12.46000 -0.12000 -0.96308 匯豐全球關鍵資源基金 8.00000 8.06000 -0.06000 -0.74442 匯豐安富基金 25.15000 25.15000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 43.78000 43.94000 -0.16000 -0.36413 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.38000 2.36000 0.02000 0.84746 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.67180 2.66520 0.00660 0.24764 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35830 2.35200 0.00630 0.26786 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.86500 11.85180 0.01320 0.11138 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98920 7.97590 0.01330 0.16675 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38590 0.38560 0.00030 0.07780 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33350 0.33320 0.00030 0.09004 匯豐金磚動力基金 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00720 15.00690 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.06000 5.05000 0.01000 0.19802 匯豐新鑽動力基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.52870 5.51790 0.01080 0.19573 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.33120 9.32060 0.01060 0.11373 匯豐龍鳳基金-A類型 50.63000 50.64000 -0.01000 -0.01975 匯豐龍鳳基金-I類型 50.63000 50.64000 -0.01000 -0.01975 匯豐龍騰電子基金 34.57000 34.62000 -0.05000 -0.14443 匯豐雙高收益債券組合基金 12.53920 12.54310 -0.00390 -0.03109 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.63000 17.67000 -0.04000 -0.22637 新光中國成長基金(人民幣) 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325 新光中國成長基金(美元) 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 新光中國成長基金(新臺幣) 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.04910 11.04050 0.00860 0.07790 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.09420 10.08660 0.00760 0.07535 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.67160 10.67300 -0.00140 -0.01312 新光台灣富貴基金 22.39000 22.52000 -0.13000 -0.57726 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.53000 20.82000 -0.29000 -1.39289 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.64120 40.64270 -0.00150 -0.00369 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.19960 42.88440 0.31520 0.73500 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.43000 9.54000 -0.11000 -1.15304 新光全球AI新創產業基金美元 9.33000 9.43000 -0.10000 -1.06045 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.61000 9.72000 -0.11000 -1.13169 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 新光全球生技醫療基金(美元) 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191 新光全球債券基金(A累積)美元 10.62260 10.58830 0.03430 0.32394 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.64010 10.61520 0.02490 0.23457 新光全球債券基金(B配息)美元 10.05600 10.02330 0.03270 0.32624 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.06000 10.03640 0.02360 0.23514 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.08000 11.19000 -0.11000 -0.98302 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325 新光吉星貨幣市場基金 15.49790 15.49730 0.00060 0.00387 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 新光多重資產基金(A累積)美元 8.26000 8.31000 -0.05000 -0.60168 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 新光亞洲精選基金-美金 20.63000 20.66000 -0.03000 -0.14521 新光亞洲精選基金-新台幣 21.42000 21.47000 -0.05000 -0.23288 新光店頭基金 21.39000 21.54000 -0.15000 -0.69638 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 21.10000 21.03000 0.07000 0.33286 新光創新科技基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.28190 10.26920 0.01270 0.12367 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.61770 10.60910 0.00860 0.08106 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.09030 10.07300 0.01730 0.17175 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.46090 9.44970 0.01120 0.11852 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.74220 9.73440 0.00780 0.08013 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.25770 9.24210 0.01560 0.16879 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.31720 41.26760 0.04960 0.12019 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.83710 43.34970 0.48740 1.12434 新光澳幣八年期保本基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 新光澳幣十年期保本基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 新光澳幣保本基金 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.58450 10.57680 0.00770 0.07280 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51720 9.51040 0.00680 0.07150 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56370 9.55820 0.00550 0.05754 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.46150 10.45550 0.00600 0.05739 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.41610 10.41080 0.00530 0.05091 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51000 9.50520 0.00480 0.05050 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48300 9.47610 0.00690 0.07281 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.37570 10.36820 0.00750 0.07234 瑞銀全球創新趨勢基金 6.94000 7.02000 -0.08000 -1.13960 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.65920 10.65720 0.00200 0.01877 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63680 9.63440 0.00240 0.02491 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.50830 10.50980 -0.00150 -0.01427 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61530 9.61680 -0.00150 -0.01560 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69080 9.68840 0.00240 0.02477 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60580 10.60330 0.00250 0.02358 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.99810 14.99940 -0.00130 -0.00867 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.79540 8.79610 -0.00070 -0.00796 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.82430 41.80070 0.02360 0.05646 群益10年期以上金融債ETF基金 41.56210 41.33630 0.22580 0.54625 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.41080 42.13670 0.27410 0.65050 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.44370 42.12230 0.32140 0.76302 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.18240 43.83590 0.34650 0.79045 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.02560 41.70130 0.32430 0.77767 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.53530 45.19130 0.34400 0.76121 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 46.00410 45.90790 0.09620 0.20955 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.79720 44.65410 0.14310 0.32046 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.51250 10.49180 0.02070 0.19730 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.78630 44.18600 0.60030 1.35858 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.42450 40.37790 0.04660 0.11541 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44260 11.44180 0.00080 0.00699 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34450 10.34660 -0.00210 -0.02030 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.19310 12.14420 0.04890 0.40266 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.04890 9.01580 0.03310 0.36713 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 群益大印度基金N-新臺幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 13.86720 13.87290 -0.00570 -0.04109 群益大印度基金-美元 12.94910 12.95900 -0.00990 -0.07639 群益大印度基金-新臺幣 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.54510 11.65680 -0.11170 -0.95824 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.05490 11.16560 -0.11070 -0.99144 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.64000 10.75000 -0.11000 -1.02326 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.35910 10.45930 -0.10020 -0.95800 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.04940 9.14000 -0.09060 -0.99125 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.26610 9.35570 -0.08960 -0.95770 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.12780 8.20930 -0.08150 -0.99278 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.80000 8.89000 -0.09000 -1.01237 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.64970 8.73330 -0.08360 -0.95726 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.84200 7.92050 -0.07850 -0.99110 群益中小型股基金 43.19000 43.41000 -0.22000 -0.50680 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.04840 10.03710 0.01130 0.11258 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.26290 9.25580 0.00710 0.07671 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.90500 8.89760 0.00740 0.08317 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.59010 8.58050 0.00960 0.11188 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.91770 7.91160 0.00610 0.07710 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.61260 7.60630 0.00630 0.08283 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.51320 10.50950 0.00370 0.03521 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.56450 11.56050 0.00400 0.03460 群益中國高收益債券基金-美元 11.17440 11.17050 0.00390 0.03491 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48410 10.47970 0.00440 0.04199 群益中國新機會基金N-人民幣 7.82220 7.79620 0.02600 0.33350 群益中國新機會基金N-美元 7.13210 7.11080 0.02130 0.29954 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.81000 7.79000 0.02000 0.25674 群益中國新機會基金-人民幣 6.93720 6.91410 0.02310 0.33410 群益中國新機會基金-美元 7.62560 7.60290 0.02270 0.29857 群益中國新機會基金-新臺幣 7.46000 7.43000 0.03000 0.40377 群益平衡王基金 18.84540 18.85420 -0.00880 -0.04667 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.36000 6.34000 0.02000 0.31546 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.79160 11.77310 0.01850 0.15714 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.17540 11.16180 0.01360 0.12184 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.18470 10.16880 0.01590 0.15636 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.65160 9.63990 0.01170 0.12137 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.24140 10.27390 -0.03250 -0.31634 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.02660 10.05890 -0.03230 -0.32111 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.15600 9.18500 -0.02900 -0.31573 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.13310 9.16260 -0.02950 -0.32196 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.30090 10.33350 -0.03260 -0.31548 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.34120 10.37450 -0.03330 -0.32098 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.31750 9.34700 -0.02950 -0.31561 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.77210 9.80360 -0.03150 -0.32131 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.03000 11.02870 0.00130 0.01179 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.67780 7.67690 0.00090 0.01172 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.52220 10.53970 -0.01750 -0.16604 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.34950 10.36700 -0.01750 -0.16880 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.62350 10.64080 -0.01730 -0.16258 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.86640 9.88280 -0.01640 -0.16594 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79460 9.81110 -0.01650 -0.16818 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.05410 10.07040 -0.01630 -0.16186 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.52230 10.53980 -0.01750 -0.16604 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.34940 10.36690 -0.01750 -0.16881 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.62340 10.64070 -0.01730 -0.16258 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.86650 9.88290 -0.01640 -0.16594 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79450 9.81100 -0.01650 -0.16818 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.05410 10.07050 -0.01640 -0.16285 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.18710 9.23870 -0.05160 -0.55852 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496 群益全球關鍵生技基金-美元 15.03280 15.11720 -0.08440 -0.55830 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.20000 15.28000 -0.08000 -0.52356 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.03000 12.07000 -0.04000 -0.33140 群益印度中小基金N-人民幣 11.35830 11.39150 -0.03320 -0.29145 群益印度中小基金N-美元 9.46740 9.49850 -0.03110 -0.32742 群益印度中小基金N-新臺幣 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 群益印度中小基金-人民幣 15.37640 15.42140 -0.04500 -0.29180 群益印度中小基金-美元 13.54090 13.58530 -0.04440 -0.32682 群益印度中小基金-新臺幣 16.05000 16.10000 -0.05000 -0.31056 群益多利策略組合基金 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496 群益多重收益組合基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 群益多重資產組合基金 15.31000 15.36000 -0.05000 -0.32552 群益安家基金 23.71260 23.75250 -0.03990 -0.16798 群益安穩貨幣市場基金 16.14740 16.14670 0.00070 0.00434 群益那斯達克生技基金 20.87000 21.25000 -0.38000 -1.78824 群益亞太中小基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 群益亞太新趨勢平衡基金 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.46420 10.43350 0.03070 0.29424 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.79200 7.76910 0.02290 0.29476 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.16640 10.13660 0.02980 0.29398 群益店頭市場基金 87.45000 87.98000 -0.53000 -0.60241 群益東方盛世基金 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.78300 12.69010 0.09290 0.73207 群益東協成長基金-美元 11.14080 11.06370 0.07710 0.69687 群益東協成長基金-新臺幣 11.29000 11.21000 0.08000 0.71365 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.36660 11.39310 -0.02650 -0.23260 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69400 10.71980 -0.02580 -0.24068 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.28070 10.30480 -0.02410 -0.23387 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.43960 9.46150 -0.02190 -0.23146 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.88400 8.90540 -0.02140 -0.24030 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.53870 8.55870 -0.02000 -0.23368 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.63060 10.65550 -0.02490 -0.23368 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.23750 9.25910 -0.02160 -0.23328 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.04190 9.06370 -0.02180 -0.24052 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.53900 9.56130 -0.02230 -0.23323 群益長安基金 27.72000 27.92000 -0.20000 -0.71633 群益美國新創亮點基金N-美元 9.79740 9.91020 -0.11280 -1.13822 群益美國新創亮點基金-美元 14.82090 14.99150 -0.17060 -1.13798 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.67000 14.83000 -0.16000 -1.07889 群益真善美基金 15.26570 15.29080 -0.02510 -0.16415 群益馬拉松基金 111.27000 111.81000 -0.54000 -0.48296 群益深証中小板基金 11.35000 11.46000 -0.11000 -0.95986 群益創新科技基金 30.31000 30.44000 -0.13000 -0.42707 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.93400 8.92150 0.01250 0.14011 群益華夏盛世基金N-美元 8.16430 8.15570 0.00860 0.10545 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 群益華夏盛世基金-人民幣 9.72920 9.71560 0.01360 0.13998 群益華夏盛世基金-美元 9.00220 8.99270 0.00950 0.10564 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579 群益奧斯卡基金 26.90000 26.91000 -0.01000 -0.03716 群益新興金鑽基金-美元 10.99580 10.98970 0.00610 0.05551 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 群益葛萊美基金 21.65000 21.77000 -0.12000 -0.55122 群益道瓊美國地產ETF基金 21.82000 21.69000 0.13000 0.59935 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.80050 10.82970 -0.02920 -0.26963 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.57250 10.60480 -0.03230 -0.30458 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.84880 10.88120 -0.03240 -0.29776 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.61230 10.64100 -0.02870 -0.26971 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.38830 10.42000 -0.03170 -0.30422 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.65970 10.69150 -0.03180 -0.29743 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.80040 10.82960 -0.02920 -0.26963 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.57260 10.60480 -0.03220 -0.30364 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.61230 10.64090 -0.02860 -0.26877 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.38830 10.42000 -0.03170 -0.30422 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.62430 12.62000 0.00430 0.03407 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.46750 11.48390 -0.01640 -0.14281 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.39120 11.40620 -0.01500 -0.13151 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60110 8.59820 0.00290 0.03373 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.84830 8.86100 -0.01270 -0.14332 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.39390 8.40500 -0.01110 -0.13206 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.98160 9.99600 -0.01440 -0.14406 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.78960 9.80360 -0.01400 -0.14280 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.24000 28.37000 -0.13000 -0.45823 德信中國精選成長基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 德信台灣主流中小基金 17.67000 17.73000 -0.06000 -0.33841 德信萬保貨幣市場基金 11.97670 11.97620 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 30.83000 31.02000 -0.19000 -0.61251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.63140 10.62690 0.00450 0.04235 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.53390 10.53040 0.00350 0.03324 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70670 11.70620 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.46000 14.59000 -0.13000 -0.89102 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.19000 17.32000 -0.13000 -0.75058 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.75250 10.74160 0.01090 0.10147 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.09820 16.08180 0.01640 0.10198 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.43220 8.43300 -0.00080 -0.00949 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22640 11.22820 -0.00180 -0.01603 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.06020 12.06220 -0.00200 -0.01658 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.15910 14.16040 -0.00130 -0.00918 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.70000 16.79000 -0.09000 -0.53603 摩根中小基金 20.77000 20.95000 -0.18000 -0.85919 摩根中國A股基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983 摩根中國A股基金(美元) 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 摩根中國亮點基金 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.32240 11.34990 -0.02750 -0.24229 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.45110 12.47250 -0.02140 -0.17158 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.49040 9.51340 -0.02300 -0.24176 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.10380 13.13480 -0.03100 -0.23601 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.99440 15.02030 -0.02590 -0.17243 摩根台灣金磚基金-累積型 18.62000 18.66000 -0.04000 -0.21436 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.62000 18.66000 -0.04000 -0.21436 摩根台灣增長基金 47.31000 47.42000 -0.11000 -0.23197 摩根平衡基金 27.39000 27.37000 0.02000 0.07307 摩根全球α基金 17.91000 18.10000 -0.19000 -1.04972 摩根全球平衡基金 15.92700 15.87640 0.05060 0.31871 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.40740 9.42840 -0.02100 -0.22273 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.48250 10.50360 -0.02110 -0.20088 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.89840 9.92010 -0.02170 -0.21875 摩根多元入息成長基金-累積型 11.46500 11.49060 -0.02560 -0.22279 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.18600 10.20830 -0.02230 -0.21845 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57590 10.54250 0.03340 0.31681 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.94230 13.89830 0.04400 0.31659 摩根亞洲基金 56.93000 56.75000 0.18000 0.31718 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.51350 8.50710 0.00640 0.07523 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99180 9.98280 0.00900 0.09016 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.83770 8.83120 0.00650 0.07360 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.83810 12.82790 0.01020 0.07951 摩根東方內需機會基金 18.02000 17.96000 0.06000 0.33408 摩根東方科技基金 30.39000 30.31000 0.08000 0.26394 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.70000 11.65000 0.05000 0.42918 摩根金龍收成基金 20.70000 20.71000 -0.01000 -0.04829 摩根第一貨幣市場基金 15.12410 15.12370 0.00040 0.00264 摩根絕對日本基金 14.02000 13.95000 0.07000 0.50179 摩根新金磚五國基金 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420 摩根新絲路基金 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 摩根新興35基金 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 摩根新興日本基金 22.82000 22.91000 -0.09000 -0.39284 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16760 7.16950 -0.00190 -0.02650 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.43850 9.43980 -0.00130 -0.01377 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.26870 9.27120 -0.00250 -0.02697 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.89930 10.90220 -0.00290 -0.02660 摩根新興科技基金 49.54000 49.59000 -0.05000 -0.10083 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63960 8.61130 0.02830 0.32864 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.20390 9.17250 0.03140 0.34233 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.67710 8.64920 0.02790 0.32257 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.22380 10.19030 0.03350 0.32874 摩根龍揚基金 30.93000 30.94000 -0.01000 -0.03232 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.24000 10.34000 -0.10000 -0.96712 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.65000 10.75000 -0.10000 -0.93023 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 摩根環球股票收益基金-累積型 11.69000 11.79000 -0.10000 -0.84818 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27910 9.28690 -0.00780 -0.08399 摩根總收益組合基金-累積型 11.42000 11.42950 -0.00950 -0.08312 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.56000 20.45000 0.11000 0.53790 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60850 12.60810 0.00040 0.00317 鋒裕匯理阿波羅基金 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.50010 10.48400 0.01610 0.15357 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.44720 10.44580 0.00140 0.01340 聯邦中國龍基金 23.84000 24.00000 -0.16000 -0.66667 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47080 12.47710 -0.00630 -0.05049 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.66950 11.67160 -0.00210 -0.01799 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.70360 10.70490 -0.00130 -0.01214 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36250 10.36710 -0.00460 -0.04437 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.74950 9.75110 -0.00160 -0.01641 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.93620 8.93730 -0.00110 -0.01231 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.77780 9.71940 0.05840 0.60086 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.08210 10.02130 0.06080 0.60671 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.58590 9.62490 -0.03900 -0.40520 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.97750 10.01750 -0.04000 -0.39930 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.14460 9.18190 -0.03730 -0.40623 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.51440 9.55250 -0.03810 -0.39885 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.23560 11.24080 -0.00520 -0.04626 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.03320 11.03460 -0.00140 -0.01269 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.42710 10.42780 -0.00070 -0.00671 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.42120 10.42540 -0.00420 -0.04029 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.21780 10.21910 -0.00130 -0.01272 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.65800 9.65870 -0.00070 -0.00725 聯邦金鑽平衡基金 21.70650 21.85720 -0.15070 -0.68948 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.97970 8.99620 -0.01650 -0.18341 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.50500 9.52200 -0.01700 -0.17853 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.94570 8.96220 -0.01650 -0.18411 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.45770 9.47450 -0.01680 -0.17732 聯邦貨幣市場基金 13.21310 13.21260 0.00050 0.00378 聯邦精選科技基金 11.89000 11.97000 -0.08000 -0.66834 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.69060 16.71160 -0.02100 -0.12566 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.01840 12.05410 -0.03570 -0.29616 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.97940 11.99210 -0.01270 -0.10590 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.41440 11.42650 -0.01210 -0.10589 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.24490 12.22430 0.02060 0.16852 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.55990 11.53730 0.02260 0.19589 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52230 10.50490 0.01740 0.16564 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.74290 8.72580 0.01710 0.19597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.76000 33.76000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.42000 17.47000 -0.05000 -0.28620 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.36000 17.46000 -0.10000 -0.57274 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.92000 15.97000 -0.05000 -0.31309 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.84000 11.97000 -0.13000 -1.08605 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.63000 12.79000 -0.16000 -1.25098 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.79000 11.92000 -0.13000 -1.09060 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.57000 7.65000 -0.08000 -1.04575 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.37000 11.49000 -0.12000 -1.04439 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.94000 14.91000 0.03000 0.20121 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.10000 14.20000 -0.10000 -0.70423 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.10000 14.20000 -0.10000 -0.70423 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.76000 14.89000 -0.13000 -0.87307 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.09000 20.13000 -0.04000 -0.19871 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.21000 18.25000 -0.04000 -0.21918 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.69000 12.71000 -0.02000 -0.15736 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.35000 14.46000 -0.11000 -0.76072 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.24000 15.38000 -0.14000 -0.91027 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.27000 14.37000 -0.10000 -0.69589 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.30000 14.40000 -0.10000 -0.69444 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.35000 12.50000 -0.15000 -1.20000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.45000 12.59000 -0.14000 -1.11199 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.57000 8.66000 -0.09000 -1.03926 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 12.96000 13.10000 -0.14000 -1.06870 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.17000 19.16000 0.01000 0.05219 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.92000 17.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.04000 13.12000 -0.08000 -0.60976 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.01000 14.11000 -0.10000 -0.70872 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.98000 13.05000 -0.07000 -0.53640 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.82000 12.89000 -0.07000 -0.54306 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.96000 14.08000 -0.12000 -0.85227 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.02000 14.14000 -0.12000 -0.84866 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.39000 9.47000 -0.08000 -0.84477 聯博貨幣市場基金 15.03140 15.03090 0.00050 0.00333 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.14170 11.14800 -0.00630 -0.05651 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.93090 14.00410 -0.07320 -0.52270 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.60600 7.65340 -0.04740 -0.61933 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.15000 14.19000 -0.04000 -0.28189 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.29000 14.32000 -0.03000 -0.20950 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.92000 9.92410 -0.00410 -0.04131 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.32190 10.29150 0.03040 0.29539 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.92350 9.92360 -0.00010 -0.00101 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.05700 10.05660 0.00040 0.00398 瀚亞中小型股基金 19.22000 19.31000 -0.09000 -0.46608 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.84000 12.87000 -0.03000 -0.23310 瀚亞巴西基金 5.85000 5.82000 0.03000 0.51546 瀚亞外銷基金 37.41000 37.56000 -0.15000 -0.39936 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.71000 11.74000 -0.03000 -0.25554 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.96840 11.00540 -0.03700 -0.33620 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.54390 10.57940 -0.03550 -0.33556 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.50250 12.54370 -0.04120 -0.32845 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.46370 10.49070 -0.02700 -0.25737 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.18290 7.20690 -0.02400 -0.33301 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.81980 7.84620 -0.02640 -0.33647 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.02150 8.04790 -0.02640 -0.32804 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.96400 6.98210 -0.01810 -0.25923 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.63130 8.65980 -0.02850 -0.32911 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.83580 8.86520 -0.02940 -0.33163 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.14320 9.17410 -0.03090 -0.33682 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.99640 9.02610 -0.02970 -0.32905 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.66000 11.74000 -0.08000 -0.68143 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.22000 11.31000 -0.09000 -0.79576 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.25000 10.33000 -0.08000 -0.77444 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.50450 10.50100 0.00350 0.03333 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.83610 9.82140 0.01470 0.14967 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.66940 9.66660 0.00280 0.02897 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.88320 9.87990 0.00330 0.03340 瀚亞印度基金-人民幣 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596 瀚亞印度基金-美元 14.19000 14.22000 -0.03000 -0.21097 瀚亞印度基金-新台幣 32.25000 32.32000 -0.07000 -0.21658 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.21000 13.26000 -0.05000 -0.37707 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.70000 6.70000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 瀚亞亞太基礎建設基金 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.17210 12.15100 0.02110 0.17365 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.30120 14.11010 0.19110 1.35435 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.08920 11.07920 0.01000 0.09026 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.99080 10.98010 0.01070 0.09745 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.53940 12.50490 0.03450 0.27589 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.95650 8.94140 0.01510 0.16888 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.91730 9.78480 0.13250 1.35414 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.89950 8.89150 0.00800 0.08997 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.81000 8.80140 0.00860 0.09771 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.31950 9.29330 0.02620 0.28192 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.66780 14.71710 -0.04930 -0.33498 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.37280 10.40870 -0.03590 -0.34490 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.01710 10.05210 -0.03500 -0.34819 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.48960 12.53150 -0.04190 -0.33436 瀚亞非洲基金-南非幣 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.35000 19.68000 -0.33000 -1.67683 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.61430 13.61370 0.00060 0.00441 瀚亞美國高科技基金 27.41000 27.88000 -0.47000 -1.68580 瀚亞高科技基金 54.00000 54.20000 -0.20000 -0.36900 瀚亞理財通基金 25.89000 25.89000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 20.22000 20.33000 -0.11000 -0.54107 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.88660 13.84830 0.03830 0.27657 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.27830 9.25270 0.02560 0.27668 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.62700 10.57040 0.05660 0.53546 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.51040 11.48270 0.02770 0.24123 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.05750 10.00980 0.04770 0.47653 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.39090 10.34920 0.04170 0.40293 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.03690 7.99400 0.04290 0.53665 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.19630 8.17660 0.01970 0.24093 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.57820 8.54590 0.03230 0.37796 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.19600 8.15710 0.03890 0.47689 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.92480 7.89300 0.03180 0.40289 瀚亞電通網基金 14.08000 14.14000 -0.06000 -0.42433 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.96920 13.96670 0.00250 0.01790 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.54890 10.53500 0.01390 0.13194 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.77990 9.77870 0.00120 0.01227 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.47610 11.47410 0.00200 0.01743 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.07220 10.05890 0.01330 0.13222 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------